Prime Video, novità imperdibili per ottobre 2025

Ottobre 2025 si presenta come un mese ricchissimo per gli abbonati Prime Video, con un’offerta variegata che spazia dai reality show ai thriller d’azione. La piattaforma di streaming propone contenuti originali italiani e internazionali, documentari esclusivi e una selezione di film che accontenta tutti i gusti.

Tra le novità spiccano produzioni innovative che promettono di catturare l’attenzione del pubblico giovane.

Il reality di The Traitors Italia

The Traitors Italia debutta il 30 ottobre con Alessia Marcuzzi alla conduzione, portando sul piccolo schermo un reality psicologico carico di suspense. Il format, già premiato ai BAFTA e agli Emmy, vede protagonisti volti noti come Aurora Ramazzotti, Paola Barale, Filippo Bisciglia e Rocco Tanica in un gioco di tradimenti e alleanze.

Ambientato in una magione spettacolare, il programma divide i concorrenti tra “leali” e “traditori”, creando dinamiche avvincenti dove manipolazione e strategia si intrecciano per conquistare il montepremi finale.

Il comedy show Roast in Peace

Il nuovo show comico Roast in Peace rappresenta un’innovazione nel panorama dell’intrattenimento, combinando humor nero e omaggi ironici in un format mai visto prima. Sei comici sfidano quattro celebrità “defunte” – Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti – in commemorazioni spietate e divertenti.

Guidati da Michela Giraud, Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera e gli altri partecipanti gareggiano per diventare il comico più irriverente, quello che non si ferma nemmeno davanti alla morte.

Il thriller Play Dirty – Triplo gioco

Dal primo ottobre arriva Play Dirty – Triplo gioco, un thriller adrenalinico firmato dal regista Shane Black che promette di tenere incollati allo schermo. Il film vede protagonista Mark Wahlberg nei panni di Parker, un ladro professionista che insieme alla sua squadra composta da Grofield (LaKeith Stanfield) e Zen (Rosa Salazar) si imbarca nel colpo più grande della sua carriera.

La tensione sale quando il gruppo si trova a dover affrontare la temibile mafia newyorkese in questo heist movie crudo e intelligente che combina azione e strategia.

Il film È colpa nostra

La storia ruota attorno al matrimonio di Jenna e Lion, che diventa l’occasione per la reunion tra Noah e Nick dopo la loro dolorosa rottura. L’incapacità di Nick di perdonare crea una barriera emotiva apparentemente invalicabile tra i due protagonisti.

Lui, ormai erede dell’impero del nonno, e lei, alle prese con l’inizio della carriera, si ostinano a negare i sentimenti che continuano a bruciare dentro di loro. Il destino li rimette di nuovo faccia a faccia, ponendo la domanda cruciale: l’amore riuscirà davvero a vincere sul rancore e sui rancori del passato?

Gli altri contenuti in arrivo

La programmazione di ottobre si arricchisce con numerose altre proposte. Tra i film originali spiccano Tagliando d’amore (8 ottobre), John Candy: I Like Me (10 ottobre) e Hedda (29 ottobre). Gli appassionati di documentari potranno seguire Saquon (9 ottobre) e la docuserie Allen Iv3rson (23 ottobre).

Per chi ama le serie, arrivano Lazarus di Harlan Coben (22 ottobre), Dimmi il tuo nome (31 ottobre) e la seconda stagione di Hazbin Hotel (29 ottobre). Prime Video aggiunge anche l’intera collezione James Bond e numerosi titoli in prima visione come Terrifier 3 e John Wick 4.