Concerti The Kolors 2026: date, biglietti e scaletta

I The Kolors tornano a infiammare l’estate italiana con una serie di date live annunciate il 9 aprile 2026. La formazione guidata da Stash ha svelato il calendario della tournée estiva dopo il lancio del singolo Rolling Stones, uscito venerdì 27 marzo su tutte le piattaforme digitali.

Il brano anticipa il nuovo album, dichiarato “chiuso” già a febbraio ma ancora avvolto dal riserbo: nessuna informazione su titolo, tracklist o data di distribuzione.

Il trio arriva da due partecipazioni consecutive al Festival di Sanremo, nel 2024 con Un ragazzo una ragazza e nel 2025 con Tu con chi fai l’amore, entrambe accolte con entusiasmo dal pubblico. Prima ancora, nel 2018, la band aveva portato sul palco dell’Ariston Frida (mai, mai, mai).

Tra i successi più recenti spiccano anche Pronto come va, Everytime e collaborazioni celebri come Pensare male con Elodie e Come le onde con J-Ax. Il tour estivo rappresenta il primo banco di prova per il nuovo progetto discografico e per il sound di Rolling Stones.

Il calendario estivo dei The Kolors prenderà il via il 3 luglio 2026 a Mirano (Venezia), con la tappa al Mirano Summer Festival. A metà mese, il 18 luglio, la band porterà la sua musica sul palco di Piazzale Rocca Maggiore ad Assisi (Perugia), nell’ambito dell’Assisi Summer Festival.

Il tour proseguirà in Toscana il 4 agosto a Gavorrano (Grosseto), presso il Teatro delle Rocce, e si concluderà il 14 agosto sull’Altopiano di Asiago (Vicenza), in Piazza Carli, per Asiago Live 2026.

Le quattro tappe annunciate il 9 aprile 2026 toccano alcune delle location più suggestive del centro-nord, confermando la vocazione estiva e festivaliera del gruppo guidato da Stash. L’itinerario attraversa Veneto, Umbria e Toscana, portando i The Kolors in piazze storiche e anfiteatri naturali già protagonisti delle ultime estati musicali italiane.

Concerti The Kolors 2026: biglietti

I biglietti per le date estive sono in vendita dall’8 aprile 2026 sui circuiti ufficiali TicketOne e Friends & Partners, che curano la distribuzione per conto degli organizzatori.

Al momento dell’annuncio non sono stati comunicati prezzi ufficiali: i costi possono variare a seconda del festival e del settore scelto, poiché ogni evento prevede policy e configurazioni dedicate. Per conoscere le tariffe aggiornate e verificare la disponibilità si consiglia di consultare direttamente i siti ufficiali, dove sono pubblicate anche eventuali promozioni e condizioni di accesso.

Concerti The Kolors 2026: scaletta

Al momento la band non ha pubblicato la scaletta ufficiale dei concerti estivi 2026. Tuttavia, in base ai live recenti e ai brani più amati dal pubblico, è possibile ipotizzare una tracklist che spazierà tra le hit consolidate, le partecipazioni sanremesi e il nuovo singolo.

Tra i brani attesi figurano certamente:

Rolling Stones , il singolo uscito il 27 marzo 2026 e destinato a diventare uno dei tormentoni dell’estate

, il singolo uscito il 27 marzo 2026 e destinato a diventare uno dei tormentoni dell’estate Un ragazzo una ragazza

Tu con chi fai l’amore

Pronto come va

Non mancheranno le pietre miliari del repertorio della band:

Italodisco

Everytime

Me Minus You

Probabili anche le tracce portate sul palco dell’Ariston nelle edizioni passate e le collaborazioni più amate:

Frida (mai, mai, mai) dal 2018

dal 2018 Pensare male con Elodie

con Elodie Los Angeles con Guè

con Guè Solero con Lorenzo Fragola

con Lorenzo Fragola Come le onde con J-Ax

con J-Ax What Happened Last Night

Chemical Love

Non è vero

Karma

Mal di gola

Cabriolet Panorama

L’ordine e la selezione definitiva dipenderanno dalla serata, dalla location e dalla durata del set, che nei festival si attesta mediamente tra i 75 e i 90 minuti. I fan potranno comunque aspettarsi un mix equilibrato tra energia dance, ballad e momenti di interazione con il pubblico.

L’ultimo album: progetto chiuso, dettagli in arrivo

A febbraio 2026 i The Kolors hanno annunciato la chiusura del loro nuovo album, mantenendo però massimo riserbo su titolo, tracklist e data di distribuzione. L’unica anticipazione ufficiale è il singolo Rolling Stones, lanciato venerdì 27 marzo 2026, che rappresenta il primo assaggio del progetto discografico in arrivo e funge da ponte verso l’uscita dell’album completo.

La biografia e la carriera: da Amici ai palchi estivi

I The Kolors conquistano il grande pubblico vincendo Amici nel 2015, guidati da Stash alla voce. La band pubblica tre album tra 2014 e 2017 (I Want, Out, You) e partecipa tre volte a Sanremo (2018, 2024, 2025), consolidando il successo con hit come Everytime e Italodisco.

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