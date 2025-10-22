Concerti Anastacia 2026: date, biglietti e scaletta

La cantante Anastacia lancia un nuovo tour che celebra i 25 anni dell’album d’esordio “Not That Kind”. Il tour, che comprende spettacoli programmati per il 2026 e riprende l’esperienza live del 2025, suscita grande entusiasmo tra i fan.
L’evento rappresenta un’importante ricorrenza, testimoniata dall’attesa degli appassionati che si preparano a rivivere la magia di una carriera costellata di successi e innovazioni. Il pubblico attende notizie sulle nuove date e iniziative.
Concerti Anastacia 2026: le date del tour
Il tour di Anastacia prevede le seguenti date:
- 7 ottobre Padova (Gran Teatro Geox)
- 9 ottobre Firenze (Teatro Verdi)
- 10 ottobre Brescia (Teatro Clerici)
La vendita generale dei biglietti per i concerti di Anastacia del 2026 inizierà il 24 ottobre alle ore 11.00 tramite Ticketone.
La possibile scaletta dei concerti di Anastacia
La scaletta completa del tour 2025 offre un percorso musicale sorprendente. I fan potranno ascoltare performance di grande energia con tutti i brani iconici:
- One Day In Your Life
- Now or Never
- Staring at the Sun
- Paid My Dues
- Nobody Loves Me Better/Don’t cha Wanna
- Sick and Tired
- Overdue Goodbye
- Made for Lovin’ You
- I Can Feel You
- Vogue/This Is How We Do/Everybody
- Heavy on My Heart
- You’ll Never Be Alone
- Best Days
- Secrets/Welcome to My Truth
- How Come the World Won’t Stop
- All Right Now
- Sweet Child o’ Mine
- Boxer
- Stupid Little Things
- Left Outside Alone
- Not That Kind
- I’m Outta Love
Questa selezione, frutto di anni di esperienza e successo, garantirà un concerto indimenticabile per ogni appassionato.
L’ultimo album e i successi
Il 25° anniversario di “Not That Kind” rappresenta una pietra miliare nella carriera di Anastacia, celebrando un album che ha segnato l’inizio del suo successo mondiale.
Questo lavoro storico ha definito l’identità artistica della cantante, influenzando le sue scelte creative e consolidando il suo impatto nel panorama musicale con forza.
La carriera di Anastacia è contraddistinta da successi internazionali e dalla capacità di reinventarsi. Non solo ha venduto oltre 30 milioni di dischi, ma ha ottenuto numerosi riconoscimenti che confermano il suo impatto globale. Dal suo debutto alla ribalta mondiale, ha segnato la storia della musica pop grazie al talento.
