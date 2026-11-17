Il TAR Friuli-Venezia Giulia, Sezione Prima, con sentenza n. 566/2026 ha accolto il ricorso presentato dalla famiglia dello studente, annullando integralmente la sanzione disciplinare e il conseguente 7 in condotta. La decisione amministrativa ha disposto la rettifica del documento di valutazione finale e del tabellone di scrutinio, eliminando ogni riferimento alla nota disciplinare del 10 giugno 2026 e alla delibera del Consiglio di classe del 12 giugno. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di 1.500 euro per le spese processuali, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato. La vicenda ha riguardato uno studente del secondo anno di liceo scientifico che aveva documentato attraverso registrazioni audio e video gli episodi di bullismo subìti dai compagni.

I fatti del caso: la registrazione per documentare le vessazioni

Lo studente coinvolto presentava un profilo scolastico positivo, con una media del 7,18 e l’ammissione unanime alla classe terza del liceo scientifico. L’unico precedente disciplinare registrato riguardava una nota per aver dimenticato un libro di testo.

Vittima di sistematici atti di prepotenza da parte di un gruppo di compagni, nel maggio 2026 il ragazzo ha deciso di lasciare il proprio smartphone acceso in modalità registrazione audio/video all’interno dello zaino. L’obiettivo era documentare le vessazioni subite. Il filmato ha catturato un episodio in cui i compagni frugavano nelle sue cose personali durante la sua assenza dall’aula.

Quando lo studente si è rivolto al dirigente scolastico esibendo il video per chiedere l’intervento dell’istituto contro i responsabili, la risposta è stata inattesa. Il 10 giugno 2026, a lezioni ormai concluse dal giorno precedente, il preside ha inflitto una nota disciplinare per aver introdotto e attivato un dispositivo di registrazione nei locali scolastici “per scopi personali”.

Su questa sola base, il 12 giugno il Consiglio di classe ha deliberato all’unanimità un 7 in condotta. La decisione è stata adottata a soli due giorni dallo scrutinio finale, senza alcuna preventiva contestazione formale dell’addebito e senza aver ascoltato lo studente. Dagli atti emerge che le registrazioni non sono mai state diffuse a terzi e non hanno causato alcuna turbativa delle lezioni.

Le ragioni dei giudici: difesa, proporzionalità e corretta qualificazione

Il TAR ha individuato tre profili di illegittimità che hanno portato all’annullamento della sanzione. Primo, la violazione del giusto procedimento: nessuna contestazione preventiva è stata formulata, lo studente non è stato ascoltato e l’intera istruttoria è stata omessa. Secondo, il travisamento dei fatti: la registrazione non perseguiva “scopi personali” ma mirava a tutelare beni giuridici primari, facendo emergere episodi di bullismo. Terzo, il difetto di proporzionalità: la sanzione ha ignorato il profilo positivo del ragazzo e l’assenza di diffusione delle registrazioni a terzi.

Il vizio procedurale: diritto di difesa e tempi del provvedimento

La sanzione è stata irrogata senza alcun confronto contraddittorio con l’interessato. L’amministrazione non ha formalizzato alcun procedimento disciplinare né ha consentito allo studente di esporre le proprie ragioni. Inoltre, la nota disciplinare è stata adottata il 10 giugno, quando le lezioni erano terminate dal giorno precedente e a soli due giorni dallo scrutinio finale, precludendo ogni effettiva possibilità di difesa.

La qualificazione della condotta: tutela di beni primari, non fini personali

I giudici hanno rigettato la motivazione della scuola, riconoscendo che la registrazione era volta a documentare atti di prepotenza per richiedere l’intervento dell’istituto. Lo scopo non era personale ma di protezione della dignità e della sicurezza dello studente. Il filmato non è mai stato diffuso a terzi né ha turbato lo svolgimento delle attività didattiche.

La proporzionalità della sanzione: percorso dello studente e gradualità

Il TAR ha sottolineato che la sanzione non ha tenuto conto del percorso scolastico positivo (media 7,18 e ammissione unanime alla classe successiva) né dell’unico precedente disciplinare minore. La risposta dell’istituto è risultata sproporzionata e priva della necessaria gradualità richiesta dal regolamento disciplinare.

Le conseguenze e i riflessi educativi: atti annullati, trasferimento e costi legali

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto l’annullamento integrale di tutti gli atti impugnati, compresa la rettifica del documento di valutazione finale e del tabellone di scrutinio pubblicato. La decisione comporta inoltre la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali, quantificate in 1.500 euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato dalla famiglia.

L’inadeguata gestione della vicenda da parte dell’istituto scolastico ha prodotto conseguenze che vanno oltre l’ambito strettamente giuridico. La famiglia ha dovuto trasferire il ragazzo presso un’altra scuola per garantirgli un ambiente sereno, privandolo della continuità didattica e relazionale con compagni e docenti.

La vicenda ha inoltre costretto i genitori a sporgere formale denuncia-querela presso la magistratura ordinaria per documentare i fatti di bullismo subìti dal figlio e ad avviare un percorso di supporto psicoterapeutico per il minore, necessario per elaborare il disagio vissuto.