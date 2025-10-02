Novità in arrivo su Netflix: un ottobre sorprendente tra serie e film

Ottobre 2025 si preannuncia un mese ricco di sorprese per gli abbonati Netflix, con un catalogo che si arricchisce di contenuti diversificati per soddisfare ogni tipo di pubblico. La piattaforma di streaming propone un mix equilibrato tra serie televisive e produzioni cinematografiche, spaziando dal true crime al romance, fino ai thriller contemporanei.

Tra ritorni molto attesi e debutti promettenti, questo mese promette di catturare l’attenzione degli spettatori con storie avvincenti e narrazioni di alta qualità.

Il terzo capitolo di Monster: un racconto su Ed Gein

Dopo il successo travolgente di “Dahmer” e “La storia dei fratelli Menendez”, Ryan Murphy e Ian Brennan tornano con il terzo capitolo della loro acclamata saga dedicata ai serial killer più inquietanti della storia. In uscita il 3 ottobre, questa nuova stagione di “Monster” si concentra sulla figura di Ed Gein, il necrofilo che ha ispirato capolavori del cinema horror come “Psyco”, “Il silenzio degli innocenti” e “Non aprite quella porta”.

Una produzione imperdibile per gli appassionati di true crime.

Il ritorno di Nobody Wants This: la serie romantica che incanta

La seconda stagione di “Nobody Wants This” arriva su Netflix il 23 ottobre, riportando sullo schermo la coppia formata da Adam Brody e Kristen Bell. La serie sentimentale prosegue il racconto delle complesse dinamiche amorose tra trentenni, esplorando cosa accade quando l’amore viene finalmente trovato.

Il nuovo capitolo promette di mantenere il tono moderno e coinvolgente che ha conquistato il pubblico, affrontando le sfide quotidiane delle relazioni interpersonali con ironia e autenticità.

Il debutto di A House of Dynamite: il dramma nucleare su Netflix

Il 24 ottobre arriva su Netflix “A House of Dynamite”, il film che ha conquistato la critica alla Mostra del Cinema di Venezia 82. La pellicola affronta il tema del nucleare attraverso una narrazione ad alta tensione, immaginando uno scenario in cui un missile nucleare viene lanciato verso gli Stati Uniti.

Il cast stellare include Rebecca Ferguson, Idris Elba e Gabriel Basso, protagonista di “The Night Agent”, che danno vita a una storia di grande impatto emotivo e sociale, esplorando una realtà distopica inquietantemente vicina alla contemporaneità.

Il caso del mostro: una serie sul mistero del serial killer fiorentino

La serie “Il Mostro”, diretta da Stefano Sollima, arriva su Netflix il 22 ottobre per raccontare uno dei casi criminali più complessi della storia italiana. La produzione si concentra sull’indagine sul Mostro di Firenze, il primo e più brutale serial killer del Paese, attraverso un approccio documentaristico rigoroso.

Basata su testimonianze dirette, atti processuali e inchieste giornalistiche, la serie ricostruisce meticolosamente una delle più lunghe investigazioni italiane, offrendo agli spettatori uno sguardo approfondito su eventi realmente accaduti che hanno segnato la cronaca nazionale.