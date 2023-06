La vita ci riserva spesso delle situazioni che ci mettono a dura prova. In alcuni casi, siamo costretti ad affrontare tragedie che sembrano non avere fine. Questo è esattamente ciò che è successo a Ramona, una giovane ragazza che ha dovuto affrontare la dolorosa perdita del suo fidanzato in un tragico incidente stradale. Nonostante il dolore insopportabile, Ramona ha scelto di trattare questo tema durante gli esami di maturità, optando per la traccia “L’elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp”.

La vita di Ramona è stata sconvolta il giorno dell’incidente subito dal fidanzato, investito da un guidatore ubriaco. Incidente che le ha portato via la persona che amava, lasciandola con il cuore spezzato ed una vita piena di progetti comuni che ora dovrà perseguire da sola. La ragazza ha dovuto affrontare l’inevitabile processo di lutto, passando attraverso le fasi di negazione, rabbia e tristezza profonda. Tuttavia, è anche dovuta andare avanti nella sua vita procedendo con le sue naturali tappe. E gli esami di maturità sono tra queste.

Affrontare la perdita di una persona cara è un percorso personale ed unico per ognuno di noi. E Ramona ha scelto di trattarlo durante gli Esami di stato scegliendo tra le varie tracce disponibili per la prima prova, quella d’italiano, il tema sull’elogio dell’attesa. Sorprendendo molti per la profonda connessione che è riuscita a stabilire con l’argomento. Le sue parole, riportate in un’intervista a “La Stampa”, riflettono la realtà di un’epoca in cui tutto sembra dominato dall’istante e dalla fretta.

“Non sappiamo più aspettare, tutto è diventato istantaneo”

La ragazza, ricordando quella tragica sera nella quale lei e Mattia, il fidanzato, sono stati travolti da una BMW mentre attraversavano la strada, ha dichiarato:

“Mi sono identificata, parla di me, di noi. Di quella sera. Non sappiamo più aspettare, tutto è diventato istantaneo, abbiamo sempre fretta”.

La loro vita è stata spezzata in un istante, senza la possibilità di avere un’attesa, un momento di pausa. Nel cuore di Ramona, l’ansia di quel fatidico giorno è rimasta indelebile, così come l’impulso che l’ha spinta a correre verso Mattia per confessargli tutto l’amore che provava. Purtroppo, l’automobilista responsabile dell’incidente sembrava essere animato dalla stessa fretta, ma con conseguenze che si sono poi rivelate fatali.

E fa rabbia, pensarlo: i due giovani si trovavano all’inizio di un’avventura insieme, un futuro ricco di promesse e aspirazioni. Mentre Mattia sognava di diventare un esperto di criptovalute, Ramona coltivava il desiderio di dedicarsi alla criminologia. Progettavano di costruire una vita nella quale avrebbero potuto realizzare i loro sogni, forse all’Estero, ed avevano persino in mente di avviare un’attività insieme.

