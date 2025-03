Willie Peyote tour 2025: date, biglietti e scaletta dei concerti

Willie Peyote, all’anagrafe Guglielmo Bruno, ha svelato il suo nuovo tour estivo per il 2025. La tournée, intitolata Grazie Ma No Grazie Tour, prende il nome dal brano presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

In questa serie di concerti, l’artista torinese porterà la sua musica e i suoi testi ironici e impegnati in diverse città italiane, con date programmate tra giugno e agosto.

Il Grazie Ma No Grazie Tour – Estate 2025 di Willie Peyote attraverserà tutta l’Italia, portando l’artista in diverse città da nord a sud. Di seguito l’elenco completo delle date:

25 giugno – Collegno (To) – Flowers Festival

– Collegno (To) – Flowers Festival 28 giugno – Modena – Notti Ducali

– Modena – Notti Ducali 5 luglio – Cattolica (Rn) – Arena della Regina

– Cattolica (Rn) – Arena della Regina 8 luglio – Roma – Rock in Roma

– Roma – Rock in Roma 10 luglio – Milano – Parco della Musica di Milano

– Milano – Parco della Musica di Milano 11 luglio – Brescia – Brescia Summer Music

– Brescia – Brescia Summer Music 17 luglio – Marina di Altidona (Fm) – Wondergate Festival

– Marina di Altidona (Fm) – Wondergate Festival 19 luglio – Napoli – Ex Base Nato

– Napoli – Ex Base Nato 28 luglio – Udine – Udinestate

– Udine – Udinestate 1 agosto – Bisceglie (Bt) – Dolmen Summer Fest

– Bisceglie (Bt) – Dolmen Summer Fest 5 agosto – Zafferana Etnea (Ct) – Sotto il Vulcano Fest

– Zafferana Etnea (Ct) – Sotto il Vulcano Fest 9 agosto – Edolo (Bs) – Vallecamonica Summer Music

– Edolo (Bs) – Vallecamonica Summer Music 11 agosto – Pescara – Zoomusic Fest

– Pescara – Zoomusic Fest 27 agosto – Mantova – Palazzo Te

– Mantova – Palazzo Te 29 agosto – Empoli (Fi) – Beat Festival

Le esibizioni si svolgeranno in location all’aperto e in alcuni dei festival estivi più importanti, garantendo un’atmosfera unica e coinvolgente per tutti i fan.

Durata dello spettacolo

La durata media del concerto di Willie Peyote è di circa due ore. Solitamente, l’inizio è previsto per le 21:00 e la conclusione intorno alle 22:50. Questo permette al pubblico di organizzarsi al meglio per l’evento, considerando anche eventuali tempi di spostamento e rientro.

Scaletta prevista per il tour 2025

Willie Peyote è noto per i suoi testi incisivi e una combinazione di generi musicali che spaziano tra rap, rock ed elettronica. Per il Grazie Ma No Grazie Tour – Estate 2025, la scaletta potrebbe includere molti dei brani già eseguiti nei tour precedenti. Di seguito, una selezione delle canzoni suonate nel 2024, che potrebbero essere riproposte dal vivo:

Cosa te ne fai

Sulla riva del fiume

Quando nessuno ti vede

Willie Pooh

Metti che domani

Narciso

Frecciarossa

Piani

Song 2

Buon auspicio

Giusto la metà di me

Vendesi

Portapalazzo

I cani

Oscar Carogna

Friggi le Polpette nella Merda

Glik

Giorgia nel paese che si meraviglia

Io non sono razzista ma

Aglio e Olio

Le chiavi in borsa

Ottima scusa

La tua futura ex moglie

C’era una vodka

Mai dire mai

Semaforo

Che bella giornata

La scaletta finale potrebbe subire variazioni nel corso del tour, offrendo agli spettatori una selezione sempre aggiornata dei migliori successi dell’artista.

Biglietti e prezzi

I biglietti per il Grazie Ma No Grazie Tour – Estate 2025 saranno disponibili sulle principali piattaforme di ticketing online, come TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket. È consigliabile procedere all’acquisto con anticipo, poiché molte date potrebbero registrare il tutto esaurito in breve tempo.

Per alcune tappe potrebbero essere attivate promozioni speciali, tra cui sconti per studenti o pacchetti che includono accessi esclusivi. Controllare periodicamente i siti ufficiali delle piattaforme di vendita e i canali social dell’artista può aiutare a rimanere aggiornati su eventuali offerte o nuove disponibilità.

I prezzi partono da 30/35€, per crescere a seconda delle città e dei posti scelti.

Cosa aspettarsi dal concerto

Willie Peyote è celebre per la sua capacità di trasformare ogni concerto in un’esperienza coinvolgente e dinamica. Con una presenza scenica carismatica, riesce a mescolare momenti di intensa riflessione sociale con una performance energica e trascinante.

Durante il live, il pubblico può aspettarsi una fusione unica di rap, rock ed elementi elettronici, capace di creare un sound potente e raffinato. L’interazione con i fan è un altro punto di forza dell’artista, che alterna racconti, battute e improvvisazioni, rendendo ogni serata irripetibile.

Luci, suoni e arrangiamenti curati nei dettagli completano l’atmosfera, offrendo uno spettacolo che sa essere tanto emozionante quanto divertente.