Permessi diritto allo studio 2027, domanda entro il 15 novembre 2026: 150 ore e contingente del 3%

Il personale scolastico, sia docente sia ATA, ha la facoltà di accedere ai permessi per il diritto allo studio per un massimo di 150 ore all’anno. Questa opportunità è destinata alla frequenza di percorsi formativi riconosciuti e rappresenta uno strumento concreto per favorire l’aggiornamento e la crescita professionale del personale della scuola.

L’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di un’apposita domanda e soggetto a contingentamento, definito a livello regionale e provinciale dagli Uffici Scolastici Regionali competenti, sulla base delle disponibilità complessive del personale in servizio.

La finestra di domanda 2027: scadenza 15 novembre 2026 ed eccezione del 10 dicembre

La presentazione della domanda per i permessi diritto allo studio segue una tempistica precisa. La scadenza ordinaria è fissata al 15 novembre 2026, data entro cui il personale scolastico deve inoltrare l’istanza dopo che gli Uffici Scolastici Regionali hanno pubblicato i contingenti disponibili per ciascun ordine e grado di istituto.

Per il personale assunto con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche, la normativa prevede una deroga. Quando il contratto viene conferito successivamente alla scadenza del 15 novembre stabilita dall’USR, è possibile presentare la domanda entro il 10 dicembre. Questa finestra aggiuntiva garantisce ai supplenti la possibilità di accedere al beneficio anche in caso di nomina tardiva, equiparando le opportunità formative rispetto al personale di ruolo.

Le modalità di invio: verifica indicazioni USR e trasmissione PEC al dirigente

Il personale scolastico interessato deve seguire una procedura precisa per accedere ai permessi. Prima di presentare la domanda, è necessario consultare le indicazioni pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale competente, che stabilisce le modalità operative specifiche per ciascun territorio.

Una volta verificate scadenze e istruzioni, il dipendente procede all’invio della richiesta tramite posta elettronica certificata al dirigente scolastico dell’istituto presso il quale presta servizio. Questa modalità telematica garantisce la tracciabilità dell’istanza e il rispetto dei termini previsti. L’attenzione alle indicazioni dell’USR si rivela determinante per evitare errori formali che potrebbero compromettere l’accettazione della domanda o generare ritardi nell’istruttoria.

I contingenti provinciali: tetto del 3% e criteri di precedenza

Ogni provincia stabilisce il numero massimo di permessi concedibili, ripartendoli per profilo professionale e ordine di scuola, nel rispetto del limite normativo fissato al 3% del personale in servizio. Questa percentuale costituisce il tetto invalicabile entro il quale gli Uffici Scolastici provinciali possono autorizzare le richieste.

Qualora in un determinato ordine di scuola alcuni posti restino inutilizzati, è prevista la possibilità di riallocare tali disponibilità verso altri ordini, secondo le necessità e le domande pervenute. Questo meccanismo consente una gestione flessibile delle risorse disponibili.

Nel caso in cui le richieste superino il contingente assegnato, l’assegnazione segue criteri di precedenza definiti. Viene data priorità assoluta ai dipendenti che non hanno mai usufruito dei permessi per il diritto allo studio. A parità di condizioni, prevale l’anzianità di servizio maturata dal richiedente.

Le attività ammesse e gli obblighi di giustificazione

I permessi per il diritto allo studio possono essere utilizzati per frequentare percorsi formativi riconosciuti, quali qualifiche professionali, abilitazioni all’insegnamento, specializzazioni sul sostegno, diplomi di laurea e master postuniversitari. Quando la sede formativa si trova in provincia diversa da quella di servizio, i permessi coprono anche i tempi di spostamento necessari.

Il personale è tenuto a presentare documentazione idonea che attesti l’iscrizione, la partecipazione alle attività formative e gli eventuali esami sostenuti, necessaria per giustificare le ore fruite. In mancanza delle certificazioni richieste, i permessi già utilizzati vengono riqualificati come aspettativa senza assegni per motivi personali, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite indebitamente.