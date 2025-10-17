Per i loro occhi di Ernia: testo e significato del brano

Il album “Per soldi e per amore” di Ernia rappresenta un percorso artistico rigoroso e personale, caratterizzato da una presentazione intensa e significativa. L’artista, cresciuto nel quartiere QT8, ha tratto ispirazione dalle esperienze di vita, tra cui la nascita di sua figlia, influenzando profondamente la sua musica. Il disco, presentato con cura in un contesto emotivo e tecnico, offre uno sguardo autentico sulle radici e le ambizioni dell’artista. L’opera miscela con equilibrio tecnicità e sensibilità, rafforzando l’immagine innovativa di Ernia.

Per i loro occhi di Ernia: il testo della canzone

È anni che ci parlo con la psico

Che parte del problema forse nasce dal principio

È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente

Ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe

Vorrei che i miei sapessero dirmi: “Siam fieri”

Lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo

Per anni io ho pensato loro fossero severi

L’amore per riceverlo ho dovuto interpretarlo

Gli altri li invidiavo con madri pronte a dire sempre: “Bravo”

Io con la mia nemmeno mi toccavo

Lei mi diceva: “Hai fatto il tuo dovere”

È cosi che nasce chi vuol fare bene e poi chi deve

Forse mia sorella è stato il doppio, l’ha tenuto dentro un botto

Dopo l’ha mandato giù come sciroppo

Ma ci amiamo ancora, sai, non gliene faccio una colpa

È che son stati educati in questa maniera a loro volta

Accetterò

Che anche se non vuoi ma ti rimane cucito

E ora lo so

Ma sentirlo dire io l’avrei preferito

Non è solo il DNA

Neanche il sangue nelle vene, nelle vene

Lo capisci con l’età

Quando metti i pezzi insieme per star bene

Certe cose dicono

Che le si impara da piccolo

Il senso di perderci le notti

È di farlo per i loro occhi

Problemi silenziosi, covati in pomeriggi oziosi

Farò qualcosa per cui rendervi orgogliosi

Saper suscitare tutti i vostri sguardi affettuosi

Senza doverli leggere in silenzi religiosi

Io mio padre che piange non lo ricordo

Forse non ci ho fatto l’occhio

Ma neanche che l’ho visto rider troppo

Il lavoro, un parente disabile e noi due bimbi

Che a gestire le emozioni lo si impara dall’imprinting

E io ne ho dati di problemi ma non mi hanno mai alzato le mani

Forse la voce ma comunque in casi rari

E in passato ho provato pure a cambiare

Ma per quanto smussi gli angoli la forma ti rimane

Da quando camminavo altezza femore

Ho un bisogno più profondo, soltanto il soldo è un motivo debole

La casa delle favole ha una perdita alle tegole

Essere come gli altri anch’io un figlio meritevole

Accetterò

Che anche se non vuoi ma ti rimane cucito

E ora lo so

Ma sentirlo dire io l’avrei preferito

Non è solo il DNA

Neanche il sangue nelle vene, nelle vene

Lo capisci con l’età

Quando metti i pezzi insieme per star bene

Certe cose dicono

Che le si impara da piccolo

Il senso di perderci le notti

È di farlo per i loro occhi

Non è solo il DNA

Neanche il sangue nelle vene, nelle vene

Lo capisci con l’età

E te lo fai andare bene per star bene

Certe cose dicono che le si impara da piccolo

Il senso di perderci le notti

È di farlo per i loro occhi

Per i loro occhi di Ernia: il significato del brano

Il brano si rivela un’espressione emotiva complessa in cui Ernia esplora non solo il rapporto con i genitori, ma anche le ferite interiori accumulate nel tempo. Le liriche denunciano traumi personali e invitano al perdono come strumento di liberazione.

In questo percorso, il testo si fa testimonianza di una crescita emotiva, evidenziando la resilienza e la capacità di riconciliazione. Le dichiarazioni dell’artista sottolineano l’importanza di accettare il passato, trasformando il dolore in una forza rigenerante per il futuro. Questo messaggio profondo invita sinceramente ascoltatori ad analizzare il proprio percorso emotivo.

Il contributo delle collaborazioni

Il producer Charlie Charles ha svolto un ruolo determinante nell’arricchimento tecnico del brano, garantendo una produzione curata e innovativa. Le collaborazioni con Club Dogo, Kid Yugi, Marracash e Madame apportano ulteriori sfumature artistiche, integrandosi perfettamente con le liriche emotive e sincere.

Questi contributi sinergici potenziano la qualità sonora, offrendo un approccio originale e contemporaneo che rispecchia l’esperienza personale di Ernia e il contesto di trasformazione vissuto durante la creazione del pezzo. Questa sinergia sottolinea l’impegno artistico e tecnica davvero impeccabile.

Fonte immagine: Vanity Fair