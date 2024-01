Willis Gibson batte Tetris: il “gioco senza fine” sconfitto da un tredicenne

Un ragazzo di soli 13 anni proveniente dall’Oklahoma ha recentemente raggiunto un risultato eccezionale nel mondo dei videogiochi: è stato il primo giocatore a “battere” ufficialmente la versione originale del celebre gioco Tetris per Nintendo. Willis Gibson, questo è il nome del giovane giocatore, ha portato il gioco al livello 157, un punto in cui il codice si blocca ‒ la cosiddetta “schermata di eliminazione” ‒ causando il crash del gioco. La sua impresa è stata accolta con sorpresa e ammirazione perché nessuno era mai riuscito ad arrivare così oltre.

Il contesto di Tetris

Creato nel 1984 dall’ingegnere sovietico Alexej Pajitnov, Tetris è diventato in breve tempo una vera e propria icona nel mondo dei videogiochi. La sua grafica semplice e la crescente difficoltà dei livelli hanno mantenuto il gioco popolare per decenni; inoltre, la particolarità di Tetris è che non ha un finale programmato: le forme di quattro blocchi continuano a cadere e i giocatori devono cercare di incastrarle in modo efficiente per evitare che la pila raggiunga la parte superiore dello schermo.

La sfida di superare i vari livelli

La storia di Tetris è caratterizzata da giocatori che cercano a tutti i costi di spingersi oltre i livelli considerati inarrivabili. Fino al 2011, per esempio, nessuno era riuscito a superare il livello 29; successivamente, i giocatori hanno sviluppato tecniche come l'”hypertapping” e il “rolling” per muoversi più velocemente nel gioco e raggiungere livelli più alti arrivando fino al livello 35 nel 2018 e al livello 95 nel 2022

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

Gli sviluppatori di Tetris non avevano previsto che i giocatori potessero spingersi così avanti nel gioco. Hanno così iniziato a emergere stranezze, come il cambiamento della tavolozza dei colori oltre il livello 138, che hanno reso più difficile distinguere i blocchi dallo sfondo. L’intelligenza artificiale è stata recentemente impiegata per individuare altre eventuali anomalie in modo da correggerle e aiutare i giocatori a comprendere meglio il funzionamento del gioco.

L’epica impresa di Willis Gibson

Willis Gibson, noto anche come “scuti blu” nel mondo dei videogiochi ha dedicato la vittoria a suo padre: la sua recente scomparsa l’ha infatti motivato a superare oltre 100 livelli. Nel video del suo exploit, Willis esprime chiaramente l’emozione e la sorpresa di fronte al suo successo senza precedenti.

Le reazioni e le congratulazioni

Maya Rogers, CEO di Tetris, ha elogiato l’impresa di Willis, definendola un risultato monumentale: “Congratulazioni a “scuti blu” per aver raggiunto questo straordinario risultato, un’impresa che sfida tutti i limiti preconcetti di questo leggendario gioco”, mentre la comunità di giocatori ha accolto con entusiasmo la conquista del ragazzo, evidenziando la dedizione e il talento necessari per superare le sfide di Tetris.

Il futuro di Tetris e le prossime sfide in arrivo

Tetris, che proprio quest’anno celebra il suo 40º anniversario, continua a essere un punto fermo nel mondo dei videogiochi. La vittoria di Willis, però, solleva nuove sfide e domande su quanto lontano possano spingersi i giocatori in un gioco considerato senza fine. Si prevede infatti che molti altri appassionati seguiranno le sue orme cercando di superare questo nuovo record e di spingere sempre più in alto i limiti di Tetris.