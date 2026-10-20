Insegnanti responsabili se non vigilano in ricreazione: la corte condanna la scuola per l'infortunio tra alunni

La vicenda prende avvio da un infortunio verificatosi durante l’orario scolastico. Nel corso della ricreazione in cortile, un alunno fa cadere a terra con uno sgambetto un compagno, che tuttavia non riporta conseguenze fisiche immediate.

Pochi minuti più tardi, durante il tragitto tra la mensa scolastica e l’aula, lo studente vittima del primo episodio prende la rincorsa, supera altri bambini e colpisce una compagna, provocandone la caduta a terra e diverse lesioni.

La famiglia dell’alunna infortunata agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale di primo grado respinge la domanda, escludendo la responsabilità dell’istituto.

La Corte d’Appello, in secondo grado, ribalta la decisione e accoglie parzialmente la richiesta risarcitoria, sottolineando che durante il primo episodio in cortile l’insegnante non aveva vigilato adeguatamente: non si era accorto dello sgambetto e dunque non aveva posto in atto alcun intervento correttivo.

Il contenzioso giunge quindi in Cassazione, che richiama i principi consolidati in materia di responsabilità per omessa vigilanza e dispone che la Corte d’Appello, in diversa composizione, si adegui ai principi stessi.

All’esito del nuovo giudizio, la responsabilità dell’istituto viene confermata: la mancata percezione del primo gesto e l’assenza di un intervento tempestivo vengono ritenute causa diretta dell’infortunio successivo, avvenuto in un clima di rivalsa e giustizia fai da te tra studenti.

L’obbligo di vigilanza durante la ricreazione

L’obbligo di vigilanza dei docenti si estende a tutti i momenti della giornata scolastica, compresi quelli di pausa e gioco in cortile. La Corte d’Appello ha sottolineato come la sorveglianza attiva durante la ricreazione sia essenziale per prevenire l’escalation di tensioni tra alunni.

Secondo i giudici, se il docente si fosse accorto del primo episodio avrebbe potuto prevedere l’evoluzione del nervosismo tra i due bambini e intervenire tempestivamente per interrompere la sequenza conflittuale. La mancata percezione dell’evento iniziale ha impedito ogni possibilità di azione preventiva, lasciando spazio alla reazione del minore che si è sentito vittima di un’ingiustizia non riconosciuta dall’autorità scolastica.

La Corte ha individuato alcuni interventi che avrebbero potuto evitare l’infortunio:

un richiamo o rimprovero d’autorità alla bambina autrice dello spintone avrebbe verosimilmente placato l’istanza di rivalsa del compagno;

l’imposizione di una maggiore distanza tra i due durante l’attesa in fila avrebbe consentito una migliore prontezza operativa per impedire la reazione.

La responsabilità della scuola deriva quindi dalla mancata prevenzione sia dell’azione iniziale sia della successiva reazione vendicativa. Il silenzio dell’educatore, dal punto di vista infantile della vittima, non ha lasciato altra alternativa che una forma di “giustizia fai da te”, con conseguenze dannose per l’incolumità di un’altra alunna coinvolta nella caduta.

Le motivazioni della corte e i riferimenti giurisprudenziali

La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 403/2026 dell’8 aprile 2026, ha fondato la propria decisione su un principio giurisprudenziale consolidato: l’obbligo di vigilanza del personale scolastico decorre dal momento in cui gli alunni varcano il perimetro dell’istituto e permane per tutta la permanenza a scuola, indipendentemente dal fatto che l’evento si verifichi durante le lezioni in aula o nei momenti di pausa.

Il riferimento cardine è rappresentato dalla pronuncia della Cassazione, sezione VI-3, n. 21255/2022, che ha chiarito come risulti “del tutto irrilevante se [l’evento] sia avvenuto al di fuori o no dell’orario di lezioni”. Questo orientamento estende la responsabilità dell’istituto e del personale docente a tutti i momenti della giornata scolastica, comprese ricreazione, spostamenti e attese.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso, ha disposto che la Corte d’Appello in diversa composizione si attenesse ai principi consolidati in materia di responsabilità per omessa vigilanza, confermando così l’impianto interpretativo che vincola l’istituzione scolastica a garantire la sicurezza degli alunni in ogni fase della loro presenza a scuola.

Le implicazioni pratiche per scuole e docenti

La sentenza valorizza la sorveglianza attiva nei momenti informali della vita scolastica: cortile, spostamenti tra locali e file di attesa richiedono la stessa attenzione riservata all’attività in aula. La Corte d’Appello indica espressamente gli interventi tempestivi che avrebbero potuto prevenire l’infortunio: un richiamo immediato dell’autore del primo gesto scorretto e l’imposizione di maggiore distanza fisica tra gli alunni coinvolti durante la fila verso l’aula.

Tali misure, secondo i giudici, avrebbero verosimilmente interrotto la sequenza conflittuale o almeno limitato gli effetti della reazione ritorsiva. L’obiettivo è ridurre il rischio di escalation tra studenti, evitando che dinamiche di “giustizia fai da te” sfocino in danni fisici.

Per le scuole emerge l’importanza di presidiare con continuità anche i momenti di transito e pausa, garantendo presenza e prontezza operativa del personale docente.