X Factor 2024, riassunto prima puntata dei Live: eliminati, performance ed ospiti

X Factor 2024, riassunto prima puntata dei Live: cos’è successo

Giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW è andata in onda la prima puntata dei Live di X Factor 2024. Nella fase degli Home Visit i giudici Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro hanno scelto ognuno tre artisti su quattro arrivati dai Bootcamp per un totale di 12 concorrenti. Ospite speciale di questo debutto Ghali che tra qualche giorno sarà in concerto all’Unipol Forum di Milano per il Ghali – Live 2024, serie di appuntamenti dal vivo nei più prestigiosi palazzetti del Bel Paese che toccherà anche Vigevano (PV), Firenze, Roma, Bologna e Napoli. Ma cos’è successo in puntata? Com’è andata la gara?

Tutte le esibizioni

In merito alla prima manche di esibizioni hanno rotto il ghiaccio i The Foolz (Jake La Furia) con “90MIN” di Salmo, poi ha cantato Lowrah (Paola Iezzi) “Hey Mama” di David Guetta e Nicki Minaj, i Les Votives (Achille Lauro) hanno proposto “Are You Gonna Be My Girl” dei Jet, Danielle (Manuel Agnelli) ha eseguito “Milano e Vincenzo” di Alberto Fortis, i Dimensione Brama (Iezzi) hanno proposto “L’estate sta finendo” dei Righeira, infine Mimì (Agnelli) ha interpretato “Don’t Beat The Girl Out Of My Boy” di Anna Calvi.

Nel secondo round abbiamo visto performare i Patagarri (Lauro) con un medley di “Alleluja, Tutti Jazzisti!” e “Hey Pachuco”, poi El ma (Jake) ha eseguito “Rise” di Katy Perry, Pablo Murphy (Iezzi) ha cantato “We Are Never Ever Getting Back Together” di Taylor Swift, Francamente (Jake) ha fatto sua “Promises” dei Cranberries, i Puncake (Agnelli) hanno proposto “Police On My Back” dei The Clash, infine Lorenzo Salvetti (Lauro) ha cantato “Margherita” di Riccardo Cocciante.

Chi è stato eliminato

Al ballottaggio sono finiti rispettivamente dalla prima manche i Dimensione Brama e dalla seconda manche Pablo Murphy, entrambi del team di Paola Iezzi. La band ha cantato “Can’t Get You Out of My Head” di Kylie Minogue, mentre l’artista scozzese “SOS” degli Abba: alla fine a dover lasciare il programma sono stati i Dimensione Brama.

Ricordiamo che quest’anno, per la prima volta nella storia del talent show, la finale si svolgerà in esterna e nello specifico a Piazza del Plebiscito a Napoli. Sarà un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune della città partenopea che sarà ricco di sorprese. Chi vorrà partecipare dal vivo potrà prenotarsi su Ticketone a cominciare dalle ore 12 di mercoledì 30 ottobre.

Potrebbe interessarti anche: Vincitori X Factor: chi ha vinto le edizioni precedenti

Ph. Virginia Bettoja