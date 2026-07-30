Valditara lancia il piano IA a scuola: 100 milioni per assistenti virtuali e un'ora settimanale dedicata

Il ministro Giuseppe Valditara ha presentato a Trieste un piano da 100 milioni di euro destinato a introdurre l’intelligenza artificiale nei licei italiani. Lo stanziamento punta a modernizzare l’insegnamento delle materie Stem – scienze, tecnologia, ingegneria e matematica – attraverso strumenti digitali avanzati e una didattica rinnovata.

Accanto agli investimenti in tecnologia, il piano prevede l’inserimento di un’ora di lezione settimanale interamente dedicata all’intelligenza artificiale. Gli studenti avranno così modo di approfondire il funzionamento, le applicazioni e i limiti di questa tecnologia, acquisendo competenze utili per il percorso formativo e per il mondo del lavoro.

Gli obiettivi dichiarati dal ministro sono duplici: da un lato aggiornare le metodologie didattiche per rispondere alle esigenze del presente, dall’altro contrastare la dispersione scolastica offrendo percorsi più inclusivi e coinvolgenti. L’annuncio conferma la volontà di integrare l’innovazione digitale nella quotidianità delle aule, con ricadute attese sia sulle competenze tecniche sia sulla capacità di trattenere gli studenti nel sistema scolastico.

Gli assistenti virtuali per la didattica personalizzata

L’intelligenza artificiale entra in classe attraverso assistenti virtuali progettati per adattare spiegazioni ed esercizi alle caratteristiche di ciascuno studente. L’obiettivo è rendere la didattica personalizzata una pratica quotidiana, cucendo i contenuti sulle esigenze individuali.

Gli strumenti modificano spiegazioni, propongono esercizi mirati e seguono i ritmi di apprendimento del singolo ragazzo, permettendo a chi ha difficoltà di recuperare senza rallentare l’intera classe e a chi procede più velocemente di approfondire.

Il progetto non parte da zero. Come ha precisato Valditara, «Abbiamo avviato un percorso sperimentale che il prossimo anno sarà esteso ad altre regioni e ad altre scuole». La sperimentazione attuale coinvolge alcune realtà pilota e fornisce i primi riscontri operativi.

L’estensione graduale permetterà di affinare gli strumenti prima della diffusione su larga scala, garantendo che la tecnologia funzioni davvero tra i banchi e non solo sulla carta.

La posizione dell’Italia sulla dispersione scolastica

Il ministro Valditara ha presentato dati che posizionano l’Italia in vantaggio nella lotta alla dispersione scolastica rispetto a Paesi europei noti per l’eccellenza dei loro sistemi educativi. Secondo le cifre citate, il nostro sistema supera Germania, Olanda, Danimarca, Finlandia ed Estonia, Stati tradizionalmente presi a modello per welfare avanzato ed efficienza scolastica.

Il risultato viene ricondotto alle politiche di inclusione rivolte ai giovani, capaci di trattenere gli studenti tra i banchi e prevenire l’abbandono. Il dato assume particolare rilevanza nel contesto del piano sull’intelligenza artificiale: gli investimenti tecnologici si inseriscono infatti in una strategia più ampia, che punta a modernizzare la didattica proprio dove l’Italia mostra capacità di tenuta rispetto ai partner continentali.

Le prospettive per i giovani tra formazione e lavoro

Il piano sull’intelligenza artificiale guarda oltre l’aula e punta a ricadute concrete su orientamento e occupabilità. Il ministro Valditara ha legato l’intervento tecnologico a obiettivi sociali precisi: contrastare il lavoro nero e la mancanza di prospettive, costruendo «un futuro dignitoso» per i ragazzi.

Le sue parole tracciano un quadro netto: «Lavoriamo per combattere il lavoro nero e la mancanza di prospettive, per dare ai giovani un futuro che non sia la strada o che non sia il divano». L’ambizione dichiarata è che l’Italia guidi il cambiamento, forte delle proprie capacità: «Il nostro Paese, nel campo della ricerca ma anche nel campo dell’istruzione, può dare dei punti».

L’obiettivo è tradurre innovazione didattica in equità e preparazione al mondo del lavoro.