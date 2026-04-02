Concerti Céline Dion 2026: date, biglietti e scaletta

Dopo anni lontana dai palchi, Céline Dion torna finalmente dal vivo nel 2026 con una residency esclusiva a Parigi. Non si tratta di un tour mondiale, ma di una serie speciale di concerti concentrati in un’unica location: la Paris La Défense Arena, uno degli spazi indoor più grandi d’Europa con una capienza di circa 40.000 posti.

L’evento si svolgerà tra settembre e ottobre 2026 e rappresenta un momento attesissimo dai fan di tutto il mondo. La formula della residency permetterà alla cantante canadese di offrire uno show curato nei minimi dettagli, alternando le grandi hit che hanno definito la sua carriera a momenti più intimi e vocalmente intensi.

La residency parigina di Céline Dion si articola su dieci serate concentrate in un mese, tutte ospitate nella stessa venue. Un’opportunità unica per chi desidera assistere dal vivo al ritorno della cantante canadese.

Ecco l’elenco completo delle date annunciate:

12 settembre 2026, Paris La Défense Arena, Parigi

16 settembre 2026, Paris La Défense Arena, Parigi

19 settembre 2026, Paris La Défense Arena, Parigi

23 settembre 2026, Paris La Défense Arena, Parigi

26 settembre 2026, Paris La Défense Arena, Parigi

30 settembre 2026, Paris La Défense Arena, Parigi

3 ottobre 2026, Paris La Défense Arena, Parigi

7 ottobre 2026, Paris La Défense Arena, Parigi

10 ottobre 2026, Paris La Défense Arena, Parigi

14 ottobre 2026, Paris La Défense Arena, Parigi

Concerti Céline Dion 2026: biglietti

I biglietti ufficiali per i concerti di Céline Dion a Parigi sono disponibili su Ticketmaster.it, il canale di vendita autorizzato. Le vendite sono state annunciate nel 2026, dopo il mese di aprile, ma al momento della pubblicazione non sono stati comunicati i prezzi per le diverse categorie.

È importante ricordare che si tratta di una residency limitata alla capitale francese: non è previsto un tour mondiale. Per informazioni aggiornate su disponibilità e dettagli d’acquisto, si consiglia di consultare il sito ufficiale.

Concerti Céline Dion 2026: scaletta

Al momento non è stata diffusa alcuna scaletta ufficiale per i concerti parigini. È tuttavia ragionevole immaginare una selezione che parta dai brani più iconici, quelli che hanno definito la carriera di Céline Dion e che il pubblico attende di cantare insieme a lei, alternando ballate potenti a momenti più raccolti.

Una scaletta ipotetica potrebbe includere:

My Heart Will Go On

The Power of Love

Because You Loved Me

It’s All Coming Back to Me Now

A New Day Has Come

I’m Alive

That’s the Way It Is

Ne partez pas sans moi

Beauty and the Beast

Think Twice

Pour que tu m’aimes ancora

All by Myself

Falling into You

If That’s What It Takes

The Prayer

I’m Your Angel

When I Fall in Love

Love Can Move Mountains

River Deep Mountain High

L’equilibrio tra classici anglofoni e brani francofoni riflette l’identità artistica di Céline Dion e promette uno spettacolo in grado di ripercorrere decenni di successi.

L’ultimo album prima della pausa

Il disco più recente è Courage, pubblicato nel 2019. Il progetto ha preceduto il Courage World Tour, interrotto nel 2020, e presenta un sound pop con influenze dance e rock.

La biografia in breve

Céline Dion nasce il 30 marzo 1968 a Charlemagne, in Québec. La vittoria all’Eurovision Song Contest nel 1988 con Ne partez pas sans moi segna l’inizio della carriera internazionale. Negli anni Novanta arrivano i successi globali, da My Heart Will Go On a The Power of Love, che consolidano il suo status di icona pop.

Con oltre 200 milioni di copie vendute in tutto il mondo, rimane una delle artiste più celebri di sempre.

Fonte immagine: Vanity Fair