Piano nazionale della prevenzione 2026-2031, la scuola al centro: benessere e rendimento scolastico connessi

Il 21 maggio 2026 l’Intesa Stato-Regioni ha sancito l’adozione del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026-2031, documento che identifica la scuola come “setting” strategico per la promozione della salute e del benessere delle nuove generazioni. La cornice nazionale del PNP 2026-2031 supera la visione tradizionale dell’istituzione scolastica come mero luogo di trasmissione del sapere, riconoscendole un ruolo cruciale nell’integrazione tra istruzione, salute e comunità.

Le evidenze scientifiche confermano una relazione bidirezionale tra benessere e risultati di apprendimento: gli studenti in buona salute apprendono meglio e, reciprocamente, un’istruzione di qualità costituisce un determinante fondamentale per una vita sana. Questo nesso rende prioritario l’investimento in politiche che coinvolgano attivamente il sistema educativo nella tutela e promozione della salute, con ricadute misurabili sul rendimento scolastico e sulla formazione di cittadini consapevoli.

Il programma “Scuole che Promuovono Salute” (PP1) e l’approccio globale OMS

Il Programma Predefinito 1 “Scuole che Promuovono Salute” (PP1) rappresenta il nucleo operativo della strategia nazionale. Il PP1 adotta l'”Approccio globale alla salute” raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, integrando stabilmente la promozione del benessere nel sistema di istruzione e formazione. L’obiettivo è superare la logica dei progetti isolati e occasionali, per costruire invece una politica scolastica strutturale e permanente.

Il programma richiede un percorso congiunto tra sistema sanitario e sistema educativo, in cui la salute non sia un tema accessorio ma una componente inscindibile dell’offerta formativa. Questa trasformazione implica che ogni istituto integri nei propri documenti strategici azioni mirate al benessere fisico, psicologico e sociale degli studenti, garantendo continuità e coerenza su tutto il territorio nazionale.

Le aree di intervento prioritarie nella scuola

Il piano identifica quattro direttrici d’azione per integrare salute e apprendimento. La prima riguarda lo sviluppo delle life skills: competenze come pensiero critico, gestione delle emozioni e comunicazione efficace permettono agli studenti di adottare scelte consapevoli e stili di vita salutari, superando la semplice trasmissione di nozioni.

Il contrasto alle dipendenze costituisce la seconda area. La scuola diventa il luogo elettivo per prevenire l’uso di tabacco, l’abuso di alcol—in particolare il binge drinking tra adolescenti—l’uso di sostanze illegali e le dipendenze comportamentali quali gioco d’azzardo e gaming disorder. Interventi strutturati mirano a intercettare i fattori di rischio prima che si consolidino.

La terza priorità è la salute mentale e il benessere psicologico. Il piano prevede azioni mirate contro bullismo e disagio psichico, con particolare attenzione all’individuazione precoce di segnali di ideazione suicidaria, fenomeno in crescita tra i giovani.

Infine, la sicurezza e prevenzione infortuni copre più ambiti: dalla sicurezza stradale e domestica, insegnata fin dall’infanzia, alla cultura della sicurezza sul lavoro. Quest’ultima viene integrata nei curricula e nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), garantendo agli studenti tutele equivalenti a quelle dei lavoratori.

Un ambiente sano e sostenibile: aria indoor e ristorazione scolastica

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 riconosce che l’ambiente fisico scolastico influisce direttamente su salute e apprendimento. Tra le priorità figura il miglioramento della qualità dell’aria indoor, fondamentale per la salute respiratoria degli studenti e per le loro performance cognitive. Ambienti ben ventilati e privi di inquinanti riducono assenze per malattie respiratorie e migliorano concentrazione e risultati scolastici.

Parallelamente, il piano promuove una ristorazione scolastica di qualità che utilizzi sale iodato e favorisca la dieta mediterranea. Questa strategia mira a contrastare l’obesità infantile, problema crescente che compromette benessere fisico e rendimento. Mense salubri educano inoltre gli studenti a scelte alimentari consapevoli, con effetti positivi a lungo termine sulla salute pubblica.

La governance intersettoriale e le reti territoriali

L’attuazione del piano richiede una governance condivisa tra il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questa collaborazione istituzionale garantisce un coordinamento efficace delle politiche di prevenzione dentro e fuori le scuole.

A livello territoriale, Regioni, Uffici Scolastici Regionali e ASL sottoscrivono accordi formali per costituire reti stabili di “Scuole che Promuovono Salute”. Questi protocolli assicurano continuità agli interventi, superando la frammentarietà dei progetti episodici.

La scuola diventa così un laboratorio di cittadinanza attiva dove studenti, docenti, personale non docente e famiglie collaborano concretamente. Il benessere si trasforma da tema astratto in esperienza quotidiana condivisa dall’intera comunità educativa.