Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari: testo e significato del brano

Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari: testo e significato del brano

Amaro rappresenta uno dei brani più significativi dell'album "Hello World" dei Pinguini Tattici Nucleari, uscito lo scorso 6 dicembre.
Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari: testo e significato del brano
romolo

Amaro rappresenta uno dei brani più significativi dell’album “Hello World” dei Pinguini Tattici Nucleari, uscito lo scorso 6 dicembre. Dopo essere stato proposto durante l’acclamato tour della band bergamasca, il pezzo è diventato singolo radiofonico, consolidando ulteriormente il successo del gruppo guidato da Riccardo Zanotti.

Il frontman, ospite a Deejay Chiama Italia con Linus e Nicola Savino, ha rivelato il legame intimo con il testo: “La protagonista della canzone è una ragazza con cui uscivo anni e anni fa”. Questa confessione sottolinea come i Pinguini Tattici Nucleari continuino a trasformare esperienze personali in narrazioni universali, caratteristica che ha reso la band una delle realtà più apprezzate del panorama musicale italiano contemporaneo.

Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari: testo completo

Imparerò a dormire qui da soloAvere giorni storti e non dirtelo piùAnnaffierò i tuoi fiori, te lo giuroMa so che moriranno se non ci sei tuImparerò a non salir su tutti i treniPerché perderne alcuni fa bene ai pensieriDirò dei no a chi verrà dopo di teE mi amerà, ma nella tua ombra, baby
Che vuoi che dica ora?Che potevamo essere una frase scritta sopra le lenzuola?Ma daiMi servirà un amaro per far passar l’amaro in bocca
Ma basta che mi pensi quando fuori pioveSo che sei lontana, però non mi importa doveArriverò per farti compagniaIo porto il vino e un po’ di nostalgiaNoi che ci amavamo come due bibliotecariDi notte scavalcando gli skatepark abbandonatiOra lo so, ci penso mentre partiChe dovrò imparare a disimpararti, uh
Ci proverò a non cercare più i tuoi passiMa tu eri casa ovunque mi trovassiImparerò che è impossibile salvarsiPer chi passa una vita ad autosabotarsi
Io che vuoi che dica ora?Che immaginavo avremmo litigato per portare i bimbi a scuola?Ma daiMi servirà un amaro per far passar l’amaro in bocca
Ma basta che mi pensi quando fuori pioveSo che sei lontana, però non mi importa doveArriverò per farti compagniaIo porto il vino e un po’ di nostalgiaNoi che ci amavamo come due bibliotecariDi notte scavalcando gli skatepark abbandonatiOra lo so, ci penso mentre partiChe dovrò imparare a disimpararti
Facciamo un brindisi al passatoIo non dimentico che mi hai salvatoMi servirà una mano per starmene lontanoNon chiedermi se ti amo ancoraMi servirà un amaro per far passar l’amaro in bocca
Ma basta che mi pensi quando fuori pioveSo che sei lontana, però non mi importa doveArriverò per farti compagniaIo porto il vino e un po’ di nostalgiaNoi che ci amavamo come due bibliotecariDi notte scavalcando gli skate park abbandonatiOra lo so, ci penso mentre partiChe dovrò imparare a disimpararti

Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari: il significato del brano

Il testo di Amaro si apre con versi di profonda vulnerabilità: “Imparerò a dormire qui da solo/Ad avere giorni storti e non dirtelo più”, dove emerge la necessità di ricostruire una quotidianità senza la presenza dell’altro. La metafora dei fiori da annaffiare rappresenta la cura verso ciò che resta della relazione, pur nella consapevolezza della loro inevitabile morte.

La contrapposizione tra cura e abbandono permea l’intero brano, particolarmente evidente nei versi “Dirò dei no/A chi verrà dopo di te/E mi amerà ma nella tua ombra”. Qui Zanotti esplora la difficoltà di aprirsi a nuovi sentimenti quando il passato continua a proiettare la sua influenza.

L’ironia emerge attraverso immagini apparentemente contrastanti: “ci amavamo come due bibliotecari/Di notte scavalcando gli skatepark”, dove il silenzio della biblioteca si oppone alla trasgressione notturna, creando un ritratto poetico di un amore fatto di contraddizioni e momenti rubati al mondo.

Il messaggio centrale di Amaro ruota attorno al complesso processo di elaborazione che segue la fine di una relazione significativa. La canzone esplora con lucidità il momento in cui si deve ricostruire la propria identità dopo aver condiviso tutto con un’altra persona, affrontando il paradosso di dover “disimparare” qualcuno che è stato fondamentale.

Il simbolismo del “servirsi un amaro per far passare l’amaro in bocca” rappresenta perfettamente questa dualità: il liquore diventa metafora del dolore che cura il dolore, della necessità di attraversare consapevolmente la sofferenza per superarla. Non si tratta di cancellare il passato, ma di trasformarlo in esperienza costruttiva.

La forza del brano risiede nell’accettazione matura della perdita come parte integrante della crescita personale, evidenziando come l’amore autentico possa lasciare tracce positive anche quando finisce.

Fonte immagine: BergamoNews

Ti potrebbe interessare

Ernia,
News Lifestyle

Ernia, "Per te", testo e significato del nuovo brano del rapper milanese

Eddie Brock, Non è mica te: testo e significato della canzone virale su TikTok
News Lifestyle

Eddie Brock, Non è mica te: testo e significato della canzone virale su TikTok

Damiano David, testo e significato del nuovo singolo 'Talk to Me' con Tyla
News Lifestyle

Damiano David, testo e significato del nuovo singolo 'Talk to Me' con Tyla

Irama ed Elodie, testo e significato di
News Lifestyle

Irama ed Elodie, testo e significato di "Ex"

Fabri Fibra e Joan Thiele, testo e significato di Milano Baby
News Lifestyle

Fabri Fibra e Joan Thiele, testo e significato di Milano Baby

Questa domenica di Olly: testo e significato della canzone
News Lifestyle

Questa domenica di Olly: testo e significato della canzone

Back to friends di Sombr: testo e significato della canzone
News Lifestyle

Back to friends di Sombr: testo e significato della canzone

A Little More di Ed Sheeran: testo e significato
News Lifestyle

A Little More di Ed Sheeran: testo e significato

Link copiato negli appunti