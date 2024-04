WhatsApp: presto sarà possibile modificare le foto con l'intelligenza artificiale

Presentate a Meta Connects 2023, le novità in arrivo su WhatsApp includono un editor di foto con l’AI e il chatbot Meta AI.

Durante l’attesissimo evento Meta Connects 2023, Mark Zuckerberg ha presentato le ultime innovazioni della sua grande compagnia, tra cui alcune importanti novità per WhatsApp. Andando più nel dettaglio, sembra che l’app di messaggistica più popolare al mondo si stia preparando a implementare diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che promettono di trasformare radicalmente l’esperienza degli utenti. Non ci sono ancora date certe sul loro rilascio, ma è probabile che avverrà nel corso del 2024.

Le novità in arrivo: editor di immagini e chatbot

La più grande novità annunciata a Meta Connects 2023 riguarda l’introduzione di un editor di immagini. Basato sull’intelligenza artificiale e utilizzabile direttamente all’interno di WhatsApp, questo strumento permetterà agli utenti di modificare le foto senza la necessità di utilizzare app di terze parti prima di inviarle. Cosa permetterà di fare l’editor integrato? Sembra includa una serie di effetti da applicare alle immagini, tra cui la modifica dello sfondo, “restyle” ovvero la trasformazione dello stile delle foto e la regolazione delle dimensioni con la funzione “espandi”. L’editor e tutte le nuove funzionalità renderanno il processo di condivisione delle immagini più semplice, veloce e diretto, consentendo agli utenti di scattare e personalizzare le proprie foto direttamente all’interno dell’app di messaggistica senza dover fare più passaggi.

La seconda novità riguarda il lancio di un chatbot denominato Meta AI, che sarà disponibile su tutte le piattaforme di Zuckerberg, compresi Instagram, Messenger e i recenti occhiali con la realtà aumentata. Oltre a simulare vere e proprie conversazioni umane, il chatbot sarà in grado di generare immagini e adesivi in risposta ai prompt inseriti dagli utenti. Inoltre, sempre secondo le anticipazioni rilasciate a Meta Connects 2023, verranno introdotti 28 chatbot impersonati da celebrità mondiali, come Kendall Jenner e Snoop Dogg, che daranno agli utenti la possibilità di interagire con i loro idoli fittizi. Inoltre, grazie a Studio AI, gli utenti potranno creare un proprio chatbot personale.

Un importante passo avanti per la celebre app di messaggistica

L’introduzione di queste nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale rappresenta un importante passo avanti nell’evoluzione di WhatsApp. Si tratta di innovazioni che promettono di rendere l’applicazione ancora più versatile e personalizzabile, offrendo agli utenti la possibilità di creare e condividere contenuti in modo più creativo, immediato e diretto, senza usare altre app. Sebbene al momento non siano state fornite date precise per il lancio dell’editor di foto e di Meta AI, è probabile che diventino disponibili tramite i futuri aggiornamenti dell’app nel corso del 2024. In attesa di provarle, gli utenti possono solo immaginare come sarà questa esperienza completamente nuova su WhatsApp.