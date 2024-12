X Factor 2024, riassunto ultima puntata: vincitore, performance ed ospiti

X Factor 2024, riassunto ultima puntata dei Live: cos’è successo

Giovedì 5 dicembre su Sky 1, in streaming su NOW e in chiaro su Tv8 è andata in onda la settima ed ultima puntata dei Live di X Factor 2024. Lorenzo Salvetti, Mimì, i Patagarri e Les Votives sono gli artisti arrivati nella finalissima che è andata in scena per l’occasione – per la prima volta in assoluto nella storia del talent show – in esterna e nello specifico a piazza del Plebiscito a Napoli. In giuria sempre Manuel Agnelli (con la sola Mimì in gara), Achille Lauro (con il team al completo formato da Lorenzo Salvetti, Patagarri e Les Votives), Paola Iezzi e Jake La Furia, entrambi senza concorrenti. Ospiti speciali Robbie Williams e Gigi D’Alessio per un omaggio alla città partenopea. Ma cos’è successo nell’atto finale? Com’è andata la gara?

Tutte le esibizioni

In questa ultima puntata ci sono state tre manche: la prima in cui ogni finalista ha portato una canzone rappresentativa, e così Mimì ha cantato “Because The Night” di Patti Smith, i Les Votives “Someone Like You” hanno eseguito di Adele, i Patagarri la colonna sonora di Mary Poppins “Cam-Camini’, infine Lorenzo Salvetti “Cosa mi manchi a fare” di Calcutta”. Nella seconda manche i ragazzi in gara hanno eseguito un medley con il meglio delle loro performance all’interno della trasmissione. Infine nella terza manche gli artisti hanno proposto i loro inediti, di cui vi riportiamo anche gli autori:

I Patagarri hanno proposto "Caravan", una canzone scritta da loro stessi e prodotto da Bias e Danien.

I Les Votives hanno cantato "Monster", una canzone scritta da loro stessi e prodotto da Gianmarco Manilardi e Danien.

Lorenzo Salvetti ha incantato tutti con "Mille concerti", una canzone scritta da lui stesso con Antonio Mazzariello e Gianmarco Merolle e prodotto da Danien.

Mimì ha cantato sul palco "Dove si va", una canzone scritta da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi.

Chi ha vinto X Factor 2024 e qual è la classifica finale

A vincere X Factor 2024 è stata Mimì (al ecolo Mimì Caruso) del team di Manuel Agnelli. Al secondo posto i Les Votives, al terzo posto i Patagarri e al quarto ed ultimo posto Lorenzo Salvetti, tutti e tre della squadra di Achille Lauro. Il percorso di Mimì a X Factor è stato caratterizzato da canzoni spesso impegnative come “Figures”, il brano di Jessie Reyez che alle Audition le aveva fatto ottenere l’X Pass da parte del suo giudice Manuel Agnelli, “Godspeed” di Frank Ocean, “EARFQUAKE” di Tyler, “I Will Survive” di Gloria Gaynor (nella versione dei Cake), “Strange Fruit” di Billie Holiday, The Creator, “Don’t Beat The Girl Out Of My Boy” di Anna Calvi, “Something On Your Mind” di Karen Dalton, “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, “Lilac Wine” nella versione di Nina Simone e “Mi sei scoppiata dentro il cuore” di Mina.

Foto di Carmine Conte e Virginia Bettoja (via ufficio stampa X Factor)