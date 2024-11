X Factor 2024, riassunto quinta puntata dei Live: eliminati, performance ed ospiti

X Factor 2024, riassunto quinta puntata dei Live: cos’è successo

Giovedì 21 novembre su Sky e in streaming su NOW è andata in onda la quinta puntata dei Live di X Factor 2024. Nella prima puntata sono tornati a casa i Dimensione Brama del team di Paola Iezzi, mentre nella seconda Pablo Murphy sempre della stessa squadra e ancora nel terzo appuntamento è uscita El Ma della squadra di Jake La Furia. La scorsa settimana è dovuto tornare a casa Danielle della squadra di Manuel Agnelli: e chi è uscito stavolta? Ospiti speciali di questo appuntamento i Coma Cose hanno cantato per la prima volta il nuovo singolo “Posti vuoti” e hanno proposto anche la hit estiva “Malavita”. Ma cos’è successo in puntata? Com’è andata la gara?

Tutte le esibizioni

In questa quarta puntata prima c’è stata la prima manche in cui i concorrenti hanno proposto i loro inediti per la prima volta. Ecco i titoli dei brani ed i loro autori:

I Patagarri hanno cantato “Caravan”, una canzone scritta da loro stessi e prodotto da Bias e Danien.

hanno cantato “Caravan”, una canzone scritta da loro stessi e prodotto da Bias e Danien. I Les Votives hanno interpretato “Monster”, una canzone scritta da loro stessi e prodotto da Gianmarco Manilardi e Danien.

hanno interpretato “Monster”, una canzone scritta da loro stessi e prodotto da Gianmarco Manilardi e Danien. Lorenzo Salvetti ha portato sul palco “Mille concerti”, una canzone scritta da lui stesso con Antonio Mazzariello e Gianmarco Merolle e prodotto da Danien.

ha portato sul palco “Mille concerti”, una canzone scritta da lui stesso con Antonio Mazzariello e Gianmarco Merolle e prodotto da Danien. Mimì ha eseguito “Dove si va”, una canzone scritta da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi.

ha eseguito “Dove si va”, una canzone scritta da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi. Francamente ha presentato “Fucina”, una canzone scrittada lei stessa e prodotto da Tomer Levy e Gianmarco Manilardi.

ha presentato “Fucina”, una canzone scrittada lei stessa e prodotto da Tomer Levy e Gianmarco Manilardi. Lowrah ha cantato “Malasuerte”, una canzone scritta da lei stessa insieme a Matteo Montalesi, Gianmarco Merolle, Filippo Toffanin, Max Elias Kleinschmidt e prodotto da ESSEHO e Andry The Hitmaker.

ha cantato “Malasuerte”, una canzone scritta da lei stessa insieme a Matteo Montalesi, Gianmarco Merolle, Filippo Toffanin, Max Elias Kleinschmidt e prodotto da ESSEHO e Andry The Hitmaker. I Punkcake hanno proposto “Gloom”, una canzone scritta da loro stessi e prodotto da Gianmarco Biancardi.

Da questa prima manche è finita al ballottaggio Lowrah e nella seconda manche i concorrenti rimasti in gara hanno proposto delle cover: Mimì ha cantato “Lilac Wine” nella versione di Nina Simone, i Punkcake “Maps” di Yeah Yeah Yeahs, i Les Votives hanno suonato “You Know I’m No Good” di Amy Winehouse, Francamente ha cantato “Believe” di Cher, i Patagarri “Tu vuò fa l’americano” di Renato Carosone e “Bella ciao”, Lorenzo Salvetti ha eseguito “Tango” di Tananai. Da questa seconda manche sono finiti al ballottaggio i Punkcake.

Chi è stato eliminato

Come già specificato al ballottaggio sono finiti Lowrah e i Puncake, rispettivamente del team di Paola Iezzi e del team di Manuel Agnelli (Lowrah era già andata al ballottaggio la scorsa settimana, tuttavia era stata salvata dal televoto). Ovviamente Paola ha salvato Lowrah, mentre Manuel Agnelli i Punkcake, quindi la decisione è stata nelle mani di Jake La Furia e Achille Lauro ed entrambi hanno deciso di salvare i Punkcake e mandare a casa Lowrah. Ricordiamo che nella sesta e penultima puntata ci sarà come ospite Gazzelle.

