Concerto Primo Maggio 2026 a Roma: Litfiba, Riccardo Cocciante e gli artisti in scaletta

Il Concerto del Primo Maggio 2026 si terrà venerdì 1° maggio a Roma, con inizio fissato per le ore 15:00 in piazza San Giovanni. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione, con decine di migliaia di spettatori previsti nella storica location della capitale.

La produzione sta continuando a svelare i dettagli dell’edizione 2026 in questi giorni. Al momento i nomi dei conduttori non sono ancora stati annunciati, ma negli anni passati la guida della manifestazione è stata affidata a volti dello spettacolo e della musica come Ambra Angiolini, Lodovico Guenzi, Noemi, Ermal Meta e Big Mama.

La cornice e l’organizzazione: piazza San Giovanni, iCompany e il tema 2026

Il Concertone torna nella storica piazza San Giovanni a Roma, cuore simbolico di un evento che unisce musica e impegno civile. L’organizzazione è affidata a iCompany, con il supporto di CGIL, CISL e UIL, mentre la direzione artistica è guidata da Massimo Bonelli.

L’edizione 2026 porta un tema forte e attuale: “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Il concerto si conferma così non solo palcoscenico musicale, ma anche spazio di riflessione sui diritti del lavoro nell’epoca delle trasformazioni tecnologiche.

La scaletta dei cantanti: Litfiba, Riccardo Cocciante, La Niña, Emma Nolde e Angelica Bove

Il palco del Concerto del Primo Maggio 2026 vedrà alternarsi artisti storici e nuove voci della scena musicale italiana. Tra i nomi confermati spiccano i Litfiba, che si preparano al tour celebrativo dei quarant’anni dell’album 17 Re: la formazione composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo ha già venduto oltre 50.000 biglietti per le venti date in programma tra giugno e agosto.

Presente anche Riccardo Cocciante, che nel marzo di quest’anno ha pubblicato l’album Ho vent’anni con te.

Tra gli artisti della nuova generazione spicca Angelica Bove, cantautrice premiata a febbraio durante la 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Mattone nella sezione Nuove Proposte, dove ha conquistato il Premio della Critica Mia Martini. Sul palco anche La Niña, reduce dalla vittoria della Targa Tenco per il Migliore album in dialetto grazie a Furèsta, che include i singoli Guapparìa e Figlia d’ ‘a tempesta.

Completa il quadro Emma Nolde, che nel novembre 2024 ha pubblicato il suo terzo album Nuovospaziotempo.

L’ordine di esibizione e la scaletta dettagliata dei brani non sono ancora stati comunicati dall’organizzazione.

Il contest 1MNEXT2026: i 12 finalisti e l’opportunità del palco del Concertone

1MNEXT2026 è il contest dedicato agli artisti emergenti, ideato e prodotto da iCompany, l’organizzatrice del Concertone promosso da CGIL, CISL e UIL. L’iniziativa offre ai giovani talenti un trampolino straordinario: i tre vincitori potranno esibirsi in Piazza San Giovanni in Laterano durante l’evento del Primo Maggio, conquistando visibilità davanti a decine di migliaia di spettatori e al pubblico televisivo.

I dodici finalisti che hanno conquistato l’ultima fase del contest sono:

Bambina

Biancamare

Cainero

Cristiana Verardo

Daiana Lou

Giovami

Ilaria Kappler

Giovedì

Macadamia

Montegro

Tufo

Vaeva

I nomi dei tre artisti vincitori saranno svelati giovedì 16 aprile, a pochi giorni dal Concertone stesso, e rappresenteranno una delle sorprese più attese dell’edizione 2026.

Come seguirlo in tv e streaming: Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia

Il concerto del primo maggio sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2, garantendo copertura televisiva e radiofonica completa dell’evento. Chi preferisce lo streaming potrà seguire la maratona musicale su RaiPlay e Rai Italia, con la possibilità di connettersi da qualsiasi dispositivo.

L’appuntamento è fissato alle 15:00, orario di inizio della manifestazione da piazza San Giovanni.