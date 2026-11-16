Abusi su alunni, docente licenziabile anche dopo anni: la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 28839/2026, ha fornito un importante chiarimento sul licenziamento dei docenti in presenza di fatti gravi commessi ai danni degli alunni. Secondo la pronuncia, un insegnante può essere licenziato anche a distanza di molti anni dai fatti contestati, purché il procedimento disciplinare sia stato sospeso in attesa dell’esito del processo penale.
Il principio fissato dalla Cassazione stabilisce che la sospensione del procedimento amministrativo non impedisce alla scuola di adottare successivamente la sanzione espulsiva. Una volta definito il procedimento penale, l’amministrazione scolastica può infatti riattivare il procedimento disciplinare e procedere al licenziamento, anche se i fatti risalgono a diversi anni prima.
La compatibilità tra i tempi lunghi del processo penale e la successiva riattivazione del procedimento disciplinare rappresenta il nucleo centrale del chiarimento offerto dai giudici.
L’elemento decisivo è che la sospensione risponde a una logica procedurale volta ad attendere l’accertamento dei fatti in sede penale, senza pregiudicare l’esercizio del potere disciplinare da parte della scuola.
Le condotte gravi e la perdita definitiva del diritto a restare in classe
La Corte di Cassazione sottolinea un punto decisivo: quando un insegnante commette fatti gravi ai danni di un alunno, può perdere definitivamente il diritto a continuare a stare in classe. La gravità della condotta diventa elemento centrale nella valutazione disciplinare e incide direttamente sulla possibilità di proseguire il rapporto di lavoro.
La natura dei comportamenti contestati rappresenta il fattore determinante che può rendere impossibile la prosecuzione dell’attività didattica. Il dovere educativo del docente, infatti, si fonda su principi di tutela e cura dello studente che risultano incompatibili con condotte lesive perpetrate proprio ai danni degli alunni.
L’esito disciplinare trova fondamento nella valutazione della soglia di gravità: quando i fatti accertati superano tale soglia, il licenziamento diventa la conseguenza necessaria per tutelare l’integrità dell’ambiente scolastico e garantire la sicurezza degli studenti. La permanenza in classe del docente, in tali circostanze, non può essere sostenuta indipendentemente dal tempo trascorso dai fatti contestati.
Il rapporto di fiducia con la scuola come limite alla permanenza del docente
La Cassazione sottolinea che il rapporto di fiducia con l’istituzione scolastica rappresenta un elemento fondamentale per la permanenza del docente in servizio. Quando un insegnante pone in essere condotte gravi ai danni di un alunno, tale vincolo può risultare irrimediabilmente compromesso.
La gravità dei fatti accertati incide direttamente sulla valutazione della possibilità di proseguire il rapporto di lavoro. Il deterioramento del legame fiduciario costituisce un limite oggettivo alla permanenza in classe, rendendo di fatto incompatibile la continuazione dell’attività didattica.
Questo criterio diventa determinante nel procedimento disciplinare: la rottura del vincolo di fiducia impedisce il mantenimento del rapporto con la scuola, giustificando la decisione di licenziamento anche a distanza di tempo dai fatti contestati.