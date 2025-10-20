Angelina Mango, Velo sugli occhi: testo e significato della canzone

Angelina Mango segna il ritorno tanto atteso dopo un lungo silenzio, riaffermando la sua presenza nel panorama musicale italiano. La vincitrice del Festival di Sanremo 2024 sorprenderà ancora, lanciando un nuovo album carico di emozioni e innovazioni artistiche. Il singolo ‘Velo sugli occhi’, estratto dalla sua ultima produzione, si configura come una lettera d’intenti volta a superare le paure e a riscoprire la spensieratezza dell’infanzia.

La canzone rappresenta un invito a lasciarsi alle spalle le insicurezze accumulate nel tempo, abbracciando la rinascita personale e l’autenticità dei sentimenti. Con delicatezza e forza, il brano sottolinea il valore di un percorso di crescita che dà spazio all’errore e alla libertà di esprimersi.

L’approccio sincero di Angelina Mango si fa simbolo di una nuova era artistica, in cui il coraggio di mostrarsi vulnerabili diventa fonte di ispirazione per tutti i giovani ascoltatori. L’ascolto attento del pubblico conferma il potere trasformativo di questa musica.

Il testo di Velo sugli occhi

Ora come glielo dico

Al mio migliore amico

Che mi sono fatta male

Non l’ho ascoltato fino a perdere l’udito

E come glielo dico

Alla signora al panificio

Che mi chiede se sto bene

Come mai oggi non sorrido

Tanto pure se sorrido-rido

Dici che ho un velo sugli occhi, occhi

Ma non mi spezzo finché non mi tocchi

Finché non mi tocchi

Fili di zucchero appesi al soffitto

Sono il sipario del mio labirinto

Forse la fine del mio primo atto

Ah

Ora voglio solo vivere oh

Ora voglio solo vivere oh

Ora voglio solo vivere

Ora, voglio

Ora voglio solo vivere

Ora, ora

Come glielo dico ad Angelina

Doveva perdonarsi è diventata un’assassina

Cammina con le punte arrotondate però sempre per difetto

E regalare tutto

Non è ricevere affetto

E giocherò a carte scoperte

Non dirò più bugie

Diventerò una donna forte

Ma mentre apro e chiudo il frigo, frigo

Dici che ho un velo sugli occhi, occhi

Come le spose davanti agli specchi, davanti agli specchi

Fili di zucchero appesi al soffitto

Sono il finale del mio primo atto

Ora voglio solo vivere oh

Ora voglio solo vivere oh

Ora voglio alzarmi alle quattro

Sbagliare tutto

Il significato di Velo sugli occhi di Angelina Mango

“Velo sugli occhi” di Angelina Mango è una canzone profondamente introspettiva, che racconta un percorso di consapevolezza e rinascita. Il titolo allude a un velo simbolico, qualcosa che offusca lo sguardo e impedisce di vedere la realtà con chiarezza e autenticità. È il velo della tristezza, della paura, del disincanto che si posa sugli occhi quando si cresce, quando si smette di guardare il mondo con la purezza e la leggerezza dell’infanzia.

Angelina canta il bisogno di riconoscere quel velo, di accettarlo e infine di liberarsene. Non lo fa con rabbia, ma con dolce determinazione. La sua voce trasmette la voglia di tornare a vivere in modo pieno, di sentirsi di nuovo presente nel proprio corpo e nelle proprie emozioni. È come se volesse dirsi e dire agli altri che, nonostante il dolore e le cicatrici, si può ancora guardare avanti e sorridere senza fingere.

Nel testo emerge una tensione continua tra fragilità e forza. Da un lato c’è il peso del passato, delle maschere, dei silenzi; dall’altro, il desiderio di verità, di autenticità. “Velo sugli occhi” diventa così una metafora universale della crescita interiore: rappresenta quel momento in cui si sceglie di smettere di nascondersi, di accettare le proprie imperfezioni e di vivere davvero, anche quando fa male.

Fonte immagine: Segnali sonori