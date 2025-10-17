Per i loro occhi di Ernia: testo e significato del brano

Il album “Per soldi e per amore” di Ernia rappresenta un percorso artistico rigoroso e personale, caratterizzato da una presentazione intensa e significativa. L’artista, cresciuto nel quartiere QT8, ha tratto ispirazione dalle esperienze di vita, tra cui la nascita di sua figlia, influenzando profondamente la sua musica. Il disco, presentato con cura in un contesto emotivo e tecnico, offre uno sguardo autentico sulle radici e le ambizioni dell’artista. L’opera miscela con equilibrio tecnicità e sensibilità, rafforzando l’immagine innovativa di Ernia.
Per i loro occhi di Ernia: il testo della canzone
È anni che ci parlo con la psico
Che parte del problema forse nasce dal principio
È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente
Ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe
Vorrei che i miei sapessero dirmi: “Siam fieri”
Lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo
Per anni io ho pensato loro fossero severi
L’amore per riceverlo ho dovuto interpretarlo
Gli altri li invidiavo con madri pronte a dire sempre: “Bravo”
Io con la mia nemmeno mi toccavo
Lei mi diceva: “Hai fatto il tuo dovere”
È cosi che nasce chi vuol fare bene e poi chi deve
Forse mia sorella è stato il doppio, l’ha tenuto dentro un botto
Dopo l’ha mandato giù come sciroppo
Ma ci amiamo ancora, sai, non gliene faccio una colpa
È che son stati educati in questa maniera a loro volta
Accetterò
Che anche se non vuoi ma ti rimane cucito
E ora lo so
Ma sentirlo dire io l’avrei preferito
Non è solo il DNA
Neanche il sangue nelle vene, nelle vene
Lo capisci con l’età
Quando metti i pezzi insieme per star bene
Certe cose dicono
Che le si impara da piccolo
Il senso di perderci le notti
È di farlo per i loro occhi
Problemi silenziosi, covati in pomeriggi oziosi
Farò qualcosa per cui rendervi orgogliosi
Saper suscitare tutti i vostri sguardi affettuosi
Senza doverli leggere in silenzi religiosi
Io mio padre che piange non lo ricordo
Forse non ci ho fatto l’occhio
Ma neanche che l’ho visto rider troppo
Il lavoro, un parente disabile e noi due bimbi
Che a gestire le emozioni lo si impara dall’imprinting
E io ne ho dati di problemi ma non mi hanno mai alzato le mani
Forse la voce ma comunque in casi rari
E in passato ho provato pure a cambiare
Ma per quanto smussi gli angoli la forma ti rimane
Da quando camminavo altezza femore
Ho un bisogno più profondo, soltanto il soldo è un motivo debole
La casa delle favole ha una perdita alle tegole
Essere come gli altri anch’io un figlio meritevole
Accetterò
Che anche se non vuoi ma ti rimane cucito
E ora lo so
Ma sentirlo dire io l’avrei preferito
Non è solo il DNA
Neanche il sangue nelle vene, nelle vene
Lo capisci con l’età
Quando metti i pezzi insieme per star bene
Certe cose dicono
Che le si impara da piccolo
Il senso di perderci le notti
È di farlo per i loro occhi
Non è solo il DNA
Neanche il sangue nelle vene, nelle vene
Lo capisci con l’età
E te lo fai andare bene per star bene
Certe cose dicono che le si impara da piccolo
Il senso di perderci le notti
È di farlo per i loro occhi
Per i loro occhi di Ernia: il significato del brano
Il brano si rivela un’espressione emotiva complessa in cui Ernia esplora non solo il rapporto con i genitori, ma anche le ferite interiori accumulate nel tempo. Le liriche denunciano traumi personali e invitano al perdono come strumento di liberazione.
In questo percorso, il testo si fa testimonianza di una crescita emotiva, evidenziando la resilienza e la capacità di riconciliazione. Le dichiarazioni dell’artista sottolineano l’importanza di accettare il passato, trasformando il dolore in una forza rigenerante per il futuro. Questo messaggio profondo invita sinceramente ascoltatori ad analizzare il proprio percorso emotivo.
Il contributo delle collaborazioni
Il producer Charlie Charles ha svolto un ruolo determinante nell’arricchimento tecnico del brano, garantendo una produzione curata e innovativa. Le collaborazioni con Club Dogo, Kid Yugi, Marracash e Madame apportano ulteriori sfumature artistiche, integrandosi perfettamente con le liriche emotive e sincere.
Questi contributi sinergici potenziano la qualità sonora, offrendo un approccio originale e contemporaneo che rispecchia l’esperienza personale di Ernia e il contesto di trasformazione vissuto durante la creazione del pezzo. Questa sinergia sottolinea l’impegno artistico e tecnica davvero impeccabile.
