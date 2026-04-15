Concerti Jovanotti 2026: date, biglietti e scaletta del Jova Summer Party

Il 19 novembre 2025, dal Teatro Cometa di Roma, Jovanotti ha presentato L’Arca di Lorè, un tour mondiale che nel 2026 attraverserà tre continenti prima di approdare in Italia. Il progetto parte tra febbraio e luglio con tappe in Australia (Brisbane, Adelaide), Africa (Kinshasa) ed Europa (Pula, Barcellona, Montreux), funzionando come laboratorio itinerante per testare i nuovi brani dell’album Niuiorcherubini.

Dopo il PalaJova 2025 nei palazzetti, il capitolo italiano prende forma con il Jova Summer Party 2026: sei date estive all’aperto tra agosto e settembre, che trasformano arene sul mare e ippodromi in spazi di festa collettiva. Il viaggio culmina il 12 settembre 2026 al Circo Massimo di Roma, gran finale che conclude mesi di sperimentazione internazionale.

Il Jova Summer Party 2026 attraversa l’Italia con sette appuntamenti estivi distribuiti tra agosto e settembre. Il viaggio parte il 7 agosto dall’Arena Sound Park di Olbia, prosegue il 12 agosto alla Music Arena di Montesilvano e il 17 agosto alla Music Arena di Barletta.

La tappa del 22 agosto si terrà alla Calabria Music Arena di Catanzaro, seguita il 29 agosto dall’Ippodromo La Favorita di Palermo e il 5 settembre dall’Ippodromo di Agnano a Napoli. Il gran finale è fissato per il 12 settembre al Circo Massimo di Roma, location che conclude idealmente il percorso geografico verso la Capitale e sigilla mesi di musica dal vivo in spazi aperti.

Concerti Jovanotti 2026: biglietti

I biglietti per il Jova Summer Party 2026 – L’Arca di Lorè sono disponibili sui siti ufficiali di rivendita biglietti. Per acquistare, è sufficiente accedere alle pagine dedicate alle singole date, dove sono consultabili disponibilità, settori e dettagli operativi aggiornati.

È consigliabile verificare le condizioni specifiche per la data scelta prima di procedere all’acquisto.

Concerti Jovanotti 2026: scaletta

Il tour segue il concept di “laboratorio itinerante”, dove ogni concerto evolve in base al pubblico e al contesto: questa filosofia lascia spazio a variazioni spontanee e possibili sorprese setlist dopo setlist. Tuttavia, alcune delle canzoni papabili della scaletta potrebbero essere le seguenti:

Una tribù che balla

Libera l’anima

Attaccami la spina

Questa è la mia casa

Piove

Penso positivo

Umano

Il muratore

L’ombelico del mondo

Bella

Montecristo

Tensione evolutiva

Mezzogiorno

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang

101

Mi fido di te

Un bene dell’anima

L’ultimo album: Niuiorcherubini e le collaborazioni

Niuiorcherubini segna l’ultimo capitolo discografico di Jovanotti prima del tour estivo. L’album esce il 20 novembre 2025 in formato digitale, con il vinile che seguirà successivamente. Composto da 13 brani, il disco è stato registrato nell’ottobre 2025 a Brooklyn in soli sei giorni, utilizzando esclusivamente nastro analogico e la tecnica della presa diretta, senza alcuna sovraincisione.

Il metodo scelto riflette un’estetica spontanea e fisica: ogni pezzo nasce dall’energia del momento, con idee sviluppate immediatamente in studio. Federico Nardelli ha curato la produzione, mentre Lorenzo definisce il risultato “da funky preacher più che da cantautore”, sottolineando un approccio più vicino alla jam che alla canzone tradizionale.

Tra le collaborazioni spicca quella con Oscar Hernandez della Spanish Harlem Orchestra, che ha arrangiato Senza se e senza ma in versione salsa dura. Il disco integra influenze latine, funk e ritmi urbani newyorkesi, includendo anche un omaggio esplicito a Lucio Dalla. Questa natura live del processo di registrazione prepara il terreno sonoro che verrà portato nei concerti estivi del Jova Summer Party 2026.

La biografia e la carriera: dagli esordi a oggi

Lorenzo Cherubini è nato a Roma il 27 settembre 1966. Gli esordi risalgono alla fine degli anni ’80, quando, grazie a Claudio Cecchetto, pubblica Walking (1987) e È qui la festa? (1988).

Da un inizio rap e dance, evolve verso world music e cantautorato. Nel 2010 riceve il David di Donatello per la colonna sonora di Baciami ancora. I tour Jova Beach Party (2019, 2022) e PalaJova (2025) consolidano il suo legame col pubblico.

Fonte immagine: Rolling Stone