Concerti Achille Lauro 2027: date, biglietti e scaletta

Il 31 marzo 2026 Achille Lauro ha annunciato otto nuove date negli stadi per il tour Per sempre noi nel 2027, dal 3 giugno al 10 luglio. La notizia è arrivata dopo il sold-out dei palazzetti nel 2026 e segna il passaggio definitivo verso le grandi arene.

I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati, alimentando l’attesa dei fan per questa nuova stagione live.

Il tour Per sempre noi 2027 toccherà otto città italiane in poco più di un mese, coprendo l’intero territorio nazionale da Nord a Sud. L’itinerario prende il via in Friuli-Venezia Giulia e si conclude in Sicilia, attraversando le principali piazze dello Stivale in piena estate.

Ecco il calendario completo delle date confermate:

3 giugno 2027 – Udine – Bluenergy Stadium

– Udine – Bluenergy Stadium 6 giugno 2027 – Bologna – Stadio Dall’Ara

– Bologna – Stadio Dall’Ara 11 giugno 2027 – Bari – Stadio San Nicola

– Bari – Stadio San Nicola 15 giugno 2027 – Milano – Stadio San Siro

– Milano – Stadio San Siro 22 giugno 2027 – Torino – Allianz Stadium

– Torino – Allianz Stadium 26 giugno 2027 – Padova – Stadio Euganeo

– Padova – Stadio Euganeo 30 giugno 2027 – Roma – Stadio Olimpico

– Roma – Stadio Olimpico 10 luglio 2027 – Messina – Stadio Franco Scoglio

Il calendario prevede una distribuzione equilibrata: tre tappe nel Nord-Est, due nel Nord-Ovest, una nel Centro, una nel Sud e una nelle isole. Questo permetterà ai fan di ogni regione di assistere agli show senza necessità di lunghi spostamenti.

Concerti Achille Lauro 2027: biglietti

I biglietti per il tour Per sempre noi 2027 sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati, con prevendita generale attiva da marzo 2026. Per gli show del 2026, la data del 7 giugno a Rimini è ancora in vendita, mentre quelle del 10 giugno a Roma e del 15 giugno a Milano hanno registrato il sold-out.

I prezzi ufficiali non sono stati divulgati per tutte le città, ma fonti di settore indicano tariffe orientative intorno agli 89-90 euro per lo Stadio San Siro di Milano, con variazioni in base al settore e alla location. Si consiglia di acquistare esclusivamente attraverso i canali ufficiali per evitare sovrapprezzi e truffe.

Concerti Achille Lauro 2027: scaletta

Achille Lauro non ha ancora annunciato una scaletta ufficiale per il tour 2027 Per sempre noi, ma è possibile tracciare un percorso plausibile partendo dai concerti più recenti e dalle uscite discografiche. Gli spettacoli negli stadi potrebbero includere un equilibrio tra classici, brani estratti da Comuni mortali e singoli freschi come In viaggio verso il Paradiso e Perdutamente, pubblicati tra marzo e aprile 2026.

Basandosi sulle esibizioni nei palazzetti 2026 e sugli show Comuni Immortali, questa potrebbe essere una possibile scaletta:

In viaggio verso il Paradiso

Perdutamente

AMOR

Dannata San Francisco

Cristina

Fiori di papavero

Incoscienti giovani

Walk of Fame

Me ne frego

Amore disperato

Rolls Royce

1969

Bam Bam Twist

Marilù

Senza una stupida storia

Solo noi

Che sarà

C’est la vie

Thoiry Remix

È probabile che la selezione venga aggiornata più volte prima del debutto a Udine, con possibili aggiunte o variazioni per adattare lo show alle dimensioni degli stadi e ai gusti del pubblico.

L’ultimo album

Comuni mortali, pubblicato il 17 aprile 2025 per Warner Music Italy, rappresenta il settimo capitolo discografico di Achille Lauro. L’album raccoglie 12 tracce che attraversano hip-hop e pop-rock, esplorando temi di vulnerabilità e identità umana.

Tra i brani principali spiccano Perdutamente, AMOR, Dannata San Francisco, Cristina e Fiori di papavero, oltre a Incoscienti giovani, portato sul palco di Sanremo 2025. Questo lavoro costituisce la spina dorsale del tour 2027, offrendo al pubblico una lettura intima e stratificata del percorso artistico dell’artista.

La biografia e la carriera

Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, è nato l’11 luglio 1990 a Verona e cresciuto a Roma, dove ha mosso i primi passi nella crew Quarto Blocco. Tra il 2014 e il 2018 ha pubblicato album che hanno segnato il passaggio dal rap underground al pop innovativo.

La consacrazione arriva con Sanremo: nel 2019 presenta Rolls Royce, nel 2020 Me ne frego, nel 2021 diventa ospite fisso e nel 2022 porta Domenica, guadagnandosi la partecipazione all’Eurovision per San Marino. Nel 2021 il tormentone Mille con Fedez e Orietta Berti lo lancia presso il grande pubblico.

Dal 2024 è giudice a X Factor. Nel 2025 torna all’Ariston con Incoscienti giovani; nel 2026 fonda la Fondazione Madre per ragazzi in disagio, chiude le Olimpiadi Milano-Cortina all’Arena di Verona, co-conduce la serata sanremese e pubblica In viaggio verso il Paradiso il 20 marzo.

Fonte immagine: Libero.it