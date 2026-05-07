Aggressione alla scuola Rossetti di Trieste, il CNDDU chiede un piano nazionale di educazione territoriale

Il 5 maggio 2026, all’esterno dell’ICS “Domenico Rossetti” di Trieste, un adolescente ha aggredito uno studente quattordicenne e una docente intervenuta per difenderlo. L’aggressore appartiene ai gruppi giovanili che da mesi alimentano dinamiche di intimidazione in diverse città italiane.

L’episodio supera la dimensione del semplice ordine pubblico. Colpire davanti a una scuola significa violare lo spazio che per definizione rappresenta protezione, crescita civile e dialogo. Quando la violenza raggiunge i confini degli istituti, viene messo in discussione il patto tra giovani, istituzioni e comunità adulta.

L’aggressione assume così un significato simbolico e culturale particolarmente inquietante per l’intera comunità scolastica nazionale.

Il quadro del disagio adolescenziale descritto dal CNDDU

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interpreta l’episodio di Trieste come manifestazione di un disagio adolescenziale profondo, caratterizzato da un bisogno distorto di riconoscimento e dall’incapacità di gestire la frustrazione. Molti giovani cercano appartenenza attraverso gruppi violenti e sviluppano un’anestesia emotiva alimentata da modelli comunicativi fondati su forza, umiliazione e prevaricazione.

Questa fragilità educativa si traduce nell’impossibilità di trasformare il proprio disagio in parola, relazione e confronto.

Il CNDDU sottolinea che la scuola non può sostenere da sola il peso di tali fenomeni. Gli istituti svolgono già un lavoro silenzioso di prevenzione, inclusione e mediazione, ma spesso suppliscono a carenze di altri contesti formativi e sociali. Le misure esclusivamente repressive risultano insufficienti perché la violenza giovanile si alimenta nei vuoti educativi, relazionali e identitari.

Serve un cambio di paradigma che abbandoni gli interventi emergenziali e punti su strutture educative stabili e integrate nel territorio.

La proposta: un piano permanente di educazione alla convivenza e gestione del conflitto

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha rivolto un appello formale al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, chiedendo l’istituzione di un piano nazionale permanente di educazione alla convivenza democratica e alla gestione del conflitto. L’intervento, pensato per i territori a maggiore vulnerabilità sociale, si distingue per il carattere strutturale e continuativo, superando la logica degli interventi emergenziali.

La proposta prevede la creazione di équipe interdisciplinari stabili composte da docenti formati, pedagogisti, psicologi dell’età evolutiva, educatori di strada e mediatori sociali. Queste squadre opereranno sia all’interno delle scuole sia negli spazi di aggregazione giovanile e nei quartieri più esposti al rischio di marginalizzazione, costruendo una rete educativa capillare che accompagni gli adolescenti nei diversi contesti di vita.

L’obiettivo è garantire una presenza educativa costante che lavori sulla prevenzione del disagio prima che sfoci in comportamenti violenti, offrendo agli studenti strumenti concreti per elaborare la frustrazione e costruire relazioni positive.

Gli strumenti complementari: un osservatorio nazionale su linguaggi e identità

Per comprendere in profondità i fenomeni di violenza giovanile, il CNDDU propone l’istituzione di un osservatorio nazionale realizzato in collaborazione con università ed enti di ricerca pedagogica. L’obiettivo è monitorare il linguaggio della violenza adolescenziale e le nuove dinamiche identitarie che caratterizzano le generazioni più giovani.

L’osservatorio si concentrerebbe sull’analisi di come i social network e le culture digitali amplifichino comportamenti aggressivi attraverso la spettacolarizzazione della forza e dell’umiliazione. Questi fenomeni evolvono rapidamente e richiedono strumenti di lettura aggiornati che permettano alle scuole di intercettare segnali di disagio prima che degenerino in violenza.

La finalità è fornire al sistema educativo una base conoscitiva solida per progettare interventi mirati ed efficaci, capaci di rispondere alle trasformazioni in atto senza affidarsi esclusivamente all’esperienza diretta dei docenti.

Le implicazioni per studenti e docenti: sicurezza, ascolto e responsabilità condivisa

L’aggressione di Trieste pone al centro il tema della sicurezza negli spazi educativi e la necessità di tutelare chi li abita quotidianamente. Per il CNDDU, la scuola non può continuare a reggere da sola il peso del disagio sociale: occorre una risposta statale che sia ferma ma anche lungimirante, capace di prevenire anziché limitarsi a punire.

La proposta insiste sulla centralità della parola e dell’ascolto come strumenti primari di prevenzione. Un adolescente che sceglie la violenza spesso non ha incontrato contesti capaci di educarlo al limite e alla reciprocità. Come sottolinea il CNDDU, “punire senza educare significa soltanto rinviare il problema”. È quindi indispensabile costruire reti territoriali stabili che coinvolgano famiglie, servizi sociali ed educatori.

La solidarietà espressa verso la docente e lo studente aggrediti si traduce in un appello più ampio: difendere gli spazi educativi significa difendere la qualità democratica del Paese e il diritto dei giovani a crescere in contesti dove il conflitto non degeneri in sopraffazione e la forza non sostituisca il dialogo.