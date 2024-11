X Factor 2024, riassunto terza puntata dei Live: eliminati, performance ed ospiti

X Factor 2024, riassunto terza puntata dei Live: cos’è successo

Giovedì 7 novembre su Sky e in streaming su NOW è andata in onda la terza puntata dei Live di X Factor 2024. Nella prima puntata sono usciti i Dimensione Brama del team di Paola Iezzi, mentre nella seconda Pablo Murphy sempre della stessa squadra, quindi attualmente sono 10 i cantanti/band rimasti in gara. Ospite speciale di questo appuntamento, inoltre anche Tananai che ha presentato il suo nuovo singolo dal titolo “Booster”. Ma cos’è successo in puntata? Com’è andata la gara?In questa terza puntata la parole d’ordine è stata “dance”, perciò tutti i giudici hanno assegnato brani da ballare. In merito alladi esibizioni ha rotto il ghiaccio Mimì (Manuel Agnelli) con “I Will Survive” di Gloria Gaynor, poi è toccata ai Patagarri (Achille Lauro) con “Stayn’ Alive” dei Bee Gees, Lowrah (Paola Iezzi) con “All That She Wants” degli Ace of Base, i The Foolz (Jake La Furia) con “Hot Stuff” di Donna Summer e Danielle con “Salirò” di Daniele Silvestri.Nelabbiamo visto performare i Puncake (Manuel Agnlli) con “Da Ya Think I’m Sexy?” di Rod Stewart, El Ma (Jake La Furia) con “Hang up” di Madonna, Lorenzo Salvetti (Achille Lauro) con “Non succederà più” di Claudia Mori e Adriano Celentano, Francamente (Jake La Furia) con “L’Amour Toujours” di Gigi D’Agostino, infine i Les Votives (Achille Lauro) con “You Make Me Feel (Mighty Real)” di Sylvester.Al ballottaggio sono finiti rispettivamente dalla prima manchee dalla seconda manche, rispettivamente del team di Manuel Agnelli e del team di Jake La Furia (la 17enne era già andata al ballottaggio la scorsa settimana, tuttavia era stata salvata dalla giuria). Lei ha cantato “Talking to the Moon” di Bruno Mars, mentre lui “Lugano Addio” di Ivan Graziani.Ovviamente Jake La Furia ha salvato El Ma, mentre Manuel Agnelli Danielle, quindi la decisione è stata nelle mani di Paola Iezzi e Achille Lauro: lei ha deciso di salvare Danielle, mentre lui ha salvato El Ma,Il popolo sovrano alla fine ha salvato Danielle e quindi. Ricordiamo che nella quarta puntata ci saranno come ospiti i Negramaro.Potrebbe interessarti anche: Vincitori X Factor: chi ha vinto le edizioni precedenti Ph. Virginia Bettoja