Weekend da sogno: dove andare

Volete partire per un weekend romantico con il vostro partner? Volete fare un breve viaggio con amici? Volete semplicemente visitare un luogo mai visto e super cool? Continuate a leggere! Un’idea sicuramente romantica e bella è quella di andare a visitare un castello. In Italia sono presenti tantissimi castelli che magari non tutti conoscono, ma oggi siamo qui per svelarvi alcuni veramente belli, con paesaggi mozzafiato che vi lasceranno senza parole.

Weekend da sogno: i castelli

Ecco i Castelli più cool da visitare in Italia:

Il Castello di Miramare: situato a Trieste

Il Castello di Guarene: situato a Cuneo

Il Castello di Casole: situato a Siena

Il CastelBrando: situato a Treviso

Il Castello Tafuri: situato a Siracusa

Weekend da sogno: quando partire

Ora che avete deciso la meta, è bene pensare a quando partire. Sicuramente si può andare in qualsiasi momento: l’ideale, secondo noi, è acquistare i biglietti con largo anticipo in modo tale da spendere poco ma restare comunque super contenti. Un’idea è quella di andare nei weekend in pieno periodo festivo e/o in ricorrenze: ad esempio nel weekend di Hallowen o quello natalizio per godervi al massimo l’atmosfera di festa che hallowen e il Natale sanno regalare.

