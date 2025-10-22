Concerti Anastacia 2026: date, biglietti e scaletta

La cantante Anastacia lancia un nuovo tour che celebra i 25 anni dell’album d’esordio “Not That Kind”. Il tour, che comprende spettacoli programmati per il 2026 e riprende l’esperienza live del 2025, suscita grande entusiasmo tra i fan.

L’evento rappresenta un’importante ricorrenza, testimoniata dall’attesa degli appassionati che si preparano a rivivere la magia di una carriera costellata di successi e innovazioni. Il pubblico attende notizie sulle nuove date e iniziative.

Il tour di Anastacia prevede le seguenti date:

7 ottobre Padova (Gran Teatro Geox)

9 ottobre Firenze (Teatro Verdi)

10 ottobre Brescia (Teatro Clerici)

La vendita generale dei biglietti per i concerti di Anastacia del 2026 inizierà il 24 ottobre alle ore 11.00 tramite Ticketone.

La possibile scaletta dei concerti di Anastacia

La scaletta completa del tour 2025 offre un percorso musicale sorprendente. I fan potranno ascoltare performance di grande energia con tutti i brani iconici:

One Day In Your Life

Now or Never

Staring at the Sun

Paid My Dues

Nobody Loves Me Better/Don’t cha Wanna

Sick and Tired

Overdue Goodbye

Made for Lovin’ You

I Can Feel You

Vogue/This Is How We Do/Everybody

Heavy on My Heart

You’ll Never Be Alone

Best Days

Secrets/Welcome to My Truth

How Come the World Won’t Stop

All Right Now

Sweet Child o’ Mine

Boxer

Stupid Little Things

Left Outside Alone

Not That Kind

I’m Outta Love

Questa selezione, frutto di anni di esperienza e successo, garantirà un concerto indimenticabile per ogni appassionato.

L’ultimo album e i successi

Il 25° anniversario di “Not That Kind” rappresenta una pietra miliare nella carriera di Anastacia, celebrando un album che ha segnato l’inizio del suo successo mondiale.

Questo lavoro storico ha definito l’identità artistica della cantante, influenzando le sue scelte creative e consolidando il suo impatto nel panorama musicale con forza.

La carriera di Anastacia è contraddistinta da successi internazionali e dalla capacità di reinventarsi. Non solo ha venduto oltre 30 milioni di dischi, ma ha ottenuto numerosi riconoscimenti che confermano il suo impatto globale. Dal suo debutto alla ribalta mondiale, ha segnato la storia della musica pop grazie al talento.

