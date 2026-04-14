Concerti Lorde 2026: data, biglietti e scaletta dell'Ultrasound World Tour

Lorde torna in Italia per un nuovo appuntamento dal vivo: giovedì 23 luglio 2026 la cantautrice neozelandese sarà protagonista al Parco della Musica di Milano, nell’ambito di Unaltrofestival 2026. Si tratta della seconda tappa italiana dopo il sold out registrato il 29 novembre 2025 all’Unipol Arena di Bologna, nell’interno dell’Ultrasound World Tour.

L’annuncio conferma Lorde come primo nome della lineup 2026 del festival, che arriva dopo un’edizione 2025 caratterizzata dalla presenza di Fontaines D.C., The Smashing Pumpkins e Massive Attack. La scelta dell’artista testimonia la volontà di mantenere alto il profilo della rassegna, ormai consolidata come punto di riferimento per la musica live internazionale in Italia.

Concerti Lorde 2026: data del tour italiano

Lorde ha confermato due appuntamenti nel nostro Paese tra la fine del 2025 e l’estate 2026. Il primo si è tenuto il 29 novembre 2025 all’Unipol Arena di Bologna, tappa italiana dell’Ultrasound World Tour che ha registrato il sold out in tempi rapidissimi, testimoniando il forte legame tra la cantautrice neozelandese e il pubblico italiano.

La seconda data è fissata per giovedì 23 luglio 2026 al Parco della Musica di Milano, nell’ambito di Unaltrofestival 2026. Si tratta del primo nome annunciato per la nuova edizione del festival, che nel 2025 ha ospitato artisti come Fontaines D.C., The Smashing Pumpkins e Massive Attack.

Il passaggio dall’arena invernale al grande palco estivo festivaliero segna una progressione significativa, confermando l’interesse crescente verso l’artista in Italia.

Concerti Lorde 2026: biglietti

I biglietti per il concerto del 23 luglio 2026 al Parco della Musica sono disponibili attraverso due canali ufficiali: Comcerto e Live Nation. Il sito di Comcerto segnala nuove disponibilità per la data milanese, indicazione che le vendite sono attive o in procinto di aprirsi al pubblico.

Le fonti ufficiali non specificano le fasce di prezzo né gli orari precisi di apertura delle vendite per il concerto di Unaltrofestival 2026. Data l’elevata domanda registrata per la data di Bologna del 29 novembre 2025, andata sold out in tempi rapidi, si raccomanda di monitorare con attenzione i canali ufficiali e di procedere all’acquisto non appena i biglietti risultano disponibili.

È fondamentale affidarsi esclusivamente ai rivenditori autorizzati per evitare rischi legati a biglietti non validi o a prezzi gonfiati sul mercato secondario.

Concerti Lorde 2026: scaletta

Non esiste ancora una scaletta ufficiale per il concerto di Milano, ma è ragionevole attendersi un repertorio che unisca i brani più celebri della carriera di Lorde ai pezzi del nuovo album Virgin. Tra i titoli più probabili figurano:

Royals

Team

Green Light

Liability

Supercut

Solar Power

Shapeshifter

Ribs

Buzzcut Season

Homemade Dynamite

L’attenzione del pubblico italiano per Shapeshifter, brano centrale del disco 2025, suggerisce che troverà spazio nel live milanese. Naturalmente, l’ordine e la selezione definitiva potranno variare rispetto alle altre date dell’Ultrasound World Tour.

L’ultimo album

Virgin, pubblicato a giugno 2025, segna il quarto capitolo discografico di Lorde e rappresenta un’evoluzione verso sonorità più rarefatte e mature. Il disco fonde elettronica minimalista, pop d’autore e suggestioni acustiche, costruendo atmosfere intense e introspettive che riflettono la crescita artistica dell’autrice.

Tra i brani più apprezzati dai fan emerge Shapeshifter, che affronta con lucidità temi di sessualità e fluidità delle relazioni moderne, confermando la capacità di Lorde di tradurre in musica le contraddizioni emotive della sua generazione. L’album è interamente frutto della sua scrittura e produzione, senza collaborazioni di rilievo.

La biografia e la carriera

Lorde è una cantautrice neozelandese che ha ridefinito il panorama pop contemporaneo fin dal suo esordio nel 2013 con Pure Heroine, trainato dalla hit planetaria Royals che le è valsa un Grammy. Il seguito Melodrama, pubblicato nel 2017, ha consolidato la sua capacità di raccontare con lucidità i contrasti generazionali tra fragilità e consapevolezza.

Il sold out rapido della data bolognese del 29 novembre 2025 testimonia il legame solido con il pubblico italiano.

Fonte immagine: NOS Alive