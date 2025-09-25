Concerti Zucchero 2026: date, biglietti e scaletta del nuovo tour negli stadi

Zucchero “Sugar” Fornaciari si appresta a tornare protagonista nei grandi stadi italiani con il Tour Overdose d’Amore 2026, dopo il successo conquistato negli ultimi anni. Ma prima di guardare avanti, è interessante ripercorrere anche la scaletta che ha caratterizzato il suo tour 2025: un mix di grandi classici, momenti solisti e sorprese per il pubblico.

Le date annunciate per i concerti di Zucchero nel 2026 sono le seguenti:

04 luglio 2026 — Udine, Bluenergy Stadium – Stadio Friuli

06 luglio 2026 — Bologna, Stadio Dall’Ara

08 luglio 2026 — Pescara, Stadio Adriatico

11 luglio 2026 — Perugia, Arena Santa Giuliana (Umbria Jazz)

14 luglio 2026 — Messina, Stadio Franco Scoglio

I biglietti saranno disponibili su TicketOne. La prevendita inizierà alle 14:00 di lunedì 29 settembre 2025 su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Al momento dell’annuncio non è ancora stato comunicato il prezzo ufficiale dei biglietti.

Scaletta dei concerti di Zucchero

Durante il tour Overdose d’Amore 2025, Zucchero ha proposto una scaletta ricca e articolata. Ecco i brani eseguiti, in ordine di esecuzione:

Oh, Doctor Jesus (cover di Ella Fitzgerald & Louis Armstrong)

Spirito nel buio

Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…

Ci si arrende

La canzone che se ne va

Una come te

Partigiano reggiano

Vedo nero

Amor che muovi il sole

Pene

Il Volo

Facile

Con le mani

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica

Baila (Sexy Thing)

Iruben Me

Menta e rosmarino

Un soffio caldo

Il suono della domenica

Donne

Miserere (dopo una lunga intro della band)

Nutbush City Limits (band solo, cover di Ike & Tina Turner)

Jumpin’ Jack Flash (band solo, cover dei Rolling Stones)

Honky Tonk Train Blues (band solo, cover di Meade Lux Lewis)

Madre dolcissima

Dune mosse

Diamante

X colpa di chi?

Diavolo in me

Bis

Chocabeck

Hey Man

