Fedez, Temet Nosce: testo e significato del brano

Il nuovo brano di Fedez, Temet Nosce, emerge con un taglio introspettivo che interroga il mondo dello spettacolo. Il pezzo fonde un’analisi accurata del testo con una ricerca profonda dell’identità personale, invitando l’ascoltatore a riflettere su autenticità, critica sociale e controllo mediatico.

La canzone si rivela un viaggio interiore, capace di suscitare emozioni contrastanti e stimolare la consapevolezza esistenziale. Questo brano stimola una riflessione e critica sul proprio percorso esistenziale.

Il testo di Temet Nosce di Fedez

Nessuno ci ha mai regalato un cazzo spostati

Burattini con i fili più sottili delle polveri

Gli schiavi dell’industria hanno al collo le catene

Una playlist di gente vuota con le tasche piene

Sono stato un bersaglio senza mai andare ad un poligono

Perché non c’è differenza tra un palco ed un patibolo

Mi ha salvato che son nato la dove si cresce in fretta

Se il dolore è naturale allora soffrire è una scelta

La mia colazione caffè corretto con il Rivotril

Non conoscerai la gioia se non scopri la sua antitesi

Urlo in faccia alla vita col veleno nei ventricoli

Che ci faccio con le ali se mi hai dato le vertigini

E vorrei dare un senso ad una vita che fa senso

So che esiste un lieto fine ma in un altro multiverso

Ho pregato di sparire e di darmi per disperso

Ma non ti puoi nascondere se scappi da te stesso

Per trovare il mio posto nel mondo

Devo lasciare il mio mondo al suo posto

Ho fatto errori che non se ne andranno via col tempo

Di quelli che più cancelli e più ti resta il segno

Cicatrici chiuse fuori ma ferite aperte dentro

Sono pieno di colori, una farfalla di cemento

Vedo gente stanca io spero risponda al fuoco

Quando il gioco si fa duro capisci che non è un gioco

Ancora troppi scudi e troppi pochi sampietrini

Le rivoluzioni sono idee che incontrano i fucili

Questa vita dolce l’ho sempre percepita amara

Una Repubblica fondata sui morti della Lupara

In una playstation chiamata mondo

Cercare l’oro tra le macerie della grande abbondanza

Una pistola in una mano un bambino nell’altra

Mentre arrivano i missili e le bombe cadono sulle nostre anime

Ci hanno insegnato a parlare ma anche a stare zitti

Da piccoli ci insegnano a parlare da grandi a tacere

È il silenzio degli innocenti che ci sta distruggendo

Non ho mai avuto nulla da spartire insieme a loro

Ma ti giuro mi è servito per capire chi non sono

Il significato di Temet Nosce

Nel testo, Fedez utilizza metafore forti come ‘caffè corretto con il Rivotril’ per evocare una realtà in cui l’autenticità viene messa a nudo.

I versi, quali ‘burattini con i fili sottili’, sottolineano la condizione di alienazione e manipolazione. Il linguaggio diretto e provocatorio mescola simbolismo e realtà, riflettendo un conflitto interiore che si oppone al controllo mediatico e letteralizza il disagio esistenziale. L’intensità emotiva permea ogni singola riga con forza.

Il significato di Temet Nosce evidenzia una riflessione esistenziale che abbraccia la consapevolezza profonda delle proprie cicatrici. Fedez invita a non fuggire da se stessi, poiché ogni ferita rappresenta un tassello della crescita personale.

Il verso ‘non ti puoi nascondere se scappi da te stesso’ suggerisce che l’accettazione del dolore alimenta un percorso autentico, in cui la responsabilità individuale si trasforma in potentissimo strumento di evoluzione interiore. Un invito sincero.

La biografia di Fedez si intreccia profondamente con il messaggio del brano, evidenziando un percorso segnato da origini modeste e una rapida ascesa nel mondo della musica.

La sua esperienza personale diventa testimonianza di una denuncia contro un’industria dello spettacolo che trasforma artisti in burattini e schiavi. Un sistema mediatico, che limita l’autenticità, viene palesemente criticato attraverso liriche dirette e impegnate. L’artista invita il pubblico a riflettere oltre ogni conformismo.