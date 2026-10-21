AscoltaMI, voucher psicologici per studenti: come richiederli su Unica e cambiare psicologo

Il servizio AscoltaMI promuove il benessere psicologico e relazionale nella comunità scolastica, contrastando il disagio giovanile e fenomeni quali bullismo e cyberbullismo. Avviato il 28 maggio 2026 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha riaperto la presentazione delle domande per i voucher dell’anno scolastico 2026/2027 il 15 ottobre.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), trova fondamento nel protocollo d’intesa del 19 marzo 2024 e nei decreti ministeriali n. 56 del 30 marzo 2026 e n. 63 del 3 aprile 2026, configurandosi come azione integrativa di prevenzione orientata a sostenere i percorsi di crescita personale e a favorire un clima scolastico inclusivo.

I destinatari e la procedura di domanda su Unica

Il servizio si rivolge agli studenti frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, sia statale sia paritaria. La domanda può essere presentata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, mentre gli studenti maggiorenni possono richiederla direttamente.

Per accedere al beneficio occorre collegarsi alla Piattaforma Unica, entrare nell’area privata e selezionare la sezione Agevolazioni. Da lì si inoltra la richiesta confermando l’informativa sulla privacy e il consenso informato.

Le famiglie con più figli nelle classi previste possono presentare una domanda per ciascuno di essi. L’assegnazione dei voucher avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino all’esaurimento delle risorse attribuite a ogni ufficio scolastico regionale. La tempestività nell’invio risulta quindi determinante per ottenere il contributo entro i limiti di disponibilità previsti.

L’iter operativo digitale: scelta del professionista e colloqui

L’erogazione del servizio AscoltaMI si articola in tre passaggi sequenziali gestiti interamente online tramite Piattaforma Unica. Dopo l’invio della domanda con consenso informato e privacy, le famiglie che ottengono esito positivo possono selezionare il professionista.

La scelta dello psicologo accreditato nell’ambito regionale avviene a partire dal 28 ottobre 2026 e deve essere completata entro 30 giorni. Lo studente deve risultare autenticato su Unica mediante SPID, CIE, CNS, eIDAS oppure credenziali create con abilitazione della segreteria scolastica sul sistema SIDI. Il professionista selezionato propone la prima data disponibile entro 10 giorni dalla conferma.

La pianificazione degli appuntamenti successivi avviene con un preavviso minimo di 5 giorni. I genitori devono confermare ogni seduta entro 72 ore dalla ricezione della proposta. Gli incontri si svolgono in videoconferenza direttamente nel profilo personale dello studente, all’interno della sezione Sportello psicologico della piattaforma.

Il pacchetto di incontri, le modifiche e la tutela dei dati

Il voucher assegnato copre un massimo di cinque incontri gratuiti con lo psicologo scelto. Il primo colloquio ha una durata di 70 minuti, utili a definire l’organizzazione del percorso, mentre i successivi si svolgono in 60 minuti ciascuno.

Gli studenti possono spostare o annullare un appuntamento senza penalità, a condizione di comunicarlo entro 24 ore dall’orario previsto per la seduta. I colloqui si tengono in videoconferenza all’interno di un ambiente digitale protetto, accessibile tramite la sezione Sportello psicologico del profilo personale su Unica.

L’infrastruttura rispetta le normative sulla privacy e il codice deontologico degli psicologi. Le istituzioni scolastiche e i dirigenti ricevono esclusivamente report sintetici e dati aggregati sull’adesione complessiva al servizio, senza alcuna possibilità di risalire all’identità o ai dati personali dei singoli beneficiari.

La selezione degli psicologi e i vincoli professionali

Gli psicologi che prendono parte al servizio AscoltaMI vengono individuati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi tra i professionisti iscritti agli albi regionali da almeno tre anni. Il requisito minimo richiede inoltre un’esperienza complessiva di tre anni in ambito scolastico e in progetti rivolti all’età evolutiva, garantendo così competenze specifiche nella gestione delle dinamiche adolescenziali e del contesto educativo.

Per tutelare l’imparzialità del percorso ed evitare sovrapposizioni di ruolo, i professionisti non possono seguire studenti iscritti a istituti nei quali prestano o hanno prestato servizio come docenti. I genitori o i responsabili possono consultare le schede informative dei professionisti disponibili nell’ambito del servizio, valutando così il curriculum e le aree di specializzazione prima di effettuare la scelta più adatta alle esigenze dello studente.

Il cambio del professionista e il nuovo voucher

Lo studente può sostituire lo psicologo una sola volta, dopo il primo colloquio e prima dell’inizio del secondo incontro. Quando emerge l’esigenza di cambiare professionista, il genitore o responsabile che ha presentato la domanda riceve una comunicazione per gestire il passaggio.

La sostituzione comporta la rinuncia al voucher iniziale e la richiesta di un nuovo beneficio, che resta subordinata alla disponibilità effettiva delle risorse regionali. Prima di confermare l’operazione, il sistema verifica in automatico la presenza di fondi sufficienti nell’ambito territoriale di competenza.

Se le risorse sono disponibili, il richiedente ha 15 giorni per selezionare un altro psicologo dall’elenco accreditato. Il mancato rispetto del termine determina la revoca definitiva del beneficio e la disattivazione del servizio. Qualora i fondi regionali risultino invece insufficienti, il cambio non può essere perfezionato immediatamente.

In questo caso la famiglia può verificare nuovamente la disponibilità economica in un momento successivo, purché entro le 24 ore precedenti il secondo appuntamento già programmato. Nelle 24 ore immediatamente antecedenti il secondo incontro, la possibilità di richiedere la sostituzione del professionista decade.

Per gli studenti che abbiano già svolto almeno due colloqui e si trovino in situazione di grave disagio, resta attiva la possibilità di segnalare la propria condizione al Ministero. La richiesta di assistenza si inoltra tramite il modulo presente nella sezione «Assistenza > Richiedi assistenza», selezionando la categoria «Sportello psicologico».