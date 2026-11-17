Nell’anno scolastico 2024/2025 gli alunni con disabilità hanno raggiunto quasi 377mila unità, pari al 4,8% degli iscritti complessivi. La crescita annua del 5% – circa 18mila studenti in più – riflette, secondo l’Istat, diagnosi più puntuali, certificazioni più frequenti e una maggiore sensibilità delle scuole verso l’inclusione.

La concentrazione più elevata si registra alla primaria e alle medie, dove gli studenti con disabilità rappresentano il 6% degli iscritti. All’infanzia la quota scende al 3,4%, mentre alle superiori si attesta al 3,7%.

Sul fronte del genere emerge uno squilibrio marcato: si contano 236 maschi ogni 100 femmine, coerente con la maggiore incidenza dei disturbi del neurosviluppo, in particolare dello spettro autistico, dell’attenzione e del comportamento.

Le tipologie di disabilità più diffuse sono quella intellettiva e i disturbi dello sviluppo psicologico, ciascuna presente nel 36% degli alunni. Oltre un quarto degli studenti presenta limitazioni nell’autonomia, soprattutto nella comunicazione (20%) e nell’uso del bagno (17%).

Il 37% convive con più disabilità, configurando profili complessi che richiedono interventi differenziati e continuativi.

Il sostegno: dotazioni, continuità e specializzazione

Il contingente degli insegnanti di sostegno supera le 261mila unità, segnando un incremento del 6% rispetto all’anno precedente. Il rapporto studente-docente si attesta a 1:1,4 nelle scuole statali e 1:1,8 nelle non statali, superando lo standard legale di 2:1 fissato dalla normativa del 2007.

Nonostante i numeri confortanti, la continuità didattica resta critica: il 58% degli alunni con disabilità trova un nuovo docente a ogni inizio anno scolastico, percentuale che alla scuola dell’infanzia tocca il 70%.

All’avvio del 2024/2025, il 22% delle cattedre risultava ancora vacante, con ritardi più marcati nelle regioni settentrionali (26%) e nei cicli inferiori: il 27% all’infanzia, il 25% alla primaria. Durante l’anno, un ulteriore 9,4% di studenti subisce cambi di docente, mentre al 10 ottobre il 10% dei posti restava scoperto.

La formazione specialistica ha compiuto progressi notevoli: in cinque anni gli insegnanti abilitati sono saliti dal 63% al 78%. Restano tuttavia circa 57mila docenti curricolari assegnati al sostegno senza specializzazione, con squilibri territoriali rilevanti: il 32% al Nord, l’11% al Mezzogiorno.

Le ore settimanali medie di sostegno si fermano a 15,8: 21,1 all’infanzia, 17,2 alla primaria, 13,6 nei cicli successivi. Il Sud eroga mediamente 17,4 ore contro le 14,3 del Nord, eppure registra il maggior numero di ricorsi al Tar da parte delle famiglie (5,3% contro media nazionale del 3,8%), segnalando un divario percepito tra quantità erogata e fabbisogno effettivo.

Gli assistenti e i servizi di supporto

Accanto ai docenti di sostegno operano oltre 85mila assistenti all’autonomia e alla comunicazione (+7% rispetto all’anno precedente) e quasi 24mila assistenti igienico-personali. Questi professionisti sono retribuiti dagli enti locali, e la loro presenza dipende direttamente dalle risorse che i Comuni destinano alla spesa sociale.

Il 4,3% degli alunni che avrebbe diritto all’assistenza all’autonomia non la riceve; al Sud la percentuale sale al 4,9%. Considerando anche le carenze di assistenza igienico-personale, gli studenti privi dell’aiuto necessario superano i 18mila.

Le tecnologie didattiche: disponibilità, fabbisogno e competenze

Il 76% delle scuole primarie e secondarie dispone di postazioni informatiche adattate per gli alunni con disabilità, con differenze territoriali minime. La dotazione più alta si registra alle medie (79%), quella più bassa nelle primarie del Mezzogiorno (72%).

Tuttavia, la disponibilità attuale non soddisfa le esigenze: il 48% delle scuole possiede postazioni ma ne richiede ulteriori, mentre un altro 17% le chiede perché ne è completamente sprovvisto. In totale, il 65% degli istituti segnala carenze, percentuale che al Sud raggiunge il 75%.

La collocazione delle postazioni rappresenta un aspetto critico per l’inclusione effettiva. Oggi stanno in classe nel 50% delle scuole dotate, rispetto al 37% del 2019/2020; alla primaria la quota sale al 54%, alle superiori scende al 41%.

Nel 19% degli istituti, però, si trovano esclusivamente nelle aule di sostegno, spazi frequentati solo con l’insegnante specializzato, escludendo i compagni dalla condivisione didattica.

Gli apparecchi informatici e multimediali per personalizzare la didattica coinvolgono il 39% degli alunni con disabilità, seguiti dai software didattici (32%). Alla primaria sono diffusi i facilitatori per la comunicazione (18%), mentre alle medie e alle superiori crescono i sistemi per la lettura e lo studio (24% e 21%).

Nonostante ciò, il 31% degli studenti necessita almeno un ausilio che non riceve: principalmente software per le abilità di base (17%) e strumenti per lettura e studio (14%). Il 69% utilizza pc o tablet, ma nel 14% dei casi è la famiglia a fornirlo.

La formazione dei docenti rimane disomogenea: solo nel 27% delle scuole tutti gli insegnanti di sostegno hanno seguito corsi sulle tecnologie educative; nel 68% si è formata soltanto una parte. Metà degli istituti registra un uso sistematico degli strumenti digitali da parte del sostegno, ma tra i curricolari appena il 32% prepara materiali accessibili con le nuove tecnologie, limitando l’integrazione didattica.

Le differenze territoriali: province in miglioramento e stop 2023

Secondo l’elaborazione Openpolis su dati Istat, nel 2018 erano 20 le province con scuole dotate di postazioni adattate sotto il 50%; nel 2023 sono scese a sette. Bolzano si attesta al 38,5%, mantenendosi stabilmente nella fascia 37–41%. In fondo alla classifica figurano anche Sud Sardegna (42,3%), Campobasso (43,6%) e Pescara (46,3%).

Al vertice Asti (74,9%), Fermo (73,3%), Vercelli (72,5%) e Ravenna (72%).

Tra i progressi più marcati si segnala Brindisi, salita di oltre 21 punti percentuali dal 43,6% al 65,1%. Analogamente Lodi, Siracusa e Fermo hanno guadagnato tra 13 e 16 punti. Per contro, Campobasso ha perso dieci punti, Trieste circa altrettanti e Pordenone e Belluno sono calate di 8–9 punti.

Nell’ultimo anno rilevato, però, il trend positivo si è interrotto: tra il 2022 e il 2023 la quota di scuole dotate è diminuita in 70 province su 106, segnalando un rallentamento negli investimenti o nelle politiche locali.

Il PEI, la partecipazione alle uscite e le barriere

Il Piano educativo individualizzato risulta redatto per il 97% degli alunni con disabilità, ma al 31 ottobre manca ancora per il 17%, quota che alle superiori del Centro sale al 24%. Alle superiori, il 37% segue percorsi con prove non equipollenti, che rilasciano una certificazione delle competenze senza condurre al diploma.

La partecipazione alle attività fuori sede mostra differenze marcate: il 95% degli studenti prende parte alle uscite brevi, mentre per le gite con pernottamento la quota scende al 59%, fermandosi al 46% al Sud. Il motivo prevalente della rinuncia è la disabilità stessa.

Solo il 40% delle scuole è accessibile agli alunni con disabilità motoria, con un divario che va dal 64% della Valle d’Aosta al 29% della Liguria. La barriera più frequente è l’ascensore assente o inadeguato. Per studenti ciechi o ipovedenti, mappe a rilievo e percorsi tattili sono presenti nell’1,2% degli istituti.

Nell’anno in corso, solo il 12% delle scuole ha avviato lavori per abbattere le barriere architettoniche.