Il 2 novembre 2026 scuola chiusa: quali regioni sospendono le lezioni

Il 2 novembre 2026, commemorazione dei defunti, cade di lunedì ma non rappresenta un giorno festivo nazionale a calendario. La festività riconosciuta è quella di Ognissanti, il 1° novembre, colorato di rosso sul calendario civile. La sospensione delle lezioni per il giorno successivo deriva quindi da scelte regionali o delibere autonome dei singoli istituti scolastici, che spesso approfittano della vicinanza con il festivo per creare un ponte.

La prassi consolidata vede molte scuole chiuse il 2 novembre proprio per favorire un periodo di riposo più ampio in prossimità di Ognissanti, ma si tratta di decisioni che variano da territorio a territorio. Alcune regioni hanno inserito esplicitamente questa sospensione nei calendari scolastici 2026-27, mentre in altre aree la scelta spetta ai consigli d’istituto nell’esercizio dell’autonomia organizzativa.

Per avere certezza sulla propria situazione, è indispensabile verificare gli avvisi pubblicati dalla scuola di appartenenza, che comunica tempestivamente eventuali chiusure o modifiche al calendario.

Le regioni con lezioni sospese il 2 novembre 2026

Secondo i calendari scolastici regionali pubblicati per l’anno 2026-27, il 2 novembre risulta giornata di sospensione delle lezioni in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Molise, Sicilia, Umbria e Veneto. A queste si aggiungono le province autonome di Trento e Bolzano, che hanno deliberato il ponte di Ognissanti includendo anche il lunedì successivo alla festività nazionale del 1° novembre.

Le decisioni derivano dalle delibere regionali che, nell’organizzare il calendario annuale, hanno scelto di creare un intervallo prolungato attorno a Ognissanti. In Calabria, Campania e Sicilia, i provvedimenti regionali specificano espressamente il 2 novembre come data di sospensione, mentre in Emilia-Romagna, Molise e Umbria la chiusura è confermata nei rispettivi schemi di calendario approvati dalle giunte.

Il Veneto ha esteso il ponte dal 30 ottobre al 2 novembre 2026, comprendendo quindi anche il sabato precedente Ognissanti.

Nelle restanti regioni italiane, la situazione dipende dalle delibere adottate dai singoli istituti nell’ambito dell’autonomia scolastica. Ogni scuola può infatti stabilire autonomamente giorni di chiusura aggiuntivi rispetto alle festività nazionali, ridistribuendo le attività didattiche entro il monte ore annuale previsto. Per questo motivo, anche nei territori non inclusi nell’elenco sopra, il 2 novembre potrebbe risultare non lavorativo se il consiglio d’istituto ha deliberato in tal senso.

Le eccezioni e gli intervalli: i ponti di Ognissanti nelle province autonome

Le province autonome e alcune regioni presentano configurazioni diverse del ponte di Ognissanti. A Bolzano la sospensione delle lezioni si estende dal 31 ottobre all’8 novembre 2026, offrendo agli studenti e al personale scolastico un intervallo di nove giorni consecutivi.

In Veneto il calendario regionale prevede la chiusura dal 30 ottobre al 2 novembre, concentrando il ponte in quattro giorni che includono il weekend e il festivo del 1° novembre. A Trento il 2 novembre è indicato come giorno di sospensione, allineandosi alle scelte di altre realtà territoriali ma con una durata più contenuta rispetto a Bolzano.

Queste differenze derivano dalle deliberazioni autonome di ciascun territorio e influenzano l’organizzazione delle attività didattiche e delle famiglie.

Le ricadute sul calendario 2026-27 e cosa verificare a scuola

I calendari scolastici 2026-27 mostrano che l’anno parte generalmente a metà settembre, con avvio anticipato in alcune province autonome come Bolzano (7 settembre), Trento e Veneto (10 settembre). La conclusione delle lezioni oscilla tra il 5 giugno in Emilia-Romagna e Marche e il 10 giugno in Piemonte e Toscana, con le scuole dell’infanzia che proseguono fino al 30 giugno.

Oltre al 2 novembre, le differenze territoriali riguardano i ponti dell’Immacolata e le vacanze di Carnevale, presenti solo in alcune regioni.

Nonostante le indicazioni regionali, ogni istituto conserva autonomia decisionale e può deliberare chiusure aggiuntive. Per questo è fondamentale consultare gli avvisi della propria scuola, che potrebbero prevedere sospensioni non contemplate nei calendari ufficiali o, viceversa, mantenere aperte le lezioni in date indicate come ponte.