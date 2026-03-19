Concerti Cosmo 2026: date, biglietti e scaletta

Cosmo ha presentato il La fonte – Matinée Tour 2026, una serie di concerti estivi programmati nelle ore del mattino che rappresentano una novità assoluta per la scena italiana. I live diurni accompagneranno l’uscita del nuovo album La fonte, in arrivo il 17 aprile 2026, e prenderanno il via a fine maggio toccando alcuni dei principali festival del paese.

L’idea si colloca nel solco delle sperimentazioni dal vivo che da sempre caratterizzano l’artista, dopo esperienze come il Cosmotrain e i tram di Cosmotronic. Questa volta il concerto diventa un viaggio musicale pensato per seguire il ritmo della giornata, alternando atmosfere dilatate a momenti di maggiore intensità e ridefinendo il rapporto tra musica, spazio e pubblico lontano dai tradizionali orari serali.

Il La fonte – Matinée Tour 2026 toccherà sei città italiane tra maggio e agosto, portando i concerti diurni di Cosmo in una serie di festival e location di rilievo.

Il calendario completo delle date confermate:

24 maggio 2026 – mi ami Festival – Milano

– mi ami Festival – Milano 2 giugno 2026 – Decibel Presents – Firenze

– Decibel Presents – Firenze 5 luglio 2026 – acieloaperto Festival – Cesenatico (FC)

– acieloaperto Festival – Cesenatico (FC) 12 luglio 2026 – Forte di Bard – Bard (AO)

– Forte di Bard – Bard (AO) 12 agosto 2026 – Color Fest – Lamezia Terme (CZ)

– Color Fest – Lamezia Terme (CZ) 15 agosto 2026 – Locus Festival – Ostuni (BR)

L’itinerario abbraccia l’intera penisola, dal nord al sud, attraversando contesti diversi: dai festival metropolitani come il mi ami di Milano alle cornici storiche del Forte di Bard in Valle d’Aosta, fino alle location estive del Salento e della Calabria. Il calendario potrebbe essere soggetto ad aggiornamenti con nuove date.

Concerti Cosmo 2026: i biglietti

I biglietti per il La fonte – Matinée Tour 2026 sono disponibili sui circuiti di vendita autorizzati. Al momento dell’annuncio non sono stati comunicati prezzi specifici per le singole date del tour.

Per verificare la disponibilità effettiva e le condizioni di acquisto è consigliabile consultare esclusivamente i canali ufficiali, che garantiscono transazioni sicure e biglietti autentici. Affidarsi a rivenditori non autorizzati o piattaforme secondarie può esporre a rischi di truffe o biglietti non validi.

Concerti Cosmo 2026: la scaletta

Non è stata diffusa una scaletta ufficiale per il La fonte – Matinée Tour 2026, ma è possibile tracciare un quadro orientativo partendo dal repertorio consolidato di Cosmo e dai brani del nuovo album in uscita. Il pubblico potrà probabilmente ascoltare una selezione che spazia dai successi più popolari ai pezzi inediti, costruendo un percorso equilibrato tra energia e sperimentazione.

Tra i titoli più attesi figurano:

Gira che ti gira

Puccy Bom

La musica illegale

Talponia

Quando ho incontrato te

Regata 70

Le voci

Troppo forte

Questi brani hanno segnato il percorso dell’artista negli ultimi anni. A questi si aggiungono L’ultima festa, uno dei brani più noti della sua discografia, insieme a Turbo, Sei la mia città e La terza estate dell’amore.

Il tour offrirà inoltre spazio ai brani di La fonte, tra cui il singolo Ciao, pubblicato il 21 gennaio 2026, e probabilmente Sulle ali del cavallo bianco, titolo dell’album precedente che potrebbe rientrare nella scaletta. Non mancheranno pezzi storici come Ho visto un Dio, Mango, Vele al vento e L’abbraccio, per offrire una panoramica completa del percorso artistico di Cosmo.

La scaletta definitiva potrà variare a seconda delle date e delle esigenze del formato matinée, pensato per valorizzare atmosfere diverse rispetto ai live serali tradizionali.

L’ultimo album: l’uscita di aprile e la collaborazione con Not Waving

Il 17 aprile 2026 esce La fonte, nuovo album di Cosmo pubblicato da Columbia Records – Sony Music Italy/42Records. Il progetto nasce dalla collaborazione con Alessio Natalizia, noto come Not Waving, già produttore del precedente Sulle ali del cavallo bianco (2024).

Il sodalizio artistico prosegue lungo coordinate sonore che fondono pop ed elettronica con approccio sperimentale, evitando schemi convenzionali. La fonte si colloca a distanza di dieci anni dall’affermazione di L’ultima festa e rappresenta un’ulteriore evoluzione del linguaggio dell’artista.

La biografia e la carriera: dagli esordi ai palchi dei festival

Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, è nato nel 1982 a Ivrea e ha mosso i primi passi nella scena musicale italiana con i Drink to Me nei primi anni 2000. Il debutto da solista è arrivato nel 2013 con l’album Disordine, che ha segnato l’inizio di un percorso artistico caratterizzato dalla fusione tra elettronica e pop.

La vera affermazione è giunta nel 2016 con L’ultima festa, brano che ha ampliato significativamente il suo pubblico e consolidato la sua cifra stilistica.

Nel corso degli anni, Cosmo ha costruito una forte identità live attraverso sperimentazioni innovative come il Cosmotrain e i tram Cosmotronic, riconfermando con il La fonte – Matinée Tour 2026 la sua vocazione a ridefinire l’esperienza del concerto e il rapporto con il pubblico.

Fonte immagine: Rolling Stone