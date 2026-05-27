Tre studenti sospesi 30 giorni per aggressione a docenti a Parma: rischio bocciatura per voto di condotta

Il 22 maggio scorso, nel Parco Ex Eridania di Parma, tre studenti hanno aggredito due docenti. L’episodio ha incluso minacce esplicite («ti faccio saltare la testa»), cinghiate rivolte a uno dei professori e la registrazione video dell’aggressione, successivamente diffusa sui social media. Gli studenti coinvolti, nati in Italia da famiglie di origini marocchine, egiziane e moldave, non sono stati denunciati.

La scuola avrebbe deciso di sospendere i tre allievi per 30 giorni, secondo quanto reso noto dal Tg1 e confermato da fonti locali citate dall’Ansa. La notizia non è ancora ufficiale, ma trova riscontro sul territorio.

Considerando che le lezioni si concluderanno tra meno di due settimane per la pausa estiva, la maxi sospensione rende estremamente difficile per gli studenti completare l’anno scolastico regolarmente. La sanzione risulta esemplare e in linea con quanto auspicato dal provveditore di Parma per il suo valore educativo.

La condotta a rischio: il possibile 5 e le conseguenze sullo scrutinio

La recente normativa ministeriale ha introdotto una stretta sulla valutazione della condotta per gli studenti che si rendono responsabili di sanzioni disciplinari gravi. Nel caso dei tre ragazzi coinvolti nell’aggressione di Parma, le fonti ritengono assai probabile l’assegnazione del 5 in condotta al momento dello scrutinio finale.

Secondo la normativa vigente, il voto di condotta pari a 5 comporta automaticamente la ripetizione dell’anno scolastico, indipendentemente dai risultati conseguiti nelle altre materie. Si tratta di una conseguenza diretta che non lascia margini di valutazione discrezionale.

Il Tg1 ha precisato che non si esclude la bocciatura per i tre studenti al momento degli scrutini. Considerando che le lezioni si concluderanno tra meno di due settimane, la sospensione di 30 giorni rende praticamente impossibile per gli interessati completare il percorso formativo previsto e recuperare la situazione disciplinare.

Il nesso tra la durata eccezionale della sospensione e la valutazione finale appare dunque determinante per l’esito dell’anno scolastico dei tre ragazzi.

Le dichiarazioni del ministro Valditara e gli interventi previsti

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto durante la trasmissione “Storie italiane” commentando l’episodio di Parma. “È grave, c’è una forte carica di violenza nella società, è arrivato il momento di dire basta alle giustificazioni”, ha dichiarato il ministro, sottolineando la necessità di “reintrodurre il concetto di responsabilità” e ricordando che “la colpa è innanzitutto di chi aggredisce e deve risponderne”.

Valditara ha illustrato le misure adottate dal Ministero nell’ultimo triennio: percorsi di educazione al rispetto, supporto psicologico per affrontare il disagio giovanile, interventi sulla valutazione della condotta. Tra i provvedimenti più recenti figura l’arresto in flagranza per chi aggredisce il personale scolastico e l’introduzione di azioni di cittadinanza solidale collegate al voto di condotta. Il ministro ha precisato che questi interventi “daranno i frutti nel medio e lungo periodo, non è pensabile in poche settimane”.

Le ricadute per la comunità scolastica e cosa imparare dal caso di Parma

L’episodio di Parma rappresenta un punto di svolta nella riflessione sulla convivenza scolastica. La responsabilità individuale torna al centro: ogni studente deve essere consapevole che le proprie azioni hanno conseguenze dirette, senza possibilità di attribuire colpe a fattori esterni. Il rispetto delle regole e del personale docente costituisce il fondamento di qualsiasi percorso formativo.

I percorsi di supporto psicologico e l’educazione al rispetto indicati dal ministro si configurano come strumenti preventivi essenziali, capaci di intercettare il disagio giovanile prima che si traduca in violenza. La cittadinanza solidale, collegata al voto di condotta, offre una risposta costruttiva, trasformando la sanzione in opportunità di crescita.

La diffusione del video sui social amplifica la gravità dell’accaduto, evidenziando come la dimensione digitale moltiplichi l’impatto di gesti violenti, danneggiando l’immagine dell’intera comunità scolastica. L’episodio mina la fiducia reciproca e il clima collaborativo, essenziali per il benessere educativo.