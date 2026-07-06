Accesso programmato 2026/27, il calendario ufficiale: tutte le date dei test

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il calendario ufficiale delle prove per l’accesso programmato all’anno accademico 2026/27. Il documento interessa i corsi di laurea e di laurea magistrale a numero chiuso: medicina, architettura, professioni sanitarie e scienze della formazione primaria rientrano tutti nel perimetro della programmazione nazionale.

L’iniziativa risponde a una duplice finalità. Da un lato, gli studenti ricevono con largo anticipo le informazioni necessarie per organizzare lo studio e la preparazione individuale. Dall’altro, gli atenei possono predisporre per tempo le misure organizzative e logistiche richieste dallo svolgimento delle prove, riducendo il rischio di sovrapposizioni tra test differenti e garantendo un flusso ordinato delle selezioni su tutto il territorio nazionale.

Il primo appuntamento in calendario è fissato per l’11 settembre 2026, quando si svolgerà la prova per Scienze della formazione primaria. I contenuti sono regolati dal Decreto Ministeriale n. 931 del 3 luglio 2026 e riguardano il corso magistrale a ciclo unico LM-85 bis.

Pochi giorni dopo, il 16 settembre 2026, sarà la volta delle Professioni sanitarie in lingua italiana, mentre il 17 settembre 2026 si terranno le prove per i corsi erogati in lingua inglese. La distinzione per lingua consente agli atenei di gestire meglio la logistica e agli studenti di scegliere in base al percorso formativo desiderato.

Per Architettura, la prova dovrà svolgersi entro il 30 settembre 2026, ma la data precisa sarà indicata da ciascun ateneo nel proprio bando di ammissione. È quindi fondamentale consultare con attenzione gli avvisi pubblicati dalle singole università per non perdere le scadenze.

A ottobre si concentrano le prove di livello magistrale. Il 5 ottobre 2026 è previsto il test per le lauree magistrali delle Professioni sanitarie in lingua italiana, seguito il 7 ottobre 2026 dalla versione in lingua inglese.

Infine, l’8 ottobre 2026 si terrà la prova per Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, tutti corsi erogati in lingua inglese. Questi percorsi restano tra i più competitivi ogni anno, con posti limitati e una selezione rigorosa.

I decreti di riferimento e i contenuti delle prove

Le modalità di svolgimento e i contenuti delle prove cambiano in base al corso scelto. Per architettura, sia in lingua italiana che in lingua inglese, il riferimento normativo è il Decreto Ministeriale n. 706 del 4 giugno 2026.

Scienze della formazione primaria segue invece il Decreto n. 931 del 3 luglio 2026, che regolamenta il corso magistrale a ciclo unico LM-85 bis per l’anno accademico 2026/2027.

Per quanto riguarda medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria in lingua inglese e le professioni sanitarie (in entrambe le lingue), i contenuti saranno stabiliti con decreti separati attesi nelle prossime settimane. Gli studenti dovranno quindi monitorare gli aggiornamenti ufficiali del Ministero per conoscere i dettagli delle prove e prepararsi adeguatamente.

La pianificazione della preparazione

I corsi a numero chiuso più richiesti, come medicina e architettura, offrono posti limitati: una preparazione anticipata risulta decisiva per affrontare la selezione con serenità. È fondamentale consultare con attenzione i bandi pubblicati dai singoli atenei, soprattutto per architettura, dove la data della prova può variare entro il 30 settembre 2026.

Gli studenti devono inoltre seguire gli aggiornamenti ministeriali sui decreti ancora in attesa, che fisseranno i contenuti definitivi per medicina, odontoiatria, veterinaria e professioni sanitarie. Il calendario anticipato consente di programmare studio e aspetti organizzativi senza rischio di sovrapposizioni.