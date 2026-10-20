Stipendi scolastici, il divario tra presidi e docenti confermato da Eurydice: Italia tra i peggiori in Europa

La rete Eurydice, organismo specializzato nella comparazione internazionale dei sistemi scolastici europei, ha pubblicato recentemente un grafico che evidenzia un marcato scarto retributivo tra capi d’istituto e docenti. I dati mostrano come in numerosi Paesi europei, Italia inclusa, i dirigenti scolastici percepiscano retribuzioni che oscillano tra il doppio e quasi il triplo rispetto a quelle degli insegnanti.

Questo divario emerge in modo chiaro dall’analisi comparativa condotta da Eurydice e risulta in linea con quanto già segnalato dall’Ocse nelle sue rilevazioni periodiche sui sistemi educativi. Il confronto internazionale conferma una tendenza diffusa nel panorama europeo, dove la forbice retributiva tra ruoli apicali e docenza rappresenta una costante nella struttura economica del settore scolastico.

Il divario con gli insegnanti: responsabilità, ruoli e impatto sul sistema

Il rapporto Eurydice collega esplicitamente lo scarto retributivo tra dirigenti e docenti ai compiti e alle responsabilità maggiori che gravano sui capi d’istituto. La funzione apicale comporta la gestione amministrativa, organizzativa e didattica dell’intero istituto, con ricadute dirette sulla qualità dell’offerta formativa e sull’efficacia del sistema scolastico.

L’analisi evidenzia come questa tendenza sia diffusa in gran parte d’Europa: i dirigenti guadagnano spesso il doppio degli insegnanti, con punte che sfiorano quasi il triplo in alcuni contesti nazionali. Il dato quantitativo riflette il riconoscimento formale delle responsabilità gestionali e del ruolo di coordinamento che caratterizza la dirigenza scolastica, alimentando il dibattito retributivo nel settore dell’istruzione.

Le differenze per paese: la variabile dimensione dell’istituto in Spagna e Portogallo

Il rapporto Eurydice evidenzia che i meccanismi retributivi per i dirigenti scolastici variano notevolmente tra i diversi Paesi europei. In Spagna e Portogallo, ad esempio, la busta paga dei capi d’istituto non dipende soltanto dalle responsabilità del ruolo, ma è direttamente collegata alle dimensioni della scuola che dirigono.

Negli istituti più grandi, con maggior numero di studenti, classi e personale da coordinare, i presidi percepiscono stipendi più elevati rispetto ai colleghi di scuole più piccole. Questa differenziazione riflette la complessità gestionale e organizzativa che caratterizza gli istituti di maggiori dimensioni. La fonte cita questi due Paesi come esempi rappresentativi di un approccio che tiene conto della variabile organizzativa, ma non fornisce un quadro esaustivo di tutti i sistemi europei.

Tale variabilità conferma che non esiste un modello unico di remunerazione della dirigenza scolastica nel continente.

La posizione dell’Italia: presidi al top e docenti in ritardo, con attenzione ai rinnovi

Nel panorama europeo delineato dal rapporto Eurydice, l’Italia si colloca tra i Paesi che presentano un divario retributivo marcato tra dirigenti scolastici e corpo docente. I presidi italiani si posizionano ai vertici delle classifiche salariali, mentre gli insegnanti rimangono in una condizione di ritardo rispetto ai colleghi di molti altri Stati membri.

Il tema dei rinnovi contrattuali emerge come elemento centrale nel dibattito nazionale. I docenti hanno beneficiato di tre rinnovi consecutivi che hanno interessato le retribuzioni del personale scolastico, ma il gap con i dirigenti permane significativo. L’attenzione riservata alla dirigenza scolastica nelle politiche retributive conferma l’orientamento verso il riconoscimento delle responsabilità gestionali, mantenendo tuttavia aperta la questione del trattamento economico degli insegnanti rispetto agli standard europei.