Alunni stranieri, il tetto del 30% e i docenti L2: come funziona la normativa

Gli studenti con cittadinanza non italiana superano attualmente le 900.000 unità nel sistema scolastico nazionale, rappresentando oltre l’11% della popolazione complessiva. Un dato significativo emerge dall’analisi: circa due terzi di questi giovani sono nati sul territorio italiano e vi svolgono l’intero percorso formativo.

La distribuzione geografica evidenzia marcate asimmetrie. I picchi di presenza si registrano nei distretti produttivi del Nord e nelle aree urbane del Centro, dove si concentrano famiglie di lavoratori immigrati. Questa configurazione territoriale riflette le dinamiche economiche e sociali dei contesti locali.

Due fenomeni concomitanti modificano gli equilibri nelle classi. Il calo demografico tra le famiglie italofone riduce progressivamente la base degli iscritti. Parallelamente, si osserva una tendenza di alcune famiglie a orientare le iscrizioni verso plessi limitrofi, generando ulteriori spostamenti nelle composizioni scolastiche.

Il quadro normativo: tetto del 30% e deroghe operative

La gestione della composizione delle classi con alunni stranieri trova il proprio riferimento nella circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010, nota anche come direttiva Gelmini. Il provvedimento stabilisce come parametro generale un limite massimo indicativo del 30% di studenti con cittadinanza non italiana per singola classe, con l’intento di favorire un equilibrio didattico che consenta un’efficace integrazione senza rallentare il programma di studi.

La normativa prevede tuttavia margini di flessibilità attraverso deroghe applicabili in due fattispecie principali. La prima deroga riguarda gli studenti stranieri che abbiano già acquisito una padronanza dell’italiano sufficiente a seguire le attività curricolari, condizione comune tra i minori nati in Italia o giunti nel Paese in età prescolare.

La seconda deroga si applica quando la conformazione demografica del territorio rende impraticabile una distribuzione diversa delle iscrizioni, situazione ricorrente in quartieri ad alta densità di famiglie immigrate dove le alternative scolastiche sono limitate o assenti.

Il tetto del 30% non costituisce dunque un vincolo rigido, ma uno strumento di programmazione modulabile in base alle competenze linguistiche degli alunni e alle caratteristiche del contesto territoriale di riferimento.

La leva linguistica: docenti L2 e supporti previsti dalla Legge 106/2024

La Legge 106/2024 introduce una misura operativa mirata: l’assegnazione di docenti specializzati nell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua (L2) nelle classi che registrano una presenza pari o superiore al 20% di studenti neoarrivati privi delle competenze linguistiche di base.

La soglia del 20% rappresenta il criterio di attivazione automatica del supporto. Per “studenti neoarrivati” si intendono minori giunti da contesti non italofoni e che non possiedono le abilità comunicative necessarie per seguire con autonomia le lezioni disciplinari ordinarie. L’intervento si configura come un’azione abilitante: fornire padronanza sufficiente dell’italiano consente l’accesso ai contenuti curricolari e riduce il rischio di marginalizzazione.

L’obiettivo del legislatore è chiaro: trasformare il sostegno linguistico da intervento residuale a componente strutturale della didattica in contesti multilingue. I docenti L2 operano sia in compresenza sia attraverso percorsi integrativi, adattando metodi e materiali alle esigenze specifiche del gruppo classe.

La norma risponde all’esigenza concreta delle scuole con elevata eterogeneità linguistica, dove la mancanza di un supporto continuativo incide sulle performance individuali e rallenta l’intero gruppo.

L’impatto didattico: risultati, rischi e condizioni per il successo formativo

Le rilevazioni evidenziano che gli alunni stranieri o con genitori stranieri registrano con maggiore frequenza ritardi scolastici e rischio di dispersione. Tuttavia, le analisi pedagogiche sottolineano che il risultato formativo non dipende dalla percentuale di cognomi presenti in classe, bensì dall’efficacia dei progetti di accoglienza, dalla qualità del rapporto tra scuola e famiglie e dalla continuità del supporto linguistico.

Il dibattito pubblico contrappone due visioni: da un lato la scuola come laboratorio inclusivo capace di valorizzare la diversità culturale, dall’altro il timore che l’eterogeneità linguistica rallenti il programma e comprometta la coesione. I dati mostrano che il successo formativo migliora quando i sostegni sono stabili, ben progettati e integrati nella didattica ordinaria, indipendentemente dalle percentuali.