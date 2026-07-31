Scuole aperte dal 31 agosto in Emilia-Romagna: 8mila iscritti, verso l'estensione regionale

La Regione Emilia-Romagna ha annunciato, alcune settimane fa, una sperimentazione che consente ad alcune scuole volontarie di aprire dal 31 agosto, oltre due settimane prima del 15 settembre, data prevista per l’avvio regolare delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale. Durante questo periodo, che si estende fino al 14 settembre, verranno proposte attività alternative di carattere formativo, ma non propriamente didattiche né curricolari. Il 30 luglio sono stati diffusi i primi dati relativi alle adesioni.

L’iniziativa si configura come un progetto sperimentale su base volontaria, rivolto ai Comuni che hanno scelto di aderire e alle istituzioni scolastiche disponibili a ospitare le attività extrascolastiche. L’obiettivo dichiarato è venire incontro alle esigenze dei genitori lavoratori, offrendo un sostegno concreto alle famiglie nel periodo che precede l’inizio dell’anno scolastico.

I numeri delle adesioni e la copertura territoriale

Il 30 luglio sono stati diffusi i primi dati, ancora provvisori, relativi alla partecipazione: oltre 8.000 iscritti alle attività extrascolastiche organizzate nei 42 Comuni coinvolti nel progetto. Si tratta di adesioni alle iniziative pre-avvio dell’anno scolastico, non a lezioni curriculari vere e proprie.

L’elevata risposta delle famiglie testimonia la presenza di un’esigenza concreta nel territorio emiliano-romagnolo: la necessità di conciliare impegni lavorativi e cura dei figli nel periodo che precede l’inizio delle lezioni. La dimensione territoriale dell’iniziativa, con 42 amministrazioni comunali che hanno aderito volontariamente, evidenzia una disponibilità diffusa a sperimentare nuove modalità di sostegno alle famiglie.

I numeri provvisori costituiscono un primo indicatore della domanda effettiva e saranno utili per valutare, a settembre, l’opportunità di rendere strutturale e ampliare il progetto a livello regionale.

Le dichiarazioni istituzionali e gli obiettivi educativi

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessora alla Scuola, Isabella Conti, hanno sottolineato come l’elevata adesione registrata confermi la risposta a un’esigenza concreta delle famiglie. Nelle dichiarazioni ufficiali emerge il ringraziamento ai sindaci che hanno lavorato in tempi rapidi per rendere possibile la sperimentazione e alle istituzioni scolastiche che ospiteranno le attività.

La visione istituzionale punta a trasformare il periodo pre-scuola in un’occasione di crescita e socialità per bambine e bambini, configurando le istituzioni come presenza costante a fianco delle famiglie. L’obiettivo dichiarato è costruire comunità più capaci di ascoltare, accompagnare e accogliere.

La prospettiva futura è legata ai risultati di settembre: se il bilancio confermerà i numeri attuali, l’amministrazione regionale intende rendere il progetto strutturale già dal prossimo anno, estendendolo a tutti i Comuni dell’Emilia-Romagna. Al momento si tratta di una sperimentazione limitata con dati ancora provvisori.

Le reazioni della scuola: il sondaggio e il nodo calendario

Un sondaggio online condotto dalla Tecnica della Scuola ha coinvolto centinaia di addetti ai lavori del settore, tra cui insegnanti e alcuni genitori, rivelando posizioni contrastanti rispetto all’iniziativa emiliano-romagnola. Il 72,26% dei docenti partecipanti si è dichiarato contrario a modifiche del calendario scolastico motivate principalmente dalle esigenze lavorative e familiari.

La resistenza emersa riguarda l’ipotesi di «spalmare» la pausa didattica estiva nel corso dell’anno anziché concentrarla nei mesi tradizionali. Il tema era già stato sollevato dall’ex ministra del turismo Daniela Santanchè, che aveva proposto una riorganizzazione del calendario ottenendo però la precisazione del ministro Giuseppe Valditara di non essere stato coinvolto nella discussione. Successivamente, il titolare del Mim ha rilanciato il Piano Estate 2026.

È opportuno evidenziare che la sperimentazione dell’Emilia-Romagna si concentra su attività extrascolastiche nel periodo pre-avvio delle lezioni, non su una revisione strutturale del calendario didattico. Le oltre 8.000 adesioni delle famiglie testimoniano un interesse concreto, mentre parte del corpo docente manifesta perplessità su qualsiasi intervento che ridefinisca i tempi consolidati dell’anno scolastico.

Le prossime tappe e gli elementi da monitorare

Il bilancio di settembre rappresenterà lo snodo decisivo per valutare l’eventuale strutturalità del progetto e la sua estensione a tutti i Comuni dell’Emilia-Romagna. Le decisioni successive dipenderanno dai numeri definitivi di partecipazione e dalle valutazioni ufficiali che verranno condotte al termine della sperimentazione, con particolare attenzione alla qualità delle attività svolte e all’effettivo sostegno garantito alle famiglie.