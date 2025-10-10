Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari: testo e significato del brano

Amaro rappresenta uno dei brani più significativi dell’album “Hello World” dei Pinguini Tattici Nucleari, uscito lo scorso 6 dicembre. Dopo essere stato proposto durante l’acclamato tour della band bergamasca, il pezzo è diventato singolo radiofonico, consolidando ulteriormente il successo del gruppo guidato da Riccardo Zanotti.

Il frontman, ospite a Deejay Chiama Italia con Linus e Nicola Savino, ha rivelato il legame intimo con il testo: “La protagonista della canzone è una ragazza con cui uscivo anni e anni fa”. Questa confessione sottolinea come i Pinguini Tattici Nucleari continuino a trasformare esperienze personali in narrazioni universali, caratteristica che ha reso la band una delle realtà più apprezzate del panorama musicale italiano contemporaneo.

Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari: testo completo

Imparerò a dormire qui da solo

Avere giorni storti e non dirtelo più

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro

Ma so che moriranno se non ci sei tu

Imparerò a non salir su tutti i treni

Perché perderne alcuni fa bene ai pensieri

Dirò dei no a chi verrà dopo di te

E mi amerà, ma nella tua ombra, baby

Che vuoi che dica ora?

Che potevamo essere una frase scritta sopra le lenzuola?

Ma dai

Mi servirà un amaro per far passar l’amaro in bocca

Ma basta che mi pensi quando fuori piove

So che sei lontana, però non mi importa dove

Arriverò per farti compagnia

Io porto il vino e un po’ di nostalgia

Noi che ci amavamo come due bibliotecari

Di notte scavalcando gli skatepark abbandonati

Ora lo so, ci penso mentre parti

Che dovrò imparare a disimpararti, uh

Ci proverò a non cercare più i tuoi passi

Ma tu eri casa ovunque mi trovassi

Imparerò che è impossibile salvarsi

Per chi passa una vita ad autosabotarsi

Io che vuoi che dica ora?

Che immaginavo avremmo litigato per portare i bimbi a scuola?

Ma dai

Mi servirà un amaro per far passar l’amaro in bocca

Ma basta che mi pensi quando fuori piove

So che sei lontana, però non mi importa dove

Arriverò per farti compagnia

Io porto il vino e un po’ di nostalgia

Noi che ci amavamo come due bibliotecari

Di notte scavalcando gli skatepark abbandonati

Ora lo so, ci penso mentre parti

Che dovrò imparare a disimpararti

Facciamo un brindisi al passato

Io non dimentico che mi hai salvato

Mi servirà una mano per starmene lontano

Non chiedermi se ti amo ancora

Mi servirà un amaro per far passar l’amaro in bocca

Ma basta che mi pensi quando fuori piove

So che sei lontana, però non mi importa dove

Arriverò per farti compagnia

Io porto il vino e un po’ di nostalgia

Noi che ci amavamo come due bibliotecari

Di notte scavalcando gli skate park abbandonati

Ora lo so, ci penso mentre parti

Che dovrò imparare a disimpararti

Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari: il significato del brano Il testo di Amaro si apre con versi di profonda vulnerabilità: “Imparerò a dormire qui da solo/Ad avere giorni storti e non dirtelo più”, dove emerge la necessità di ricostruire una quotidianità senza la presenza dell’altro. La metafora dei fiori da annaffiare rappresenta la cura verso ciò che resta della relazione, pur nella consapevolezza della loro inevitabile morte. La contrapposizione tra cura e abbandono permea l’intero brano, particolarmente evidente nei versi “Dirò dei no/A chi verrà dopo di te/E mi amerà ma nella tua ombra”. Qui Zanotti esplora la difficoltà di aprirsi a nuovi sentimenti quando il passato continua a proiettare la sua influenza. L’ironia emerge attraverso immagini apparentemente contrastanti: “ci amavamo come due bibliotecari/Di notte scavalcando gli skatepark”, dove il silenzio della biblioteca si oppone alla trasgressione notturna, creando un ritratto poetico di un amore fatto di contraddizioni e momenti rubati al mondo.

Il messaggio centrale di Amaro ruota attorno al complesso processo di elaborazione che segue la fine di una relazione significativa. La canzone esplora con lucidità il momento in cui si deve ricostruire la propria identità dopo aver condiviso tutto con un’altra persona, affrontando il paradosso di dover “disimparare” qualcuno che è stato fondamentale.

Il simbolismo del “servirsi un amaro per far passare l’amaro in bocca” rappresenta perfettamente questa dualità: il liquore diventa metafora del dolore che cura il dolore, della necessità di attraversare consapevolmente la sofferenza per superarla. Non si tratta di cancellare il passato, ma di trasformarlo in esperienza costruttiva.

La forza del brano risiede nell’accettazione matura della perdita come parte integrante della crescita personale, evidenziando come l’amore autentico possa lasciare tracce positive anche quando finisce.

Fonte immagine: BergamoNews