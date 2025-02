Achille Lauro: testo e significato di "Incoscienti giovani", Sanremo 25

Achille Lauro a Sanremo 2025 con “Incoscienti giovani”

Achille Lauro fa ritorno in gara al Festival di Sanremo con il brano “Incoscienti giovani”: per il cantante non si tratta della prima prova sul palco del Teatro Ariston infatti torna sul “luogo del delitto” a distanza di tre anni dalla sua ultima partecipazione. Nella 72esima edizione ha gareggiato con il brano “Domenica” che si è piazzato al quattordicesimo posto. Inoltre Lauro De Marinis (questo il vero nome dell’artista) ha partecipato tra i Big anche nel 2019 con “Rolls Royce” che ha conquistato il nono posto e l’anno successivo con “Me ne frego” che ha ottenuto l’ottava posizione.

Il testo ufficiale di “Incoscienti giovani”

Ecco il testo ufficiale di “Incoscienti giovani” di Achille Lauro, diffuso, come ogni anno, in anteprima dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, quindi anche dal sito del giornale:

Oh… bambina

Tutto quello che hai passato è un’università

E tuo padre non tornava la sera

L’hai visto solo di schiena

Lui non sa cosa è stare insieme

No, lo so gli vuoi bene

L’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese

E noi stiamo annegando, naufragando è un romanzo

Sono solo a fare a botte con gli amici miei

Sto strisciando verso il letto e non ci sei

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Tra cento vite o giù di lì

Di amore muori veramente

Se non ti amo fallo tu per me

Ti cercherò in un vecchio film

Per sempre noi incoscienti giovani

Incoscienti giovani

Oh… bambina

Dormivamo in un Peugeot

Sì noi due ladri di fiori

E ti ricordi o no

Noi prima

A dirsi mai una vita come i tuoi

Sì piuttosto disperati come noi

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Tra cento vite o giù di lì

Di amore muori veramente

Se non ti amo fallo tu per me

Ti cercherò in un vecchio film

Per sempre noi incoscienti giovani

Maledetti giovani (a fumare in quel bar)

Noi che a pezzi giovani (noi due pieni di guai)

Maledetti, noi incoscienti a dirsi ancora

Fammi una carezza amore mio

Ma che mi faccia male

Mezza sigaretta e dopo addio

Per noi incoscienti e giovani

Noi due orfanelli alla roulette

Siamo a Las Vegas sotto un led

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Per sempre noi incoscienti giovani

Incoscienti giovani

Il significato

La canzone – scritta dallo stesso cantante insieme a Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Simon Pietro Manzari, Daniele Nelli, Matteo Ciceroni e Gregorio Calculli – è intima e toccante in stile retrò, ispirata a una storia vera ambientata nella periferia romana. Il brano parla di alcuni giovani tormentati che trovano la salvezza nell’amore. Come tutte le sue produzioni, anche questa nasce da una storia reale. “Incoscienti giovani” è stato realizzato di getto, proprio come “Rolls Royce”, presentata nella 69esima edizione della kermesse canora di mamma Rai. In una intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni Achille Lauro ha anche parlato dei suoi iconici look per il Festival, rivelando che saranno in linea con il messaggio del brano e curati nei minimi dettagli. L’artista non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli in merito, tuttavia sicuramente sorprenderà come ha fatto anche in passato.