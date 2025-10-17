Per i loro occhi di Ernia: testo e significato del brano

Per i loro occhi di Ernia: testo e significato del brano

Un'analisi del brano 'Per i loro occhi' di Ernia, un'intensa esplorazione del rapporto genitoriale e della riconciliazione personale.
Per i loro occhi di Ernia: testo e significato del brano
Il album “Per soldi e per amore” di Ernia rappresenta un percorso artistico rigoroso e personale, caratterizzato da una presentazione intensa e significativa. L’artista, cresciuto nel quartiere QT8, ha tratto ispirazione dalle esperienze di vita, tra cui la nascita di sua figlia, influenzando profondamente la sua musica. Il disco, presentato con cura in un contesto emotivo e tecnico, offre uno sguardo autentico sulle radici e le ambizioni dell’artista. L’opera miscela con equilibrio tecnicità e sensibilità, rafforzando l’immagine innovativa di Ernia.

Per i loro occhi di Ernia: il testo della canzone

È anni che ci parlo con la psicoChe parte del problema forse nasce dal principioÈ strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato nienteMa ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbeVorrei che i miei sapessero dirmi: “Siam fieri”Lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarloPer anni io ho pensato loro fossero severiL’amore per riceverlo ho dovuto interpretarloGli altri li invidiavo con madri pronte a dire sempre: “Bravo”Io con la mia nemmeno mi toccavoLei mi diceva: “Hai fatto il tuo dovere”È cosi che nasce chi vuol fare bene e poi chi deveForse mia sorella è stato il doppio, l’ha tenuto dentro un bottoDopo l’ha mandato giù come sciroppoMa ci amiamo ancora, sai, non gliene faccio una colpaÈ che son stati educati in questa maniera a loro volta
AccetteròChe anche se non vuoi ma ti rimane cucitoE ora lo soMa sentirlo dire io l’avrei preferito
Non è solo il DNANeanche il sangue nelle vene, nelle veneLo capisci con l’etàQuando metti i pezzi insieme per star beneCerte cose diconoChe le si impara da piccoloIl senso di perderci le nottiÈ di farlo per i loro occhi
Problemi silenziosi, covati in pomeriggi oziosiFarò qualcosa per cui rendervi orgogliosiSaper suscitare tutti i vostri sguardi affettuosiSenza doverli leggere in silenzi religiosiIo mio padre che piange non lo ricordoForse non ci ho fatto l’occhioMa neanche che l’ho visto rider troppoIl lavoro, un parente disabile e noi due bimbiChe a gestire le emozioni lo si impara dall’imprintingE io ne ho dati di problemi ma non mi hanno mai alzato le maniForse la voce ma comunque in casi rariE in passato ho provato pure a cambiareMa per quanto smussi gli angoli la forma ti rimaneDa quando camminavo altezza femoreHo un bisogno più profondo, soltanto il soldo è un motivo deboleLa casa delle favole ha una perdita alle tegoleEssere come gli altri anch’io un figlio meritevole
AccetteròChe anche se non vuoi ma ti rimane cucitoE ora lo soMa sentirlo dire io l’avrei preferito
Non è solo il DNANeanche il sangue nelle vene, nelle veneLo capisci con l’etàQuando metti i pezzi insieme per star beneCerte cose diconoChe le si impara da piccoloIl senso di perderci le nottiÈ di farlo per i loro occhiNon è solo il DNANeanche il sangue nelle vene, nelle veneLo capisci con l’etàE te lo fai andare bene per star beneCerte cose dicono che le si impara da piccoloIl senso di perderci le nottiÈ di farlo per i loro occhi

Per i loro occhi di Ernia: il significato del brano

Il brano si rivela un’espressione emotiva complessa in cui Ernia esplora non solo il rapporto con i genitori, ma anche le ferite interiori accumulate nel tempo. Le liriche denunciano traumi personali e invitano al perdono come strumento di liberazione.

In questo percorso, il testo si fa testimonianza di una crescita emotiva, evidenziando la resilienza e la capacità di riconciliazione. Le dichiarazioni dell’artista sottolineano l’importanza di accettare il passato, trasformando il dolore in una forza rigenerante per il futuro. Questo messaggio profondo invita sinceramente ascoltatori ad analizzare il proprio percorso emotivo.

Il contributo delle collaborazioni

Il producer Charlie Charles ha svolto un ruolo determinante nell’arricchimento tecnico del brano, garantendo una produzione curata e innovativa. Le collaborazioni con Club Dogo, Kid Yugi, Marracash e Madame apportano ulteriori sfumature artistiche, integrandosi perfettamente con le liriche emotive e sincere.

Questi contributi sinergici potenziano la qualità sonora, offrendo un approccio originale e contemporaneo che rispecchia l’esperienza personale di Ernia e il contesto di trasformazione vissuto durante la creazione del pezzo. Questa sinergia sottolinea l’impegno artistico e tecnica davvero impeccabile.

Link copiato negli appunti