Quasi un milione di adolescenti con disturbi psichici in Italia: cosa dicono i dati del congresso SINPIA-SINPF

In Italia, quasi un milione di ragazzi tra i 10 e i 19 anni presenta segni riconducibili a un disturbo psichico. Si tratta di circa uno su sette nella fascia d’età considerata, una proporzione che corrisponde al 13% del carico globale di malattia in questa popolazione. I dati, presentati dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) e dalla Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF), delineano un quadro di ampia portata.

Accanto ai disturbi psichici emergono anche i disturbi del neurosviluppo: circa 600 mila persone in Italia vivono con disturbi dello spettro autistico, mentre circa il 6% dei bambini soffre di ADHD, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Si tratta di segnali che evidenziano la necessità di interventi strutturati e di una maggiore consapevolezza.

Questi numeri non rappresentano necessariamente diagnosi definitive, ma indicatori che richiedono attenzione clinica e percorsi di valutazione accurati. La rilevanza statistica del fenomeno sottolinea l’importanza di politiche sanitarie mirate e di risorse dedicate alla salute mentale in età evolutiva, con particolare riferimento alla prevenzione e al trattamento tempestivo.

La cornice scientifica: SINPIA e SINPF riunite a Cagliari

La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) e la Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) hanno dato avvio a un congresso congiunto a Cagliari, riunendo oltre 500 esperti del settore. L’evento rappresenta un momento di confronto essenziale per definire strategie cliniche e organizzative condivise di fronte ai dati allarmanti sui disturbi psichici negli adolescenti.

Al centro del congresso si collocano due priorità: il trattamento precoce e la costruzione di percorsi di cura continui che accompagnino i pazienti dall’infanzia all’adolescenza fino all’età adulta. La collaborazione interdisciplinare tra neuropsichiatria infantile e neuropsicofarmacologia risponde alla complessità dei disturbi del neurosviluppo e psichici, che richiedono interventi integrati e prolungati nel tempo per garantire esiti favorevoli e prevenire l’aggravamento delle condizioni cliniche.

La tempestività terapeutica: evidenze JAMA su ADHD e rischio di psicosi

Un recente studio pubblicato su JAMA Psychiatry ha documentato l’impatto del trattamento precoce dell’ADHD sulla prevenzione di disturbi psicotici in età adulta. La ricerca dimostra che nei ragazzi con diagnosi di disturbo da deficit di attenzione e iperattività prima dei 13 anni, l’avvio tempestivo della terapia riduce il rischio di sviluppare psicosi del 21-24% rispetto a chi non riceve trattamento.

Giovanni Migliarese, psichiatra e direttore della struttura complessa di Salute Mentale della Lomellina presso l’ASST di Pavia, sottolinea come questi risultati evidenzino “l’esistenza di una finestra neuroevolutiva sensibile in età infantile durante la quale si osservano effetti che non sono replicati negli adulti trattati con lo stesso farmaco”. Il concetto di finestra sensibile indica un periodo critico dello sviluppo cerebrale in cui gli interventi terapeutici risultano particolarmente efficaci nel modulare le traiettorie evolutive.

Sara Carucci, professoressa associata all’Università di Cagliari e direttrice della Clinica di Neuropsichiatria Infantile presso l’ARNAS Brotzu, amplia la prospettiva illustrando come i disturbi del neurosviluppo non trattati aumentino significativamente il rischio di sviluppare ansia, depressione e disturbi da uso di sostanze. Questi disturbi compromettono inoltre la qualità della vita complessiva, il rendimento scolastico, le prospettive lavorative e la capacità di autorealizzazione.

Secondo Carucci, le evidenze sottolineano che “vi è una fase evolutiva ottimale per intervenire” e confermano che diagnosi precoce e trattamento tempestivo dell’ADHD producono effetti favorevoli anche nella prevenzione di psicopatologie gravi come la psicosi in età adulta.

Le ricadute su scuola e vita quotidiana

I disturbi del neurosviluppo possono compromettere diversi ambiti della vita quotidiana degli studenti. Come sottolinea Sara Carucci, professoressa associata all’Università di Cagliari e direttrice della Clinica di Neuropsichiatria Infantile ‘Arnas Brotzu’, questi disturbi aumentano il rischio di sviluppare ansia, depressione e disturbi da uso di sostanze, influenzando negativamente la qualità della vita complessiva.

Le conseguenze si manifestano concretamente nel percorso scolastico, dove possono emergere difficoltà di apprendimento e socializzazione, e successivamente nella transizione al mondo del lavoro, limitando le opportunità professionali e la capacità di auto-realizzazione. La continuità dei percorsi di cura tra infanzia, adolescenza ed età adulta diventa quindi un elemento cruciale per garantire agli studenti strumenti adeguati ad affrontare queste sfide e migliorare gli esiti educativi e sociali a lungo termine.