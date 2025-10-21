Fedez, Temet Nosce: testo e significato del brano

Il nuovo brano di Fedez, Temet Nosce, emerge con un taglio introspettivo che interroga il mondo dello spettacolo. Il pezzo fonde un’analisi accurata del testo con una ricerca profonda dell’identità personale, invitando l’ascoltatore a riflettere su autenticità, critica sociale e controllo mediatico.
La canzone si rivela un viaggio interiore, capace di suscitare emozioni contrastanti e stimolare la consapevolezza esistenziale. Questo brano stimola una riflessione e critica sul proprio percorso esistenziale.
Il testo di Temet Nosce di Fedez
Nessuno ci ha mai regalato un cazzo spostati
Burattini con i fili più sottili delle polveri
Gli schiavi dell’industria hanno al collo le catene
Una playlist di gente vuota con le tasche piene
Sono stato un bersaglio senza mai andare ad un poligono
Perché non c’è differenza tra un palco ed un patibolo
Mi ha salvato che son nato la dove si cresce in fretta
Se il dolore è naturale allora soffrire è una scelta
La mia colazione caffè corretto con il Rivotril
Non conoscerai la gioia se non scopri la sua antitesi
Urlo in faccia alla vita col veleno nei ventricoli
Che ci faccio con le ali se mi hai dato le vertigini
E vorrei dare un senso ad una vita che fa senso
So che esiste un lieto fine ma in un altro multiverso
Ho pregato di sparire e di darmi per disperso
Ma non ti puoi nascondere se scappi da te stesso
Per trovare il mio posto nel mondo
Devo lasciare il mio mondo al suo posto
Ho fatto errori che non se ne andranno via col tempo
Di quelli che più cancelli e più ti resta il segno
Cicatrici chiuse fuori ma ferite aperte dentro
Sono pieno di colori, una farfalla di cemento
Vedo gente stanca io spero risponda al fuoco
Quando il gioco si fa duro capisci che non è un gioco
Ancora troppi scudi e troppi pochi sampietrini
Le rivoluzioni sono idee che incontrano i fucili
Questa vita dolce l’ho sempre percepita amara
Una Repubblica fondata sui morti della Lupara
In una playstation chiamata mondo
Cercare l’oro tra le macerie della grande abbondanza
Una pistola in una mano un bambino nell’altra
Mentre arrivano i missili e le bombe cadono sulle nostre anime
Ci hanno insegnato a parlare ma anche a stare zitti
Da piccoli ci insegnano a parlare da grandi a tacere
È il silenzio degli innocenti che ci sta distruggendo
Non ho mai avuto nulla da spartire insieme a loro
Ma ti giuro mi è servito per capire chi non sono
Il significato di Temet Nosce
Nel testo, Fedez utilizza metafore forti come ‘caffè corretto con il Rivotril’ per evocare una realtà in cui l’autenticità viene messa a nudo.
I versi, quali ‘burattini con i fili sottili’, sottolineano la condizione di alienazione e manipolazione. Il linguaggio diretto e provocatorio mescola simbolismo e realtà, riflettendo un conflitto interiore che si oppone al controllo mediatico e letteralizza il disagio esistenziale. L’intensità emotiva permea ogni singola riga con forza.
Il significato di Temet Nosce evidenzia una riflessione esistenziale che abbraccia la consapevolezza profonda delle proprie cicatrici. Fedez invita a non fuggire da se stessi, poiché ogni ferita rappresenta un tassello della crescita personale.
Il verso ‘non ti puoi nascondere se scappi da te stesso’ suggerisce che l’accettazione del dolore alimenta un percorso autentico, in cui la responsabilità individuale si trasforma in potentissimo strumento di evoluzione interiore. Un invito sincero.
La biografia di Fedez si intreccia profondamente con il messaggio del brano, evidenziando un percorso segnato da origini modeste e una rapida ascesa nel mondo della musica.
La sua esperienza personale diventa testimonianza di una denuncia contro un’industria dello spettacolo che trasforma artisti in burattini e schiavi. Un sistema mediatico, che limita l’autenticità, viene palesemente criticato attraverso liriche dirette e impegnate. L’artista invita il pubblico a riflettere oltre ogni conformismo.