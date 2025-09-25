Concerti Zucchero 2026: date, biglietti e scaletta del nuovo tour negli stadi

Scopri tutte le date del Tour Overdose d’Amore 2026 di Zucchero e la scaletta completa
Zucchero “Sugar” Fornaciari si appresta a tornare protagonista nei grandi stadi italiani con il Tour Overdose d’Amore 2026, dopo il successo conquistato negli ultimi anni. Ma prima di guardare avanti, è interessante ripercorrere anche la scaletta che ha caratterizzato il suo tour 2025: un mix di grandi classici, momenti solisti e sorprese per il pubblico.

Date stadi 2026 – Overdose d’Amore Tour

Le date annunciate per i concerti di Zucchero nel 2026 sono le seguenti:

  • 04 luglio 2026 — Udine, Bluenergy Stadium – Stadio Friuli
  • 06 luglio 2026 — Bologna, Stadio Dall’Ara
  • 08 luglio 2026 — Pescara, Stadio Adriatico
  • 11 luglio 2026 — Perugia, Arena Santa Giuliana (Umbria Jazz)
  • 14 luglio 2026 — Messina, Stadio Franco Scoglio

I biglietti saranno disponibili su TicketOne. La prevendita inizierà alle 14:00 di lunedì 29 settembre 2025 su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Al momento dell’annuncio non è ancora stato comunicato il prezzo ufficiale dei biglietti.

Scaletta dei concerti di Zucchero

Durante il tour Overdose d’Amore 2025, Zucchero ha proposto una scaletta ricca e articolata. Ecco i brani eseguiti, in ordine di esecuzione:

  • Oh, Doctor Jesus (cover di Ella Fitzgerald & Louis Armstrong)
  • Spirito nel buio
  • Soul Mama
  • Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…
  • Ci si arrende
  • La canzone che se ne va
  • Una come te
  • Partigiano reggiano
  • Vedo nero
  • Amor che muovi il sole
  • Pene
  • Il Volo
  • Facile
  • Con le mani
  • Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica
  • Baila (Sexy Thing)
  • Iruben Me
  • Menta e rosmarino
  • Un soffio caldo
  • Il suono della domenica
  • Donne
  • Miserere (dopo una lunga intro della band)
  • Nutbush City Limits (band solo, cover di Ike & Tina Turner)
  • Jumpin’ Jack Flash (band solo, cover dei Rolling Stones)
  • Honky Tonk Train Blues (band solo, cover di Meade Lux Lewis)
  • Madre dolcissima
  • Dune mosse
  • Diamante
  • X colpa di chi?
  • Diavolo in me
  • Bis
  • Chocabeck
  • Hey Man

