X Factor 2024, riassunto seconda puntata dei Live: eliminati, performance ed ospiti

X Factor 2024, riassunto seconda puntata dei Live: cos’è successo

Giovedì 31 ottobre su Sky e in streaming su NOW è andata in onda la seconda puntata dei Live di X Factor 2024. Nella prima puntata sono usciti i Dimensione Brama del team di Paola Iezzi, perciò attualmente sono 11 i cantanti/band rimasti in gara. Ospite speciale di questo appuntamento Gaia Gozzi (che ha partecipato alla decima edizione del talent show, arrivando al secondo posto alle spalle dei Soul System) che ha cantato “Dea Saffica” e “Sesso e samba” (seppure senza Tony Effe). Ma cos’è successo in puntata? Com’è andata la gara?

Tutte le esibizioni

In merito alla prima manche di esibizioni ha rotto il ghiaccio Francamente (Jake La Furia) con “Mi fai impazzire” di Blanco feat. Sfera Ebbasta, poi sono arrivati i Puncake (Manuel Agnelli) con “Gone Daddy Gone” dei Violent Femmes, i Patagrri (Achille Lauro) con “sw1n6o” di Thasup e Salmo, Lowrah (Paola Iezzi) con “Man Down” di Rihanna, Lorenzo Salvetti (Achille Lauro) con “100 Messaggi” di Lazza, infine El Ma (Jake La Furia) con “Try” di Pink.

Nel secondo round abbiamo visto performare i Les Votives (Achille Lauro) con “Sign Of The Times” di Harry Styles, Danielle (Manuel Agnelli) con “Lugano Addio” di Ivan Graziani, Mimì (Manuel Agnelli) con “Something On Your Mind” di Karen Dalton. E ancora Pablo Murphy (Paola Iezzi) con “Mr. Brightside” dei The Killers e i The Foolz (Jake Jake) con “I Was Made For Loving You” dei Kiss.

Chi è stato eliminato

Al ballottaggio sono finiti rispettivamente dalla prima manche El Ma e dalla seconda manche Pablo Murphy, rispettivamente del team di Jake La Furia e del team di Paola Iezzi (Murphy era già andato al ballottaggio la scorsa settimana, tuttavia era stato salvato dalla giuria). Pablo ha cantato “Another Day” In Paradise di Phil Collins, mentre El Ma “Vampire” di Olivia Rodrigo.

A malincuore la Iezzi ha dovuto eliminare El Ma, ma per ovvi motivi, ossia per salvare il suo concorrente, tuttavia non è riuscita nell’intento, visto che Manuel Agnelli, Achille Lauro e Jake La Furia hanno preferito mandare a casa Pablo Murphy. La Iezzi resta così con un solo elemento in squadra, seppure forte come Lowrah, quindi c’è il rischio che riesca ugualmente ad arrivare in finale senza problemi. Ricordiamo che nella terza puntata ci saranno come ospiti Tananai e Sarafine.

Ph. Virginia Bettoja