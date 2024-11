X Factor 2024, riassunto quarta puntata dei Live: eliminati, performance ed ospiti

X Factor 2024, riassunto quarta puntata dei Live: cos’è successo

Giovedì 14 novembre su Sky e in streaming su NOW è andata in onda la quarta puntata dei Live di X Factor 2024. Nella prima puntata sono usciti i Dimensione Brama del team di Paola Iezzi, mentre nella seconda Pablo Murphy sempre della stessa squadra e ancora nel terzo appuntamento è uscita El Ma della squadra di Jake La Furia. Ospiti speciali di questo appuntamento i Negramaro hanno cantato per la prima volta il nuovo singolo “Marziani” e hanno fatto un medley dei loro più grandi successi. Ma cos’è successo in puntata? Com’è andata la gara?

Tutte le esibizioni

In questa quarta puntata prima c’è stata La Giostra ad inizio puntata per cui tutti i cantanti hanno eseguito il loro cavallo di battaglia ed il pubblico ha votato il primo eliminato, ossia i The Foolz del team di Jake La Furia. Poi è stata la volta della seconda manche in cui si sono esibiti gli artisti rimasti in gara.

Per la squadra di Jake La Furia l’unica supestrite Francamente ha cantato la hit mondiale “Blinding Lights” di The Weeknd, mentre per il team di Manuel Agnelli, Mimì ha incantato tutti con una cover del brano “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, Danielle ha cantato “Fegato, fegato spappolato” di Vasco Rossi infine, i Punkcake hanno portato una esilarante versione di “Mi Ami?” dei CCCP.

E ancora Paola Iezzi ha assegnato all’unica superstite Lowraf “Someone You Loved” di Lewis Capaldi, mentre per la squadra di Achille Lauro Lorenzo Salvetti ha portato “Me so ‘mbriacato” di Mannarino, i Les Votives hanno eseguito “La Canzone Nostra” di Mace feat. Blanco & Salmo, infine i Patagarri hanno proposto “Summertime” di George Gershwin.

Chi è stato eliminato

Dopo la già annunciata eliminazione dei The Foolz ad inizio puntata, al ballottaggio sono finiti Lowrah e Danielle, rispettivamente del team di Paola Iezzi e del team di Manuel Agnelli (il cantautore era già andato al ballottaggio la scorsa settimana, tuttavia era stata salvato dal televoto). Ovviamente Paola ha salvato Lowrah, mentre Manuel Agnelli Danielle, quindi la decisione è stata nelle mani di Jake La Furia e Achille Lauro: il primo ha deciso di salvare Lowrah, mentre lui ha salvato Danielle, in maniera tale da mandare il tilt e perciò far decidere il pubblico attraverso il televoto. Il Senato alla fine ha salvato Lowrah e quindi Danielle ha dovuto abbandonare la gara. Ricordiamo che nella quinta puntata ci saranno come ospiti i Coma Cose, freschi di matrimonio.

Ph. Virginia Bettoja