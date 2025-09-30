Concerti Claudio Baglioni 2026: date, biglietti e scaletta del GrandTour "La vita è adesso"

Claudio Baglioni ha ufficialmente annunciato il suo atteso ritorno sui palchi italiani con il “GrandTour La vita è adesso”, un progetto ambizioso che celebrerà uno dei momenti più significativi della sua carriera artistica. L’annuncio è arrivato in concomitanza con l’anteprima nazionale che si è tenuta il 28 settembre 2025 presso lo Stadio Comunale di Lampedusa, una location simbolica che ha dato il via a questa straordinaria avventura musicale.

Il tour rappresenta una celebrazione speciale del 40° anniversario dell’album “La vita è adesso”, pubblicato nel 1985 e considerato una pietra miliare nella discografia del cantautore romano. Per l’occasione, Baglioni ha scelto di strutturare l’intero progetto attorno al numero 40, organizzando esattamente 40 concerti che si svilupperanno nell’arco di tre mesi durante l’estate del 2026.

Un elemento distintivo di questo tour sarà la presenza di una formazione orchestrale eccezionale composta da 20 musicisti e coristi. Questo stesso ensemble ha collaborato alla registrazione in studio della nuova edizione dell’album, intitolata “La vita è adesso, il sogno è sempre”, che rappresenta una rivisitazione moderna del capolavoro originale.

Per la prima volta nella sua carriera, Claudio Baglioni interpreterà l’album “La vita è adesso” nella sua completezza durante i concerti dal vivo. Questa scelta artistica permetterà al pubblico di vivere un’esperienza unica, ascoltando l’intero disco dall’inizio alla fine, accompagnato naturalmente dall’esecuzione dei più grandi successi che hanno segnato la lunga carriera dell’artista. La combinazione tra la celebrazione dell’album storico e il repertorio più amato promette di regalare serate indimenticabili a tutti i fan.

Il calendario del GrandTour si articola in 40 appuntamenti distribuiti tra giugno e settembre 2026, toccando alcune delle location più suggestive d’Italia. L’avventura inizierà il 29 giugno 2026 nella magica cornice di Venezia, Piazza San Marco, nell’ambito del Festival Della Bellezza.

Luglio (Nord Italia e Centro-Sud):

2 luglio – Castello Scaligero di Villafranca (VR)

3 luglio – Villa Manin di Codroipo (UD)

4 luglio – Piazza Castello di Marostica (VI)

5 luglio – Castello Carrarese di Este (PD)

7 luglio – Piazza Duomo di Pistoia

8 luglio – Arena Del Mare, Genova – Porto Antico

9 luglio – Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo (BI)

11 luglio – Villa Erba di Cernobbio (CO)

13 luglio – Fiera di Bergamo

16 luglio – Cascine di Firenze – Prato delle Cornacchie

17 luglio – Arena Della Regina di Cattolica (RN)

20 luglio – Anfiteatro degli Scavi di Pompei (NA)

23 luglio – Teatro Greco di Siracusa

Agosto (Sud e Isole):

26 luglio – Live Arena di Agrigento

28 luglio – Teatro di Verdura di Palermo

31 luglio – Teatro Antico di Taormina (ME)

4 agosto – Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero (SS)

5 agosto – Fiera della Sardegna di Cagliari

16 agosto – Castello Pasquini di Castiglioncello (LI)

17 agosto – Villa Bertelli di Forte dei Marmi (LU)

19 agosto – Arena Del Mare di Termoli (CB)

20 agosto – Fossato del Castello di Barletta (BAT)

21 agosto – Parco Archeologico di Egnazia di Fasano (BR)

22 agosto – Cava dell’Erba di Apricena (FG)

24 agosto – Arena Saracena di Cirò Marina (KR)

25 agosto – Teatro al Castello di Roccella Ionica (RC)

26 agosto – Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro (CS)

27 agosto – Arena dei Templi di Paestum (SA)

29 agosto – Parco delle Rose di Lanciano (CH)

Settembre (gran finale):

3 settembre – Piazza della Loggia di Brescia

5 settembre – Anfiteatro dell’Anima di Cervere (CN)

6 settembre – Castello Sforzesco di Vigevano (PV)

9 settembre – Sferisterio di Macerata

12 settembre – Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

Concerti Claudio Baglioni 2026: la scaletta attesa dal vivo

Il “GrandTour La Vita è Adesso” rappresenta un evento unico nella carriera di Claudio Baglioni: per la prima volta, il cantautore romano eseguirà dal vivo l’intero album “La vita è adesso” nella sua versione integrale. Un’occasione irripetibile per ascoltare brani che raramente hanno trovato spazio nei concerti precedenti, restituiti in una dimensione live inedita.

L’album “La vita è adesso” di Claudio Baglioni, pubblicato nel 1985, contiene i seguenti brani:

Un nuovo giorno o un giorno nuovo

L’amico e domani

Uomini persi

La vita è adesso

Tutto il calcio minuto per minuto

Andiamo a casa

Amori in corso

E adesso la pubblicità

Un treno per dove

Notte di note, note di notte

La formazione di 20 musicisti e coristi che accompagna Baglioni ha registrato in studio la nuova edizione “La vita è adesso, il sogno è sempre”, garantendo arrangiamenti orchestrali di grande impatto scenico. Questa configurazione ampliata permetterà di rendere giustizia alla complessità compositiva dell’album originale, arricchendo ogni brano con sfumature sonore che solo un ensemble di tale portata può offrire.

Accanto all’esecuzione completa dell’album del 1985, il pubblico potrà naturalmente godersi i più grandi successi del repertorio baglioniano. Le scalette includeranno quindi i classici che hanno accompagnato generazioni di fan: dalle prime hit degli anni ’70 ai brani più recenti, creando un viaggio musicale attraverso oltre cinquant’anni di carriera.

Una possibile scaletta per i concerti di Claudio Baglioni nel 2026 potrebbe quindi includere le seguenti canzoni:

E tu come stai?

Dagli il via

Acqua dalla luna

Con tutto l’amore che posso

Quante volte

Un po’ di più

Gli anni più belli

Domani mai

Quanto ti voglio

Fammi andar via

Niente di più

E adesso la pubblicità

A tutto cuore

Mal d’amore

W l’Inghilterra

Sono io / Cuore di aliante / Uomo di varie età

Ragazze dell’est

Uomini persi

Noi no

Amori in corso / Un nuovo giorno o un giorno nuovo / Con voi

Questo piccolo grande amore

Dodici note

Io sono qui

Amore bello / Solo / Sabato pomeriggio

Porta Portese

Avrai

Io me ne andrei

Mille giorni di te e di me

Via

E tu…

Strada Facendo

La vita è adesso

L’aspetto più intrigante riguarda proprio il bilanciamento tra la celebrazione dell’album anniversario e la necessità di soddisfare le aspettative del pubblico che attende i grandi classici. Gli arrangiamenti inediti promettono di restituire una veste sonora rinnovata anche ai brani più conosciuti, grazie alla ricchezza timbrica dell’organico orchestrale.

Lo spettacolo si configura quindi come un’esperienza doppia: da un lato la riscoperta di un capolavoro discografico nella sua interezza, dall’altro la celebrazione di una carriera che ha segnato la storia della musica italiana. Un equilibrio che renderà ogni serata del tour un evento memorabile per i fan di tutte le generazioni.

I biglietti e le modalità di acquisto

L’organizzazione del GrandTour “La vita è adesso” ha predisposto un calendario di vendite scaglionate per garantire a tutti i fan la possibilità di accedere ai biglietti, partendo dal 29 settembre 2025.

La prevendita esclusiva è riservata agli iscritti al Fan Club ufficiale di Claudio Baglioni, che hanno potuto acquistare i biglietti dalle ore 11.00 di lunedì 29 settembre per un periodo limitato di 24 ore. Questa priorità rappresenta un riconoscimento per i sostenitori più fedeli del cantautore romano.

Successivamente, dalle ore 11.00 di martedì 30 settembre, sarà attivata una prevendita riservata ai clienti Telepass, che avranno accesso esclusivo per 48 ore consecutive. Questa partnership amplia le opportunità di acquisto anticipato per una platea più ampia di appassionati.

La vendita generale al pubblico inizierà dalle ore 11.00 di mercoledì 2 ottobre 2025, quando tutti gli interessati potranno tentare di accaparrarsi i biglietti per le 40 date del tour. Considerando la popolarità dell’artista e l’importanza della celebrazione del 40° anniversario di “La vita è adesso”, è prevedibile una forte domanda per tutti i concerti.

I biglietti saranno disponibili attraverso i canali di vendita ufficiali autorizzati, garantendo sicurezza e trasparenza nelle transazioni. Gli organizzatori raccomandano di affidarsi esclusivamente ai rivenditori autorizzati per evitare truffe o acquisti non validi.

Data la natura speciale dell’evento e la limitatezza dei posti disponibili nelle location scelte, molte delle quali sono teatri storici e anfiteatri di prestigio, si consiglia di procedere all’acquisto non appena si apre la fascia di vendita di appartenenza.

L’album che ha segnato una generazione

Pubblicato nel 1985, “La vita è adesso” rappresenta uno dei capolavori più significativi nella discografia di Claudio Baglioni. L’album arrivò in un momento particolare della carriera del cantautore romano, consolidando definitivamente la sua posizione nel panorama musicale italiano e diventando colonna sonora di un’intera generazione.

L’opera racchiude alcuni dei brani più iconici dell’artista, caratterizzati da testi profondi e melodie indimenticabili che hanno attraversato quattro decenni senza perdere la loro forza emotiva. La ricorrenza del 40° anniversario assume quindi un valore speciale, non solo per l’artista ma per tutti coloro che hanno vissuto quegli anni e per le nuove generazioni che continuano a scoprire la bellezza di queste canzoni.

Per celebrare questa importante ricorrenza, Baglioni ha deciso di registrare una nuova edizione dell’album, intitolata “La vita è adesso, il sogno è sempre”, realizzata in studio insieme alla formazione completa di 20 musicisti e coristi che lo accompagnerà nel tour. Questa versione inedita promette di offrire arrangiamenti rinnovati e una prospettiva artistica matura, arricchita dall’esperienza di quattro decenni di carriera.

Il valore artistico e nostalgico dell’album per i fan è inestimabile. Molti di loro avranno finalmente l’opportunità di ascoltare dal vivo, per la prima volta nella storia, l’intero disco eseguito integralmente, un’esperienza che si preannuncia unica e irripetibile nel percorso artistico del cantautore.

Fonte immagine: Rai.it