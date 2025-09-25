Concerti Zucchero 2026: date, biglietti e scaletta del nuovo tour negli stadi

Zucchero “Sugar” Fornaciari si appresta a tornare protagonista nei grandi stadi italiani con il Tour Overdose d’Amore 2026, dopo il successo conquistato negli ultimi anni. Ma prima di guardare avanti, è interessante ripercorrere anche la scaletta che ha caratterizzato il suo tour 2025: un mix di grandi classici, momenti solisti e sorprese per il pubblico.
Date stadi 2026 – Overdose d’Amore Tour
Le date annunciate per i concerti di Zucchero nel 2026 sono le seguenti:
- 04 luglio 2026 — Udine, Bluenergy Stadium – Stadio Friuli
- 06 luglio 2026 — Bologna, Stadio Dall’Ara
- 08 luglio 2026 — Pescara, Stadio Adriatico
- 11 luglio 2026 — Perugia, Arena Santa Giuliana (Umbria Jazz)
- 14 luglio 2026 — Messina, Stadio Franco Scoglio
I biglietti saranno disponibili su TicketOne. La prevendita inizierà alle 14:00 di lunedì 29 settembre 2025 su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.
Al momento dell’annuncio non è ancora stato comunicato il prezzo ufficiale dei biglietti.
Scaletta dei concerti di Zucchero
Durante il tour Overdose d’Amore 2025, Zucchero ha proposto una scaletta ricca e articolata. Ecco i brani eseguiti, in ordine di esecuzione:
- Oh, Doctor Jesus (cover di Ella Fitzgerald & Louis Armstrong)
- Spirito nel buio
- Soul Mama
- Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…
- Ci si arrende
- La canzone che se ne va
- Una come te
- Partigiano reggiano
- Vedo nero
- Amor che muovi il sole
- Pene
- Il Volo
- Facile
- Con le mani
- Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica
- Baila (Sexy Thing)
- Iruben Me
- Menta e rosmarino
- Un soffio caldo
- Il suono della domenica
- Donne
- Miserere (dopo una lunga intro della band)
- Nutbush City Limits (band solo, cover di Ike & Tina Turner)
- Jumpin’ Jack Flash (band solo, cover dei Rolling Stones)
- Honky Tonk Train Blues (band solo, cover di Meade Lux Lewis)
- Madre dolcissima
- Dune mosse
- Diamante
- X colpa di chi?
- Diavolo in me
- Bis
- Chocabeck
- Hey Man
