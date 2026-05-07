730 precompilato 2026, detrazioni per istruzione: scadenze e spese ammesse

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il 730 precompilato con numerosi dati già inseriti, comprese le spese scolastiche comunicate dagli istituti del sistema nazionale di istruzione. Il modello può essere consultato tramite modalità di compilazione semplificata, che utilizza una terminologia di uso comune senza riferimenti a righi e colonne, guidando il contribuente in modo agevole.

I dati possono essere confermati, integrati o modificati prima dell’invio. Accettando la dichiarazione senza apportare variazioni, il contribuente non dovrà esibire le ricevute degli oneri comunicati da soggetti terzi e non sarà sottoposto a controlli documentali, a garanzia di trasparenza e snellezza amministrativa.

Le scadenze e l’accesso all’applicazione

La dichiarazione precompilata 730/2026 è consultabile dal 30 aprile tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate, accessibile al link ufficiale infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it. In questa fase è possibile visualizzare i dati caricati, verificare le spese scolastiche presenti e valutare eventuali integrazioni necessarie.

Dal 14 maggio si apre la finestra operativa per accettare, modificare e trasmettere formalmente la dichiarazione. È il momento in cui il contribuente può confermare i dati precompilati, apportare variazioni o completare le informazioni mancanti, avvalendosi sia della modalità ordinaria sia della compilazione semplificata.

Il termine ultimo per l’invio è fissato al 30 settembre, data entro la quale occorre concludere tutte le operazioni. Muoversi con anticipo consente di controllare con calma le voci di spesa per istruzione, integrare eventuali dati omessi e risolvere dubbi prima della scadenza.

Le spese di istruzione incluse in dichiarazione

La dichiarazione precompilata raccoglie i dati comunicati dagli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione e si articola in tre categorie principali: tasse scolastiche, contributi obbligatori e volontari, erogazioni liberali deliberate dagli organi dell’istituto.

Tra le voci tipiche rientrano le spese per mensa scolastica, servizi scolastici integrativi, gite scolastiche, assicurazione e attività di ampliamento dell’offerta formativa quali corsi di lingua, teatro ed iniziative svolte fuori orario senza obbligo di frequenza.

Le tasse scolastiche versate con modello F24 per iscrizione, frequenza, esami e rilascio dei diplomi confluiscono automaticamente in dichiarazione poiché l’Agenzia delle Entrate ne è già in possesso, senza necessità di trasmissione da parte delle scuole.

Il foglio informativo allegato riporta inoltre le erogazioni liberali non deliberate dagli organi scolastici ma finalizzate a innovazione tecnologica, edilizia scolastica e universitaria, ampliamento dell’offerta formativa. L’Agenzia acquisisce anche i rimborsi effettuati e le restituzioni di erogazioni liberali per assicurare un quadro completo e aggiornato delle spese sostenute.

Le voci non precompilate e come inserirle

I servizi di mensa scolastica, trasporto e attività pre o post scuola gestiti dai Comuni o da altri enti che non appartengono al sistema nazionale di istruzione potrebbero non comparire nella dichiarazione precompilata. Tali soggetti, infatti, non sono tenuti all’invio dei dati se non gestiscono direttamente scuole comunali ma erogano solo servizi per conto di istituti terzi.

Il contribuente può comunque inserire autonomamente queste spese in dichiarazione, purché ne ricorrano i presupposti di detraibilità. L’operazione si effettua durante la fase di modifica o integrazione della precompilata.

Se il contribuente o il familiare a carico ha esercitato l’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese scolastiche, tali informazioni non vengono riportate né in dichiarazione né nel foglio riepilogativo. Resta ferma la possibilità di aggiungerle manualmente in fase di revisione.

Le modifiche, i rimborsi e i controlli

Chi accetta la precompilata senza modifiche non deve esibire documenti per gli oneri comunicati da terzi e non subisce controlli documentali. L’obbligo di esibizione sorge solo per le voci che il contribuente ha modificato.

Se nel foglio riepilogativo compare la dicitura

La ripartizione tra genitori e il tetto detraibile

Le spese scolastiche compaiono come onere detraibile nella dichiarazione precompilata del genitore indicato dall’istituto come soggetto che ha sostenuto il costo. Quando entrambi i genitori hanno affrontato la spesa e tale situazione è documentata, anche tramite annotazione delle percentuali sul documento stesso, ciascuno deve modificare l’importo in dichiarazione riportando la propria quota in quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi, rispettando sempre il limite complessivo annuo di 1.000 euro per studente.