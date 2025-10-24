Tiziano Ferro, 'Fingo e spingo': testo e significato del brano

Il nuovo singolo fingo & spingo viene lanciato contestualmente al nuovo album “Sono un grande”, segnando il ritorno di Tiziano Ferro dopo un periodo di silenzio discografico.

Uscito a partire dalla mezzanotte del 24 ottobre, il brano ha rapidamente conquistato le radio, confermandosi un elemento chiave nella sua carriera. Con un mix di elementi musicali e ritmici energici, il singolo riflette la sua capacità di innovare pur mantenendo la profondità narrativa.

Questo progetto discografico rappresenta una svolta importante, evidenziando la versatilità artistica e la reinvenzione del cantautore verso nuove sfide musicali. Il successo indiscutibile testimonia la fiducia dei veri fan.

Fingo e Spingo, il testo completo

Il capo non mi ha visto

Affatto stanco io ci credo

“Cazzo se sei bianco

Sembri fatto

Togliti sto viso sfatto”

Ho circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila

E non importa la cura, la soglia del dolore

La tua gente ti aspetta e ti rispetta

Con la stessa voglia e lo stesso fuoco

Del primo giorno e quando sarai pronto (Fingo)

Torna pure a dare fuoco al mondo (E spingo)

(Stanotte non lo so, no no no)

Fingo e spingo

E tutti mi convincono

Che se fingo ancora

Un giorno sembrerà normale

Rimanere muto

Se non hai speranza (Fingo)

perché chiedi aiuto? (E spingo)

(Stanotte non lo so, no no no)

Fingo e fingo

Stanotte non distinguo

Spingo e spingo

Quell’ago nelle vene

Paura e ipocrisia

Chi è l’assassino? Entrambe

Quindi non costringerci (Fingo e spingo)

A spargere altro sangue (Stanotte non lo so, no no)

Il posto in cui la vita mi lasciò non merita menzione

Non sei morto e non sei Dio

Non dimenticarlo che sei nato con una missione

Per la gente che ti aspetta in fila ore, ore ed ore

C’è chi si fida di te

Che tu li possa curare

Come tu ti fidasti di loro

Quindi fai quel che ti pare

Scegli tu il momento, basta cazzate

E mettiti a cantare (Fingo e spingo)

(Stanotte non lo so, no no no)

Fingo e spingo

E tutti mi convincono

Che se fingo ancora

Un giorno sembrerà normale

Rimanere muto

Se non hai speranza (Fingo)

perché chiedi aiuto? (E spingo)

(Stanotte non lo so, no no no)

Fingo e fingo

Stanotte non distinguo

Spingo e spingo

Quell’ago nelle vene

Paura e ipocrisia

Chi è l’assassino? Entrambe

Quindi non costringerci (Fingo e spingo)

A spargere altro sangue (Stanotte non lo so, no no)

Ora è il turno dei grandi

Che hanno un grande segreto

Senza scomodarti

Abbandonati e fatti

Concediti all’evento

All’innamoramento eterno (Fingo e spingo)

(Stanotte non lo so, no no no)

Fingo e spingo

E tutti mi convincono

[Che se] fingo ancora [Ancora, ancora]

Un giorno sembrerà normale

Rimanere muto [Oh]

Se non hai speranza [No]

perché chiedi aiuto? (Fingo e spingo) [No, no]

(Stanotte [No, no] non lo so, no no no)

Fingo e fingo [Fingo e fingo]

Stanotte non distinguo [Stanotte, no, no]

Spingo e spingo [Spingo, spingo]

Quell’ago nelle vene

[E se] paura e ipocrisia

Chi è l’assassino? Entrambe

Quindi non costringerci (Fingo o spingo)

A spargere altro sangue (Stanotte non lo so, no no)

Fingo e Spingo, il significato del brano

Il testo di ‘Fingo & Spingo’ si configura come un’esplorazione profonda della duplice identità di Tiziano Ferro, fondendo sentimenti autentici e maschere pubbliche.

Il termine ‘fingo’ rappresenta la necessità di indossare una facciata che nasconda fragilità interiori, mentre ‘spingo’ sottolinea l’impulso di esprimere la verità e le emozioni represse.

Il brano, scandito da ritmi incalzanti e tracce vocali sovrapposte, incarna il conflitto fra la vita privata e il ruolo di artista. Le dichiarazioni dell’artista evidenziano la difficile convivenza tra trasparenza emotiva e protezione dell’intimo.

In tale contesto, il testo diventa specchio di contrasti, oscillando fra tensione e unità, e proponendo una riflessione profonda sulla condizione umana. Questo approccio evidenzia la continua ricerca dell’autenticità nel panorama musicale attuale, con grande intensità.

Il nuovo album e la tracklist

Il nuovo album “Sono un grande” segna una svolta personale per Tiziano Ferro, includendo i singoli principali Fingo & Spingo e Cuor Rotto.

L’album raccoglie un totale di 11 brani inediti, dove le tracce come “Sono un grande”, “Milite ignoto”, “Ti sognai” e “Gioia” si affiancano alla bonus track tra le versioni CD e vinile, tra cui “Tra le mani un cuore”.

L’insieme della tracklist evidenzia una produzione innovativa e sincera, ispirata dalle esperienze di vita e dalle sfide artistiche dell’artista, che si riflettono in melodie autentiche e testi carichi di emozione. L’album conferma il talento e la passione autentica.

Il tour negli stadi nel 2026

Il tour Stadi26 segna un ambizioso progetto per Tiziano Ferro, caratterizzato da performance in stadi italiani di grande prestigio.

Con oltre 300.000 biglietti venduti, l’iniziativa conferma il consolidamento del successo discografico dopo il recente lancio del singolo e dell’album. Le date includono tappe a San Siro, allo stadio Olimpico, a Lignano, a Milano, a Torino, a Bologna e a Roma, garantendo spettacoli di altissima qualità.

