Erasmus+ scuola 2026: 25.600 studenti e 13.400 docenti in mobilità europea

Erasmus+ scuola 2026: 25.600 studenti e 13.400 docenti in mobilità europea

L'Agenzia nazionale Erasmus+ Indire comunica i dati per il 2026: 25.600 alunni in mobilità all'estero e 13.400 insegnanti in formazione professionale.
Erasmus+ scuola 2026: 25.600 studenti e 13.400 docenti in mobilità europea
Redazione Studentville

Con l’avvio dell’anno scolastico ripartono le attività di mobilità del Programma Erasmus+ per il mondo della scuola, confermando una traiettoria di crescita. I dati aggiornati dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire attestano per il 2026 la partenza di 25.600 alunni impegnati in attività di studio all’estero e 13.400 insegnanti coinvolti in percorsi di formazione professionale in Europa.

La mobilità studentesca si riferisce a esperienze di apprendimento che gli alunni svolgono presso istituti di altri Paesi europei, con l’obiettivo di arricchire il proprio percorso formativo attraverso l’esposizione a contesti educativi diversi. La formazione docenti, invece, comprende attività di aggiornamento professionale per insegnanti che partecipano a corsi, tirocini e momenti di scambio con colleghi europei, finalizzati al miglioramento delle competenze didattiche e metodologiche.

Entrambe le tipologie di intervento rientrano nel perimetro geografico europeo e rappresentano strumenti operativi del Programma per rafforzare la dimensione internazionale delle scuole italiane. I numeri comunicati dall’Agenzia fotografano una ripresa organizzata delle iniziative in coincidenza con l’apertura del nuovo anno scolastico, evidenziando la continuità del sostegno alle istituzioni educative per l’accesso a opportunità formative transnazionali.

Le scuole accreditate: 2.065 istituti e 300 nuovi enti per il settore scuola

I dati dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire registrano 300 nuovi enti accreditati per il settore scuola, che portano il totale complessivo a 2.065 istituti. L’accreditamento rappresenta la pre-condizione necessaria per accedere ai finanziamenti e attivare progetti di mobilità studentesca e cooperazione europea.

Questo strumento consente alle scuole di pianificare percorsi strutturati di internazionalizzazione, garantendo continuità alle opportunità di studio all’estero per gli studenti e ai programmi di formazione per il personale docente. L’incremento degli enti accreditati riflette la capacità organizzativa crescente del sistema scolastico italiano di partecipare al Programma Erasmus+, consolidando la presenza delle istituzioni educative nei circuiti di cooperazione europea e ampliando l’offerta formativa per l’intera comunità scolastica.

Il bilancio dal 2021 e la crescita all’avvio dell’anno scolastico

Dal 2021 a oggi, il Programma Erasmus+ per il mondo della scuola ha coinvolto oltre 165mila persone tra presidi, alunni e insegnanti, secondo quanto comunicato dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire. Il dato, diffuso da Galli dell’Agenzia, conferma l’ampiezza dell’impatto del Programma sul sistema educativo italiano e testimonia il consolidamento delle attività di mobilità e cooperazione su scala pluriennale.

Con la ripartenza dell’anno scolastico, le attività di mobilità e cooperazione si confermano in crescita, rafforzando la dimensione europea della formazione scolastica. Il trend evidenziato dai numeri 2026 si inserisce in un percorso di espansione continua che ha riguardato l’intera comunità educante negli ultimi anni, estendendo le opportunità di studio e formazione a un numero crescente di studenti e docenti in tutta Europa.

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