Il 97% degli studenti universitari italiani usa l'IA: lo studio Lenovo-Censuswide su tecnologia e benessere accademico

Lo studio è stato commissionato da Lenovo e condotto dall’istituto di ricerca Censuswide tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Il campione europeo conta oltre 8.000 studenti universitari di età compresa tra i 18 e i 25 anni, distribuiti su otto paesi.

L’obiettivo della rilevazione era misurare percezioni e pratiche digitali nel contesto accademico, fotografando abitudini già modificate prima che le istituzioni definissero linee guida formali sull’uso di tecnologia e intelligenza artificiale nello studio.

La percezione del supporto: tecnologia e benessere accademico

L’88% degli studenti universitari italiani dichiara che i dispositivi digitali li aiutano a gestire meglio la pressione nei periodi accademici più intensi. Questo dato sposta il dibattito dal tradizionale binomio distrazione-produttività verso una terza dimensione: il benessere percepito.

Aprire il laptop o il tablet non rappresenta più soltanto un atto di efficienza, ma anche un gesto di riequilibrio personale durante sessioni d’esame e scadenze ravvicinate.

Il 93% degli studenti concentra su un unico dispositivo studio, creatività e momenti di pausa, superando la separazione funzionale tra strumenti diversi. Questo modello integrato riduce l’attrito cognitivo: non serve passare da un sistema all’altro, e il flusso di lavoro resta coerente anche quando si cambia attività.

La tecnologia smette di frammentare la giornata universitaria e diventa invece il punto di continuità tra compiti diversi.

L’adozione dell’intelligenza artificiale: il 97% e gli usi prevalenti

Il 97% degli studenti universitari italiani utilizza strumenti di intelligenza artificiale nella preparazione degli esami. Il dato, rilevato su un campione statisticamente significativo, documenta un cambiamento strutturale già consolidato: l’AI è entrata stabilmente nella quotidianità accademica italiana, non come tendenza emergente ma come pratica diffusa.

Gli usi prevalenti riguardano la sintesi di testi, l’organizzazione di appunti e la generazione di idee di partenza per ricerche ed elaborati. Gli studenti non impiegano questi strumenti per produrre risposte da consegnare ai docenti, ma per gestire il volume di materiale da processare settimanalmente.

Chi prepara più esami in parallelo sfrutta l’intelligenza artificiale per comprimere i tempi di elaborazione senza eliminare la lettura diretta delle fonti.

La percezione prevalente è che l’AI supporti il pensiero critico nella fase di organizzazione e sintesi, senza sostituirlo. Gli studenti distinguono tra l’uso come punto di partenza per orientarsi nel materiale e l’uso come punto di arrivo che sostituisce la rielaborazione personale.

Questa consapevolezza emerge dai dati sulle funzioni effettivamente adottate: sintesi, categorizzazione, generazione di domande di verifica.

La giornata digitale integrata: un solo dispositivo e studio in mobilità

Il 93% degli studenti universitari italiani concentra su un unico dispositivo studio, creatività e momenti di pausa, eliminando la necessità di passare da un sistema all’altro. Questa integrazione riduce l’attrito cognitivo e mantiene coerente il flusso di lavoro anche quando si cambia attività.

Il 36% identifica la possibilità di studiare in mobilità come vantaggio chiave del proprio dispositivo. Lo spazio di studio smette di essere un luogo fisso e diventa fluido: casa, ateneo, biblioteca, autobus e treno diventano contesti legittimi per aprire i materiali.

Una fermata della metropolitana può trasformarsi in spazio temporaneo di ripasso, una pausa pranzo può contenere una sessione di lettura.

Chi sa organizzarsi riesce a sfruttare tempi morti che prima andavano persi. La tecnologia non risolve il problema della disciplina, ma abbassa la soglia di accesso allo studio: meno attrezzatura, meno dipendenza da un posto fisso, più flessibilità nel costruire la propria giornata accademica.

Gli errori ricorrenti: come evitare delega, dispersione e multitasking

Il primo errore consiste nell’usare l’intelligenza artificiale come soluzione finale: la sintesi generata dall’AI inganna lo studente più del professore, creando l’illusione di aver studiato quando è stata solo spostata la responsabilità della comprensione. L’AI funziona come punto di partenza per orientarsi nel materiale, mai come punto di arrivo che sostituisce la rielaborazione personale.

Il secondo rischio è confondere mobilità con dispersione: studiare in treno o in biblioteca non è automaticamente più efficiente. La flessibilità digitale diventa alibi per non costruire mai una routine stabile, passando da un luogo all’altro senza completare nulla.

La mobilità è un vantaggio reale solo se esiste già una struttura organizzativa.

Il terzo errore è sopravvalutare il multitasking: avere studio, notifiche, email e musica sullo stesso dispositivo non significa che il cervello gestisca tutto in parallelo con uguale qualità. Alternare compiti riduce la resa di ciascuno, richiedendo separazioni intenzionali anche su un unico dispositivo.

Le implicazioni pratiche: una trasformazione già avvenuta

La ricerca Lenovo fotografa un cambiamento già consolidato, non uno scenario futuro. Gli studenti universitari italiani hanno integrato tecnologia e AI nelle proprie routine di studio prima che le istituzioni accademiche definissero linee guida sull’argomento.

Questa autonomia pragmatica ha prodotto pratiche diffuse che oggi caratterizzano la quotidianità accademica. La questione centrale non è più se questi strumenti vadano usati, ma come sviluppare la consapevolezza necessaria per distinguere il supporto dalla delega e massimizzare i benefici senza compromettere l’apprendimento critico.