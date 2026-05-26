Istat 2026, scuola in declino: 1,6 milioni di under 14 in meno entro il 2040, il Mezzogiorno crolla

Il rapporto annuale 2026 dell’Istat delinea una trasformazione strutturale della popolazione italiana che avrà conseguenze profonde sul sistema educativo. I numeri fotografano un declino progressivo: nel 2024 sono nati circa 370 mila bambini, contro i 576 mila del 2002. In poco più di vent’anni il Paese ha perso oltre 200 mila nascite annue.

La contrazione delle nascite si traduce direttamente nella riduzione della popolazione in età scolare. La fascia 0-14 anni è scesa da oltre 8,2 milioni di individui nel 2002 a circa 6,1 milioni nel 2024. Le proiezioni demografiche richiamate nel rapporto indicano che entro il 2040 questo segmento potrebbe ridursi sotto i 4,5 milioni: una perdita complessiva di circa 1,6 milioni di under 14 rispetto ai livelli attuali.

Le cause del fenomeno sono la denatalità persistente e l’invecchiamento della popolazione. Il calo non rappresenta una congiuntura temporanea ma una tendenza di lungo periodo già visibile da diversi anni e destinata a proseguire nei prossimi decenni.

Per il sistema scolastico questo significa dover pianificare una riorganizzazione progressiva della rete educativa e delle risorse, adattandosi a un numero decrescente di studenti distribuito in modo disomogeneo sul territorio nazionale.

Gli effetti operativi sul sistema scolastico

La diminuzione delle iscrizioni è già in corso e colpisce in particolare scuola dell’infanzia e primaria. Le conseguenze organizzative sono evidenti: molti istituti stanno affrontando accorpamenti, mentre piccoli plessi scolastici vengono chiusi, soprattutto nelle aree interne e nel Mezzogiorno. La rete scolastica si sta ridefinendo progressivamente per adattarsi alla nuova distribuzione degli studenti.

Il fenomeno interessa l’intero territorio nazionale, ma con intensità molto diverse tra regioni. Nel Sud il calo è amplificato dalla migrazione dei giovani verso Centro-Nord e dall’invecchiamento più rapido della popolazione. In diverse province meridionali e nelle aree interne la riduzione degli alunni accelera il processo di riorganizzazione territoriale delle scuole.

La contrazione non produce solo meno studenti per classe, ma amplia gli squilibri territoriali esistenti. Alcune aree rischiano di vedere compromessa la continuità del servizio educativo, mentre altre regioni riescono a gestire il calo con maggiore flessibilità organizzativa.

Il Mezzogiorno tra calo, mobilità e squilibri

Nel Mezzogiorno il declino demografico si intreccia con dinamiche migratorie che ne amplificano gli effetti. Molti giovani si trasferiscono verso il Centro-Nord o l’estero per ragioni di studio e lavoro, accelerando l’invecchiamento della popolazione residente e riducendo ulteriormente la presenza di famiglie con figli in età scolare.

Questo fenomeno si sovrappone a criticità già presenti nel sistema educativo meridionale. Nel 2025 il tasso di NEET tra i 15 e i 29 anni resta significativamente superiore alla media europea, con una concentrazione marcata nelle regioni del Sud. Anche i livelli di dispersione scolastica risultano più elevati rispetto al resto del Paese, confermando un divario strutturale nell’accesso e nella permanenza nei percorsi formativi.

L’esodo dei laureati verso aree con maggiori opportunità comporta una progressiva erosione del capitale umano disponibile proprio nei territori che registrano il calo demografico più pronunciato. La combinazione di meno nascite, maggiore mobilità giovanile e difficoltà nel trattenere competenze qualificate genera un circolo che indebolisce le prospettive di sviluppo locale e la capacità di invertire il trend.

Le ricadute economiche e sociali

La riduzione del numero di studenti non rappresenta solo una sfida per il sistema educativo, ma si riflette sull’intera struttura economica e sociale dei territori interessati. La chiusura di plessi scolastici e la riorganizzazione della rete comportano conseguenze che vanno oltre l’ambito didattico: i Comuni perdono servizi essenziali, le famiglie faticano a trovare opportunità locali per i propri figli, e l’attrattività complessiva dell’area diminuisce.

Senza scuole attive e accessibili, molte comunità rischiano di diventare meno appetibili per nuovi residenti, alimentando un circolo vizioso che accelera lo spopolamento e riduce la capacità di sostenere lo sviluppo economico locale. Gli investimenti pubblici e privati tendono a concentrarsi dove è presente una popolazione giovane e dinamica, lasciando indietro le zone già colpite dal calo demografico.