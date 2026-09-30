Assicurazione sanitaria scolastica: attivazione dal 30 settembre, come registrarsi su UniSalute

Con la nota n. 18048 del 25 settembre 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le istruzioni operative per l’attivazione della polizza sanitaria destinata al personale scolastico. Il documento ufficiale definisce le tempistiche e le modalità di accesso alla copertura assicurativa.

Per il personale che ha completato l’adesione entro il 20 settembre 2026, la copertura assicurativa è attiva dal 30 settembre 2026. A partire dalla stessa data, diventa operativa anche la possibilità di registrarsi sul portale UniSalute e di utilizzare l’applicazione mobile dedicata.

La scadenza del 20 settembre rappresenta uno spartiacque: chi ha aderito entro tale termine può beneficiare immediatamente della polizza dal giorno stesso dell’attivazione del servizio. La comunicazione ministeriale sottolinea l’importanza di questa data per distinguere le diverse tempistiche di decorrenza della copertura, garantendo chiarezza sugli obblighi e i diritti del personale aderente.

Le finestre di adesione e la decorrenza della polizza

Le modalità di attivazione della copertura dipendono dal momento in cui il personale completa l’adesione. Chi si registra dopo il 20 settembre 2026 deve considerare due finestre temporali distinte per sapere quando la polizza diventa effettiva.

Se l’adesione viene effettuata tra il primo e il quindicesimo giorno del mese, la copertura sanitaria diventa operativa a partire dal primo giorno del mese successivo. In questo caso il periodo di attesa è relativamente breve e allineato all’inizio del mese calendario.

Per chi invece completa la registrazione tra il sedicesimo e l’ultimo giorno del mese, la copertura si attiva il quindici del mese successivo. Questa seconda finestra comporta tempi leggermente più lunghi rispetto alla prima opzione.

Queste regole permettono al personale scolastico di calcolare con precisione la data a partire dalla quale potrà usufruire delle prestazioni incluse nella polizza UniSalute.

La registrazione su UniSalute e i servizi fruibili

Dal 30 settembre il personale scolastico può accedere al portale UniSalute e utilizzare l’applicazione dedicata per gestire in autonomia tutti gli aspetti della polizza sanitaria. La piattaforma mette a disposizione una serie di funzioni pensate per semplificare l’utilizzo della copertura assicurativa.

Una volta registrati, è possibile prenotare direttamente presso le strutture sanitarie convenzionate le prestazioni di prevenzione previste dal piano, ricevendo in tempi rapidi la conferma dell’appuntamento. Il sistema consente inoltre di verificare e aggiornare in qualsiasi momento i propri dati anagrafici e le coordinate bancarie associate alla polizza.

Per quanto riguarda i rimborsi, il portale permette di inoltrare le richieste caricando tutta la documentazione necessaria direttamente online, senza dover gestire procedure cartacee. È inoltre disponibile un estratto conto che consente di monitorare costantemente lo stato di lavorazione di ogni richiesta presentata.

Tra i servizi accessibili figurano anche la consultazione completa delle prestazioni incluse nel proprio piano sanitario e la ricerca delle strutture convenzionate sul territorio. Infine, la piattaforma offre la possibilità di ottenere pareri medici, rappresentando uno strumento di supporto clinico a distanza. Tutte queste funzionalità sono descritte nella guida disponibile sul sito UniSalute.